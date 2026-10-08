Adulto mayor en Mosquera pide ayuda para que adopten a 14 perros rescatados: “Ya no los puedo cuidar porque estoy muy enfermo”

Don José Antonio Pachón y su esposa convirtieron su vivienda en Mosquera en un refugio para 14 perros rescatados de la calle - crédito El Informativo Mosquera - Funza / Facebook

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En una casa de Mosquera, Cundinamarca, 14 perros que fueron abandonados encontraron una segunda oportunidad. Detrás de cada rescate están don José Antonio Pachón y su esposa, una pareja de abuelos que durante años se dedicó a lo que pocos hacen: recoger perros de la calle, curarlos, alimentarlos y darles un techo.

No fue un albergue ni una fundación, sino su propio hogar. Sin muchos recursos, pero con cariño de sobra, convirtieron su casa en un refugio. Los vecinos los conocen por abrirles la puerta a los que nadie quería.

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Hoy el hogar alberga a 14 perros: 13 machos y una hembra. Todos crecieron con ellos, conocen su voz y duermen tranquilos porque allí no les falta comida ni protección. Son, como él mismo los describe, perritos “cariñosos” y “obedientes”.

Pero el tiempo pasó. La energía de antes ya no es la misma y la salud de don José se ha deteriorado.

“Ya no los puedo cuidar porque estoy muy enfermo”

El deterioro de la salud de José Antonio Pachón impidió la continuidad del cuidado de los 14 animales en su vivienda - crédito El Informativo Mosquera - Funza / Facebook

En una entrevista concedida al medio local El Informativo Mosquera - Funza, don José hizo el llamado que le ha costado más en la vida. Con la voz entrecortada, dijo lo que nunca quiso decir: “Los invito a que adopten a un perrito de todos los que tengo aquí en esta casa. Ya no los puedo cuidar porque estoy muy enfermo”.

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No los quiere dejar en la calle. Esa es la frase que más repite. Sería incapaz. Después de haberlos salvado del frío, del hambre y del maltrato, no puede imaginar que vuelvan a lo mismo. Su mayor miedo no es su enfermedad, es qué va a pasar con los animales cuando él ya no pueda levantarse a servirles la comida, a limpiarles, a sacarlos.

Su esposa, con la que ha compartido esta labor durante años, tampoco tiene la misma fuerza para atender a 14 animales que demandan atención, paseos, vacunas y alimento diario. Por eso, entre ambos tomaron la decisión más difícil y más responsable: buscarles una nueva familia.

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Cómo adoptar: buscan familias responsables, no cualquier hogar

La familia del rescatista estableció requisitos como disponibilidad de espacio, tiempo y recursos económicos para los adoptantes - crédito El Informativo Mosquera - Funza / Facebook

La familia y personas cercanas a don José, según el medio, iniciaron una campaña de difusión para encontrar adoptantes. El único requisito que ponen es claro: que sean personas responsables y que tengan las condiciones para garantizar el bienestar de la mascota.

No se trata de llevarse un perro y ya. Se trata de darle continuidad a una historia de cuidado. Por eso insisten en que el adoptante debe contar con espacio, tiempo, recursos para alimentación y veterinario, y sobre todo, afecto.

Los 14 perros están en Mosquera y pueden conocerse directamente. Los interesados en adoptar o en conocer más sobre el caso pueden comunicarse al número 3505822873. Otra forma de ayudar, para quienes no pueden adoptar, es compartiendo la historia. Cada vez que alguien la reenvía, aumenta la posibilidad de que uno de estos 14 perritos encuentre un hogar. “Ayudemos todos”, dice el mensaje que acompaña la campaña.

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La familia aclaró que cada adopción significaría un nuevo comienzo para el animal y, al mismo tiempo, un poco de tranquilidad para don José, que hoy se acuesta pensando en qué será de sus fieles compañeros.

El rostro real de los rescatistas de animales en Colombia

Cifras expuestas en el Congreso indican que el 90,8% de quienes protegen animales en Colombia son mujeres de bajos recursos - crédito Imagen Ilustrativa Infobae

La historia de don José Antonio no es aislada. Es el reflejo de miles de personas en Colombia que, sin apoyo del Estado, rescatan animales abandonados con recursos propios.

Con base en cifras expuestas por la senadora Andrea Padilla, el 90,8% de quienes ejercen esta labor de protección son mujeres de bajos recursos, que le ahorran al Estado cerca de $61.073 millones al año.

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Para visibilizar esa realidad, Padilla radicó el 4 de agosto de 2026 cinco proyectos de ley ante el Congreso, entre ellos la llamada “ley Proteccionistas”, que busca reconocer y apoyar económicamente a ciudadanos y organizaciones que rescatan y cuidan animales víctimas de abandono y violencia.

Ese proyecto pretende crear un fondo nacional para el bienestar animal y mecanismos de apoyo estatal para quienes, como don José y su esposa, han dedicado su vida a cuidar a los que nadie cuida.

Mientras esa ley se discute, en Mosquera 14 perros siguen esperando. No esperan lujos. Esperan una casa donde no pasen frío, un plato con comida y una mano que los acaricie como lo hizo don José durante todos estos años.

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