Colombia

El Ministerio de Justicia propuso cambiar las audiencias penales: la Fiscalía podría acusar sin formular imputación

La iniciativa presentada ante el Senado plantea nuevas rutas para avanzar en los procesos judiciales, fija plazos para las investigaciones y modifica las funciones de los jueces de control de garantías

La iniciativa contempla mecanismos de terminación anticipada como los preacuerdos, el allanamiento a cargos y el principio de oportunidad - crédito Corte Suprema de Justicia
La iniciativa contempla mecanismos de terminación anticipada como los preacuerdos, el allanamiento a cargos y el principio de oportunidad - crédito Corte Suprema de Justicia
Guardar

El Gobierno presentó ante el Senado un proyecto que plantea cambios en varias etapas de la investigación penal. Uno de los principales ajustes permitiría que la Fiscalía llegue a la acusación sin pasar obligatoriamente por la audiencia de formulación de imputación.

La iniciativa convertiría esa diligencia en una audiencia facultativa de terminación anticipada. Su propósito sería abrir una salida temprana cuando el procesado y la Fiscalía puedan acudir a mecanismos previstos por la ley.

PUBLICIDAD

Allí podrían discutirse el allanamiento a cargos, los preacuerdos, el principio de oportunidad y la reparación integral. El primero ocurre cuando el procesado acepta voluntariamente los cargos; los preacuerdos son una negociación entre Fiscalía y defensa; el principio de oportunidad permite suspender, interrumpir o renunciar a la persecución penal en los casos autorizados, y la reparación integral busca compensar a la víctima por el daño causado.

El penalista fue anunciado el martes 7 de julio como ministro de Justicia designado por Abelardo de la Espriella - créditos cortesía y archivo Colprensa
El proyecto de Ministerio de Justicia plantea cambios en distintas etapas de los procesos penales en Colombia- créditos cortesía y archivo Colprensa

Si ninguna de esas alternativas resulta aplicable, la Fiscalía podría avanzar directamente hacia la audiencia de acusación y solicitar que el caso continúe rumbo al juicio. De esta manera, la imputación dejaría de ser un paso obligatorio para todos los procesos.

PUBLICIDAD

Imputación y acusación tendrían nuevas reglas

El proyecto también modifica el papel de los jueces. El juez de control de garantías tendría un control material sobre la imputación y la acusación para verificar que los hechos correspondan al delito atribuido y que se respete el debido proceso. En la imputación, el estándar seguiría siendo una inferencia razonable de autoría o participación. Para la acusación se mantendría la probabilidad de verdad.

La audiencia de acusación quedaría a cargo del juez de control de garantías. Después, el expediente pasaría a reparto para que un juez de conocimiento asuma la audiencia preparatoria y el juicio oral. La medida separaría el control de legalidad de la decisión sobre responsabilidad penal. Si no hay audiencia de terminación anticipada, la vinculación formal ocurriría con la formulación de acusación o desde la captura, cuando esta haya sucedido primero. Al terminar la acusación, la persona adquiriría formalmente la condición de acusado.

El proyecto también modifica los referentes para la prescripción de la acción penal. Esta se interrumpiría con la imputación, cuando se realice, o con la acusación si se prescinde de esa etapa. Además, incorpora criterios para los tiempos de investigación y las causales de libertad por vencimiento de términos.

Un juez de control de garantías ordenó que el taxista Henry Acevedo quedara recluido en un centro carcelario por el caso de hurto agravado en Cartagena - crédito Policía Cartagena
Los jueces de control de garantías asumirían nuevas funciones dentro de la ruta propuesta para los procesos penales - crédito Policía Cartagena

Los cambios alcanzan las medidas de aseguramiento. La detención preventiva podría solicitarse durante las distintas etapas procesales, incluida la audiencia de terminación anticipada. Si la Fiscalía pasa directamente a acusación, la solicitud se resolvería durante esa diligencia. En materia de bienes sujetos a registro, se mantiene la prohibición temporal de venderlos o transferirlos. El término de seis meses, actualmente relacionado con la imputación, comenzaría a contarse desde la audiencia de acusación cuando la Fiscalía avance directamente hacia esa etapa.

La propuesta establece plazos para las actuaciones posteriores. Finalizada la audiencia de terminación anticipada, la Fiscalía tendría 30 días para someter a control posterior de legalidad el allanamiento o el preacuerdo. Si esa salida no procede, dispondría de 90 días para formular la acusación o solicitar la preclusión. El plazo sería de 120 días cuando existan tres o más imputados o se trate de delitos de competencia de jueces penales de circuito especializados.

Después de la acusación, la audiencia preparatoria tendría que realizarse dentro de los 90 días siguientes. El juicio oral debería comenzar dentro de los 45 días posteriores a la terminación de esa audiencia.

La Fiscalía tendría plazos definidos para investigar

La iniciativa fija límites para la investigación. Como regla general, la Fiscalía tendría dos años desde que recibe la denuncia o conoce el posible delito para imputar, acusar u ordenar motivadamente el archivo de la indagación. El término subiría a tres años si existe concurso de delitos o tres o más imputados, y a cinco años en casos de competencia de jueces penales de circuito especializados.

