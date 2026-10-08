Abelardo de la Espriella sorprendió a su esposa Ana Lucía Pineda con una serenata, previa a su cumpleaños: así reaccionó la primera dama

El mandatario difundió un video en redes sociales que muestra a mariachis interpretando Las Mañanitas mientras la primera dama atendía reuniones, antes de agradecer junto con su esposo al grupo musical - crédito @DELAESPRIELLAE / X

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El 7 de octubre de 2026, el presidente de Colombia, Abelardo de la Espriella, organizó una sorpresa para su esposa Ana Lucía Pineda a pocas horas de su cumpleaños. La primera dama, nacida en Montería, Córdoba, el 8 de octubre de 1987, cumple 39 años.

Según el video compartido por el propio mandatario en sus redes sociales, la celebración fue adelantada. “Una sorpresa para mi amore Analu, a horas de su cumpleaños”, escribió De la Espriella al publicar el registro en X.

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En las imágenes se observa la logística dispuesta para el ingreso de un grupo de mariachis al lugar donde, de acuerdo con el clip, la primera dama se encontraba atendiendo unas reuniones. Los músicos interpretaron Las Mañanitas y otras canciones. Al final del video se ve a la pareja aplaudiendo y agradeciendo al grupo musical.

Abelardo de la Espriella celebró de manera anticipada el cumpleaños número 39 de la primera dama Ana Lucía Pineda con una serenata de mariachis - crédito @DELAESPRIELLAE / X

Ana Lucía Pineda reposteó el video en sus cuentas con el mensaje: “Gracias esposo, te amo”. La publicación generó reacciones entre seguidores de la pareja presidencial.

Este gesto se da en medio de una agenda pública activa de la primera dama, que ha liderado proyectos relacionados con emprendimiento y artesanía en diferentes regiones del país.

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Ana Lucía Pineda, como primera dama de la Nación, ha centrado parte de su trabajo en la promoción de iniciativas productivas y culturales, especialmente aquellas lideradas por mujeres y artesanos.

Desde la Casa de Nariño impulsa el proyecto “Territorios vivos”, una plataforma que busca visibilizar el trabajo de emprendedores, diseñadores y artesanos colombianos en escenarios nacionales e internacionales. Dicha iniciativa articula el trabajo con primeras damas regionales agremiadas en la Asociación de Primeras Damas de Colombia, Asodamas.

La primera dama Ana Lucía Pineda cumple 39 años este 8 de octubre - crédito analu_pineda / Instagram

Su agenda incluye el acompañamiento a proyectos como la “Casa social de la Mujer”, orientado a la independencia económica de las mujeres, y el apoyo a colecciones de moda con identidad artesanal colombiana.

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El viaje a París y la controversia por los gastos

La serenata se produce poco después de una controversia pública alrededor de un viaje de la primera dama a Francia.

Pineda estuvo la recientemente en la Semana de la Moda en París, promocionando el trabajo de 40 artesanos, diseñadores y emprendedores de 14 departamentos del país, en el desarrollo del proyecto mencionado con anterioridad. La iniciativa fue convocada inicialmente por Taliana Vargas, primera dama de Cali, y contó con la participación de la diseñadora Manuela Álvarez y de 20 modelos colombianas que expusieron la colección Oh My Heart.

Durante esa agenda, la primera dama mantuvo reuniones de trabajo con la Cámara de Oficios de París para explorar alianzas bilaterales que permitan fortalecer los conocimientos de artesanos colombianos a través de becas, inmersiones académicas y oportunidades de formación y comercialización.

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Ana Lucía Pineda afirmó en redes sociales que financió su viaje a París con recursos propios y sin utilizar fondos del Estado - crédito analu_pineda / Instagram

Tras su participación, el vicepresidente del Senado y congresista del Pacto Histórico, Alejandro Ocampo, presentó un derecho de petición ante el Departamento Administrativo de la Presidencia, Dapre, solicitando aclarar si el desplazamiento tuvo carácter oficial o privado, y pidiendo el desglose de costos relacionados con pasajes, alojamiento, viáticos, alimentación, esquema de seguridad y si existieron aportes de fondos públicos o de terceros.

Ante la solicitud y las críticas de sectores de la oposición, la primera dama respondió directamente en una publicación de La Silla Vacía en Instagram.

“Pagué todo con recursos propios. Puedo ir a París y a donde quiera en el mundo con mi plata”, señaló Pineda, aludiendo a que no se utilizaron fondos del Estado para ese viaje.

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Hasta el momento, el Dapre no ha publicado un informe detallado sobre la petición del congresista Ocampo. La primera dama sostiene que su presencia en París tuvo como objetivo promocionar el emprendimiento, la cultura y las tradiciones artesanales del país.

La celebración anticipada de su cumpleaños marca un momento personal para la pareja presidencial en medio de esa agenda pública y del debate político que generó su reciente viaje internacional.