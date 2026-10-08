Deportes Quindío le abrió las puertas a Hugo Rodallega, jugador de Santa Fe, para que se retire en el club: “Esta es la casa de él”

Deportes Quindío le abrió las puertas Hugo Rodallega, delantero de Independiente Santa Fe, para que se retire en ese club - crédito Quindio de Primera/@rodallega20

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Hugo Rodallega, delantero de Independiente Santa Fe, tiene abierta la posibilidad de regresar a Deportes Quindío para cerrar su carrera profesional. Angélica Lema, gerente general del club de Armenia, aseguró que la institución quiere contar nuevamente con el atacante y que el vínculo con el equipo en el que debutó sigue vigente.

“Las mismas ganas que Hugo Rodallega tiene de retirarse, las tenemos nosotros de tenerlo acá. Las puertas están abiertas y esta es la casa de él”, afirmó Lema en diálogo con Win Sports el martes 7 de octubre de 2026. La dirigente aclaró que no existe un acuerdo para su llegada y que el jugador todavía debe completar su proceso con Santa Fe.

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Deportes Quindío tuvo a Hugo Rodallega en su nómina en los comienzos en su carrera- crédito @DatosRipoll/X

El eventual regreso tendría un peso simbólico y deportivo para Deportes Quindío. Rodallega debutó como profesional en 2004 con el equipo cafetero y permaneció allí hasta 2005.

Según el medio de comunicación Pilas Armenia, en ese período registró 20 goles en 43 partidos, una producción que le permitió consolidarse en el fútbol colombiano antes de continuar su carrera en Deportivo Cali y luego en clubes de México, Inglaterra, Turquía y Brasil.

El Deportes Quindío al que podría llegar Rodallega

Según el sitio web de la División mayor del Fútbol Colombiano (Dimayor), Deportes Quindío ocupó el sexto puesto del Torneo de Ascenso 2026-II, finalizada la fecha número 11, con 16 puntos en 11 partidos: suma cuatro victorias, cuatro empates y tres derrotas, con nueve goles a favor y ocho en contra. Está a siete unidades de Real Cundinamarca, líder del campeonato, y se mantiene en la zona de clasificación.

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El club de Armenia juega en la segunda división desde su descenso al cierre de la temporada 2013, hace 13 años. Aquella fue su segunda pérdida de categoría, después de la ocurrida en 2000. Regresó a la Primera División en 2001, pero no consiguió otro ascenso tras la caída de 2013.

Más allá de su presente en la Primera B, Quindío conserva un lugar histórico en el fútbol colombiano. Fundado en 1951, fue campeón de la liga en 1956, su único título de Primera División, y alcanzó los subcampeonatos de 1953 y 1954. Además, es el único campeón colombiano procedente de una ciudad que no era capital departamental en el momento de su consagración: Armenia se convirtió en capital del Quindío en 1966.

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Una camiseta con el número 300 y el apellido de Hugo se desplegó en la tribuna de oriental del estadio Nemesio Camacho el Campín de Bogotá- crédito Santa Fe

El deseo de Hugo Rodallega y su presente en Santa Fe

La intención de despedirse con la camiseta quindiana no es reciente. El 15 de agosto de 2023, durante una entrevista con El Vbar Caracol, Rodallega expresó con precisión cómo imaginaba el final de su recorrido profesional: “Tengo un capricho, un guardadito por ahí. Ojalá se pueda cumplir, vamos a ver qué pasa. Mi retiro debe ser con una camiseta verde que está en el eje cafetero… A mí no me interesa si está en la A, B o C, quiero estar ahí. Quiero que sean los últimos minutos, no necesariamente que sea todo el semestre, así sean unos minutos. Que cuando pase, yo diga que acá acabó mi camino con la camiseta del Quindío”.

Rodallega, nacido el 25 de julio de 1985, se convirtió en uno de los referentes recientes de Independiente Santa Fe. El atacante fue una pieza central en la conquista de la décima estrella del club, obtenida el 29 de junio de 2025, y anotó el gol decisivo en la final frente a Deportivo Independiente Medellín.

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Deportes Quindío juega en la segunda división del fútbol profesional colombiano desde el año 2013 - crédito Deportes Quindío

El club y la promoción turística del Quindío

La eventual vuelta de Rodallega se plantea en un momento en el que Deportes Quindío busca fortalecer su relación con la hinchada y con el departamento. Lema explicó que el club trabaja desde el año pasado en un proyecto para promover los municipios quindianos mediante sus actividades institucionales y deportivas.

“Tenemos un proyecto muy bonito que veníamos trabajando desde el año pasado, en el que queremos que Quindío muestre más allá del fútbol todos los municipios que hacen parte del departamento. Tomamos la iniciativa de que empezáramos con Filandia”, explicó.

Lema invitó a los aficionados y visitantes a recorrer el departamento como una forma de contribuir a la recuperación económica. “Tenemos un departamento preciosísimo y esa también es una de las invitaciones. Por eso tengo la camiseta puesta, porque yo sé que tocamos muchas puertas en Colombia. Los quiero invitar a que vengan al departamento, visiten todos los municipios del Quindío”, aseguró en ese medio de comunicación.

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