La Fiscalía tendría nuevos plazos para avanzar en las investigaciones y definir si acusa o archiva un caso - crédito Imagen Ilustrativa Infobae y Colprensa
La Fiscalía tendría nuevos plazos para avanzar en las investigaciones y definir si acusa o archiva un caso - crédito Imagen Ilustrativa Infobae y Colprensa

Para homicidio, feminicidio, violencia intrafamiliar y delitos contra la libertad, integridad y formación sexuales cometidos contra menores de 18 años, el plazo sería de ocho meses, prorrogable una sola vez por seis meses más si existe una justificación razonable. Si los términos vencen sin imputación, acusación o archivo, el fiscal sería relevado y otro funcionario debería asumir el caso dentro de los tres días hábiles siguientes.

Temas Relacionados

Ministerio de JusticiaFiscalíaGobierno Abelardo de la EspriellaIván CancinoAudiencias penalesColombia-Noticias

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Más Noticias

Jennifer Pedraza denunció que Julia Daza no cumpliría requisitos para dirigir la Biblioteca Nacional y pidió revisar su nombramiento

La senadora puso bajo la lupa este asunto y cuestionó que el Ministerio de las Culturas, en cabeza de Paola Holguín, haya contabilizado como experiencia funciones diferentes a lo que debe hacer en el nuevo puesto

Jennifer Pedraza denunció que Julia Daza no cumpliría requisitos para dirigir la Biblioteca Nacional y pidió revisar su nombramiento

La Conmebol se pronunció ante los rumores de que Barranquilla perdería la sede de la final de la Copa Sudamericana

Delegados de la entidad visitaron el estadio Metropolitano para conocer los avances de las obras, que van a contrarreloj para entregarse por completo en los próximos días

La Conmebol se pronunció ante los rumores de que Barranquilla perdería la sede de la final de la Copa Sudamericana

Adulto mayor en Mosquera pide ayuda para que adopten a 14 perros rescatados: “Ya no los puedo cuidar porque estoy muy enfermo”

La petición surgió después de que el deterioro de salud don José Antonio Pachón le impidiera mantener la atención diaria de los animales, tarea que compartió durante años con su esposa en su vivienda ubicada en Cundinamarca

Adulto mayor en Mosquera pide ayuda para que adopten a 14 perros rescatados: “Ya no los puedo cuidar porque estoy muy enfermo”

Abelardo de la Espriella sorprendió a su esposa Ana Lucía Pineda con una serenata, previa a su cumpleaños: así reaccionó la primera dama

A pocas horas de que la mujer cumpla 39 años, el presidente colombiano la sorprendió con el canto de un grupo de mariachis. El momento fue compartido por el mandatario en sus redes sociales

Abelardo de la Espriella sorprendió a su esposa Ana Lucía Pineda con una serenata, previa a su cumpleaños: así reaccionó la primera dama

Colombia logró récord mundial de pesas: Yeison López hizo historia al levantar 173 kilogramos en arranque

En la categoría de 85 kilogramos, el deportista vallecaucano alcanzó la marca durante los clasificatorios para los Juegos Panamericanos de Lima 2027

Colombia logró récord mundial de pesas: Yeison López hizo historia al levantar 173 kilogramos en arranque
MÁS NOTICIAS

PUBLICIDAD

VIOLENCIA

Combate en Caquetá dejó un soldado muerto y dos capturados: el Ejército reveló detalles del caso

Combate en Caquetá dejó un soldado muerto y dos capturados: el Ejército reveló detalles del caso

Chocó bajo asedio: el sur del departamento completa tres días de hostigamientos con explosivos contra la fuerza pública

Disidencias de ‘Calarcá’ le habría declarado la guerra a los distribuidores de cerveza y aguardiente en ocho municipios de Antioquia: “Objetivo militar”

Con un desfile de motos, así fue el recibimiento de los féretros de alias Cholo y los otros seis sujetos abatidos durante operativo contra Los Pachenca en Santa Marta

Alias Pinocho estaría escondido en lo alto de la Sierra Nevada: habría sido herido durante el operativo contra Los Pachenca en que se dio de baja a “Cholo”

ENTRETENIMIENTO

Joe Manganiello contradijo la versión de Sofía Vergara sobre el fin de su matrimonio en sus memorias: “Se dijeron cosas sobre mí que eran falsas”

Joe Manganiello contradijo la versión de Sofía Vergara sobre el fin de su matrimonio en sus memorias: “Se dijeron cosas sobre mí que eran falsas”

En video: Camila Osorio y Aryna Sabalenka bailaron juntas al ritmo de Shakira y Maluma en Wuhan

Ana del Castillo mostró, con su estilo único y en traje de baño, cómo va su embarazo

Rock al Parque 2026: horarios del sábado 10 de octubre, con Apocalyptica y Stratovarius

Pipe Bueno y los secretos de ‘Aquí Estoy Yo’, su nuevo álbum de estudio: “No hay manera de ser deshonesto con la música”

Deportes

La Conmebol se pronunció ante los rumores de que Barranquilla perdería la sede de la final de la Copa Sudamericana

La Conmebol se pronunció ante los rumores de que Barranquilla perdería la sede de la final de la Copa Sudamericana

Colombia logró récord mundial de pesas: Yeison López hizo historia al levantar 173 kilogramos en arranque

‘Teo’ Gutiérrez aseguró que llevará a Junior a la final de la Liga 2026-II: el equipo debe ganar siete de ocho partidos para lograrlo

William Tesillo elogió a James Rodríguez y se refirió al impacto de su llegada a Atlético Nacional: “Es un ejemplo a seguir”

Escándalo en el Real Cartagena por señalamientos de apuestas ilegales: “Un volante le ofreció a un defensa un dinero”