Rock al Parque 2026: horarios del sábado 10 de octubre, con Apocalyptica y Stratovarius

La edición conmemorativa por los 30 años de Rock al Parque se realizará del 10 al 12 de octubre y reunirá a más de 60 artistas y agrupaciones de América Latina, Europa, Estados Unidos y Japón. El sábado contará con cuatro espacios de conciertos: Plaza de Eventos, Bio by Vans, ECO y Escenario BBC.
Apocalyptica y Stratovarius serán los platos fuertes de la jornada del sábado 10 de octubre con un show en la Plaza de Eventos del parque Simón Bolívar de Bogotá. Las bandas de metal subirán al escenario hacia las 7 p. m. y permanecerán hasta el cierre del primer día.
PUBLICIDAD
Apocalyptica cerrará la Plaza de Eventos a las 9:45 p. m.
La Plaza de Eventos concentrará presentaciones de metal distrital e invitados de Suecia, Suiza y Finlandia. Stratovarius, banda de Helsinki con más de cuatro décadas de trayectoria, tocará antes de Perpetual Warfare y Apocalyptica.
- Solennium — Plaza de Eventos — 2:00 p. m. a 2:40 p. m.
- Narcocracia — Plaza de Eventos — 2:55 p. m. a 3:35 p. m.
- Veinre — Plaza de Eventos — 3:50 p. m. a 4:30 p. m.
- Hellbutcher — Plaza de Eventos — 4:50 p. m. a 5:40 p. m.
- Burning Witches — Plaza de Eventos — 6:00 p. m. a 6:50 p. m.
- Stratovarius — Plaza de Eventos — 7:15 p. m. a 8:15 p. m.
- Perpetual Warfare — Plaza de Eventos — 8:35 p. m. a 9:20 p. m.
- Apocalyptica — Plaza de Eventos — 9:45 p. m. a 10:45 p. m.
Apocalyptica fue formada en 1993 por cuatro violonchelistas de la Academia Sibelius. La banda finlandesa incorporó estos instrumentos de cuerda a una propuesta de metal con elementos sinfónicos.
Bio by Vans reunirá metal extremo de Bogotá, Suecia y Estados Unidos
La segunda tarima tendrá siete conciertos y terminará con Triptykon, agrupación suiza que interpretará clásicos de Hellhammer y Celtic Frost. Entre los invitados estará Between the Buried and Me, grupo estadounidense de metal progresivo originario de Raleigh, Carolina del Norte.
PUBLICIDAD
- Maskhera — Bio by Vans — 3:20 p. m. a 4:00 p. m.
- Ataque de Pánico — Bio by Vans — 4:15 p. m. a 4:55 p. m.
- Syracusa — Bio by Vans — 5:15 p. m. a 5:55 p. m.
- Between the Buried and Me — Bio by Vans — 6:15 p. m. a 7:05 p. m.
- Valore — Bio by Vans — 7:20 p. m. a 8:00 p. m.
- Grave — Bio by Vans — 8:20 p. m. a 9:10 p. m.
- Triptykon — Bio by Vans — 9:30 p. m. a 10:30 p. m.
ECO tendrá punk y hardcore hasta las 9:15 p. m.
La tarima ECO abrirá con No Dependiente, banda bogotana activa desde 2001, y cerrará con Darkest Hour, de Estados Unidos. La programación también incluye a I.R.A., referente del punk colombiano desde Medellín.
- No Dependiente — ECO — 3:00 p. m. a 3:40 p. m.
- End It — ECO — 3:55 p. m. a 4:45 p. m.
- Agua Bendita — ECO — 5:00 p. m. a 5:50 p. m.
- Nadie — ECO — 6:05 p. m. a 6:55 p. m.
- I.R.A. — ECO — 7:10 p. m. a 8:00 p. m.
- Darkest Hour — ECO — 8:15 p. m. a 9:15 p. m.
El Escenario BBC iniciará sus conciertos a las 2:50 p. m.
La agenda del Escenario BBC reunirá propuestas de Bogotá, Medellín, Chile y Pasto. Kraken tocará en la franja de las 6:00 p. m., mientras que Los Setas será el último acto programado en esta tarima.
- Darkness — Escenario BBC — 2:50 p. m. a 3:35 p. m.
- El Em3 — Escenario BBC — 3:50 p. m. a 4:35 p. m.
- Real House of Hate — Escenario BBC — 4:55 p. m. a 5:40 p. m.
- Kraken — Escenario BBC — 6:00 p. m. a 6:45 p. m.
- Info — Escenario BBC — 7:05 p. m. a 7:50 p. m.
- Pornomotora — Escenario BBC — 8:10 p. m. a 8:55 p. m.
- Los Setas — Escenario BBC — 9:15 p. m. a 10:00 p. m.
PUBLICIDAD
PUBLICIDAD