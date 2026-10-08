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Colombia logró récord mundial de pesas: Yeison López hizo historia al levantar 173 kilogramos en arranque

En la categoría de 85 kilogramos, el deportista vallecaucano alcanzó la marca durante los clasificatorios para los Juegos Panamericanos de Lima 2027

Yeison López fue uno de los medallistas olímpicos por Colombia en los Juegos de París 2024 - crédito Rayner Peña R./EFE
Yeison López fue uno de los medallistas olímpicos por Colombia en los Juegos de París 2024 - crédito Rayner Peña R./EFE
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En medio de las noticias sobre la posibilidad de que el presupuesto para el deporte sea menor a los 200.000 millones de pesos en 2027, que se mencionó en el proyecto del Presupuesto General de la Nación, los atletas siguen brillando, pese a las dificultades, a nivel internacional.

Ese es el caso de Yeison López, recordado por ser medallista en los Juegos Olímpicos de París 2024, por alcanzar un récord mundial en el levantamiento de pesas, que lo ratifica como uno de los mejores deportistas del país y en buen camino hacia las justas de Los Ángeles 2028.

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De esta manera, la halterofilia vuelve a darle alegrías a Colombia en las distintas competencias, pues cabe recordar que ha sido la disciplina de más preseas en los Juegos Olímpicos, desde el oro de María Isabel Urrutia en Sídney 2000, cuando fue también la primera campeona en esa competencia para la nación.

El récord en pesas de Yeison López

Yeison López, también conocido como “Goku”, fue campeón absoluto de los 85 kilogramos en el Campeonato Panamericano Juvenil de Tepic, México, durante la jornada del martes 6 de octubre. El certamen es el segundo evento clasificatorio para los Juegos Panamericanos Lima 2027.

López abrió su participación con 165 kilos en arranque y levantó 173 kg en su segundo intento válido. Esa marca igualó el récord mundial y le otorgó el récord panamericano, además del primer lugar de la prueba.

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Yeison López
Yeison López logró récord mundial durante los clasificatorios de los Juegos Panamericanos Lima 2027 - crédito Comité Olímpico Colombiano

En envión, el colombiano registró 205 kilos en su primera salida y elevó el resultado a 210 en el segundo intento. Su acumulado de 383 kg le dio el oro en el total y un nuevo récord panamericano, aunque la marca mundial en el total no fue avalada porque el torneo no forma parte de la IWF.

Yeison López, medallista olímpico, comienza a ser candidato de medalla en los próximos Juegos Olimpicos de Los Ángeles 2028 - crédito Federación Colombiana de Pesas
Yeison López, medallista olímpico, comienza a ser candidato de medalla en los próximos Juegos Olimpicos de Los Ángeles 2028 - crédito Federación Colombiana de Pesas

Mosquera y Rodríguez, campeonas en sus categorías

La delegación colombiana obtuvo nueve oros, dos platas y dos bronces en la tercera jornada. López, Karen Mosquera y Julieth Rodríguez lograron tres triunfos cada uno al imponerse en arranque, envión y total de sus respectivas categorías.

Karen Mosquera dominó los 61 kilogramos femeninos con levantamientos de 100 y 105 kilos en arranque. Luego se impuso en envión con 120 y 125 kilos, para cerrar con 230 kilos en el total y completar sus tres medallas doradas.

En esa división, Concepción Usuga fue segunda en arranque con 99 kilos, tras fallar dos intentos de 102 kilos. La colombiana terminó tercera en envión con 119 kilos y también ocupó el tercer puesto en el total, con 218 kilos.

Julieth Rodríguez ganó el arranque de los 69 kilogramos femeninos al registrar 107 kilos en su primera tentativa. Buscó levantar 111 kilos en dos ocasiones, pero no logró completar esos intentos.

Julieth Rodríguez
Julieth Rodríguez fue medalla de oro en el Campeonato Panamericano Juvenil de pesas - crédito Comité Olímpico Colombiano

La pesista se quedó con el primer lugar en envión tras validar levantamientos de 128 y 132 kilos. Con un acumulado de 239 kg, Rodríguez obtuvo el oro en el total y cerró el triple triunfo colombiano de la jornada.

Yenny Sinisterra ganó la plata en arranque de los 69 kilogramos con 104 kilos, pero no consiguió intentos válidos en envión ni registró resultado total. En los 95 kilogramos juveniles masculinos, Esteban López fue séptimo en arranque con 135 kilos y no realizó intentos en envión, por lo que tampoco sumó un total.

Previo a eso, el lunes 5 de octubre, el Comité Olímpico Colombiano reportó que “Luis Javier Mosquera y Hugo Montes se adjudicaron las tres medallas de oro en las respectivas categorías masculinas de 70 y 75 kilogramos, durante la segunda jornada del Campeonato Panamericano Juvenil y segundo evento clasificatorio para los Juegos Panamericanos Lima 2027″

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