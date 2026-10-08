Joe Manganiello contradijo la versión de Sofía Vergara sobre el fin de su matrimonio en sus memorias: “Se dijeron cosas sobre mí que eran falsas”

Joe Manganiello reveló en sus memorias 'Bloodlines' que sufrió una enfermedad autoinmune no diagnosticada durante siete años, en medio de su matrimonio con Sofía Vergara - crédito Danny Moloshok/REUTERS

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El actor estadounidense Joe Manganiello reveló que atravesó una batalla de siete años contra una enfermedad autoinmune sin diagnóstico definitivo que lo dejó al borde de la muerte y que derivó en la pérdida de parte de sus intestinos.

Según fragmentos de sus memorias Bloodlines, a los que accedió en exclusiva la revista People, hoy se encuentra libre de síntomas y comprometido con su nueva pareja, Caitlin O’Connor.

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“No puedo creer que esté vivo. Siento que renací”, escribió el actor, de 49 años, en el libro, que saldrá a la venta el 13 de octubre de 2026.

La enfermedad comenzó poco después de su boda con Sofía Vergara

El distanciamiento entre Manganiello y Sofía Vergara se profundizó a medida que el estado de salud del actor empeoraba, según dijo este en sus memorias - crédito @joemanganiello/Instagram

Manganiello, conocido por interpretar al hombre lobo Alcide Herveaux en la serie True Blood y por su papel en la película Magic Mike (2012), se casó en 2015 con la actriz colombiana Sofía Vergara. Poco después de la boda, su salud comenzó a deteriorarse de manera abrupta.

Los primeros síntomas incluyeron un dolor abdominal severo que le impedía caminar, úlceras en el tracto digestivo, fiebre, erupciones con ampollas, dolores de cabeza y fatiga crónica. El actor llegó a sangrar por el recto mientras todavía era un recién casado.

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“Cada vez estaba más enfermo”, relató en los fragmentos difundidos del libro.

Durante los siguientes siete años, Manganiello afirmó haber perdido 27 kilos y se sometió a numerosas colonoscopias. En 2016 fue intervenido de urgencia y le extirparon parte del intestino, obligándolo a depender de una bolsa de ostomía para sus funciones digestivas.

Pese a los años de tratamiento, el actor nunca recibió una identificación concluyente de su padecimiento. “Las afecciones autoinmunes son un cajón de sastre para las cosas que los médicos no entienden. Empiezan a someterte a un sinfín de medicamentos”, expresó el actor en sus memorias.

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Aunque le recetaron fármacos para el dolor nervioso y medicamentos habitualmente usados contra la enfermedad de Crohn y la colitis, “ninguno funcionó conmigo”, sostuvo. Para controlar el dolor, recurrió a hidrocodona, parches de fentanilo y marihuana, lo que puso en riesgo sus 13 años de sobriedad.

“No sentía que mereciera decir que estaba sobrio, pero tuve que poner el dolor y la enfermedad primero”, admitió.

El deterioro de su matrimonio con Sofía Vergara

Joe Manganiello afirmó que Sofía Vergara llegó a burlarse de él por adoptar una chihuahua como soporte emocional - crédito @joemanganiello/Instagram

En sus memorias, Manganiello manifestó que su relación con la colombiana se volvió “completamente carente de emotividad” a medida que la enfermedad avanzaba.

Según su relato, la actriz se negaba a abrazarlo incluso cuando él se lo pedía y se burlaba de su chihuahua Bubbles, una mascota enferma que adoptó en 2019 en un momento en que contemplaba el suicidio.

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“Tuve que regalar mi arma porque no dejaba de pensar en ella, y después llegó la perrita. Pasé de ser el paciente a ser el cuidador”, contó.

Tiempo atrás, Vergara declaró en una entrevista para El País de España que la separación se produjo “porque mi marido era más joven; él quería tener hijos y yo no quería ser una madre mayor”. Ante esto, Manganiello ofreció en el libro una versión distinta: aseguró que renunció a la paternidad por su propia enfermedad y que, tras intentos fallidos de fertilización in vitro, temió morir y dejar a Vergara con un hijo “que no fuera biológicamente suyo”.

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“Se dijeron y se publicaron cosas sobre mí que eran falsas”, afirmó sobre su decisión de contar su versión en el libro.

La búsqueda de respuestas fuera de la medicina tradicional

Ante la falta de un diagnóstico médico, el actor exploró alternativas no convencionales. Viajó a Cuba, donde un curandero le hizo lamer la glándula pituitaria de la calavera de una cabra, y más tarde consultó a un chamán en Santa Mónica, quien atribuyó su padecimiento a un trauma generacional.

Manganiello vinculó esa hipótesis con la historia de su familia: su bisabuela perdió a nueve hijos durante el genocidio armenio y su abuela padeció lupus. “Cualesquiera que fueran las cadenas del sufrimiento pasado de mis antepasados, quedaron completamente rotas. No tengo ni una pizca de miedo de seguir adelante con mi vida”, expresó.

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Joe Manganiello anunció su compromiso con Caitlin O’Connor luego de completar su recuperación médica y quedar libre de síntomas - crédito Page Six

Tras una cirugía de seguimiento para reconectar su tracto digestivo, Manganiello aseguró que dejó toda la medicación y permanece libre de síntomas.

Hoy el actor está comprometido con O’Connor, de 37 años, a quien conoció después de presentar la demanda de divorcio de Vergara en 2023. “Caitlin entró en mi vida en un momento en el que me resultó obvio que ella era el camino a seguir”, señaló. Sobre una posible paternidad junto a su nueva pareja, Manganiello concluyó: “Durante siete años pensé que iba a estar muerto la semana siguiente. El mundo se me volvió a abrir”.

De momento, Sofía Vergara no se ha pronunciado sobre los fragmentos difundidos de las memorias de Manganiello.