Colombia

Rock al Parque 2026: horarios del sábado 10 de octubre, con Apocalyptica y Stratovarius

El festival celebra sus 30 años en Bogotá, con más de 60 artistas de América Latina, Europa, Estados Unidos y Japón en el Parque Metropolitano Simón Bolívar

- crédito Rock al Parque/X
La edición conmemorativa por los 30 años de Rock al Parque reunirá del 10 al 12 de octubre a más de 60 agrupaciones de cuatro continentes - crédito Rock al Parque/X
Guardar

La edición conmemorativa por los 30 años de Rock al Parque se realizará del 10 al 12 de octubre y reunirá a más de 60 artistas y agrupaciones de América Latina, Europa, Estados Unidos y Japón. El sábado contará con cuatro espacios de conciertos: Plaza de Eventos, Bio by Vans, ECO y Escenario BBC.

Apocalyptica y Stratovarius serán los platos fuertes de la jornada del sábado 10 de octubre con un show en la Plaza de Eventos del parque Simón Bolívar de Bogotá. Las bandas de metal subirán al escenario hacia las 7 p. m. y permanecerán hasta el cierre del primer día.

PUBLICIDAD

- crédito Rock al Parque/X
Apocalyptica y Stratovarius encabezan la jornada musical del sábado en la Plaza de Eventos del parque Simón Bolívar - crédito Rock al Parque/X

Apocalyptica cerrará la Plaza de Eventos a las 9:45 p. m.

La Plaza de Eventos concentrará presentaciones de metal distrital e invitados de Suecia, Suiza y Finlandia. Stratovarius, banda de Helsinki con más de cuatro décadas de trayectoria, tocará antes de Perpetual Warfare y Apocalyptica.

  • Solennium — Plaza de Eventos — 2:00 p. m. a 2:40 p. m.
  • Narcocracia — Plaza de Eventos — 2:55 p. m. a 3:35 p. m.
  • Veinre — Plaza de Eventos — 3:50 p. m. a 4:30 p. m.
  • Hellbutcher — Plaza de Eventos — 4:50 p. m. a 5:40 p. m.
  • Burning Witches — Plaza de Eventos — 6:00 p. m. a 6:50 p. m.
  • Stratovarius — Plaza de Eventos — 7:15 p. m. a 8:15 p. m.
  • Perpetual Warfare — Plaza de Eventos — 8:35 p. m. a 9:20 p. m.
  • Apocalyptica — Plaza de Eventos — 9:45 p. m. a 10:45 p. m.
- crédito Rock al Parque/X
La banda finlandesa Apocalyptica nació en 1993 integrada por cuatro violonchelistas de la Academia Sibelius - crédito Rock al Parque/X

Apocalyptica fue formada en 1993 por cuatro violonchelistas de la Academia Sibelius. La banda finlandesa incorporó estos instrumentos de cuerda a una propuesta de metal con elementos sinfónicos.

Bio by Vans reunirá metal extremo de Bogotá, Suecia y Estados Unidos

La segunda tarima tendrá siete conciertos y terminará con Triptykon, agrupación suiza que interpretará clásicos de Hellhammer y Celtic Frost. Entre los invitados estará Between the Buried and Me, grupo estadounidense de metal progresivo originario de Raleigh, Carolina del Norte.

PUBLICIDAD

  • Maskhera — Bio by Vans — 3:20 p. m. a 4:00 p. m.
  • Ataque de Pánico — Bio by Vans — 4:15 p. m. a 4:55 p. m.
  • Syracusa — Bio by Vans — 5:15 p. m. a 5:55 p. m.
  • Between the Buried and Me — Bio by Vans — 6:15 p. m. a 7:05 p. m.
  • Valore — Bio by Vans — 7:20 p. m. a 8:00 p. m.
  • Grave — Bio by Vans — 8:20 p. m. a 9:10 p. m.
  • Triptykon — Bio by Vans — 9:30 p. m. a 10:30 p. m.
- crédito Rock al Parque/X
Desde Suiza, Burning Witches llega a Rock al Parque con su potente descarga de power heavy metal - crédito Rock al Parque/X

ECO tendrá punk y hardcore hasta las 9:15 p. m.

La tarima ECO abrirá con No Dependiente, banda bogotana activa desde 2001, y cerrará con Darkest Hour, de Estados Unidos. La programación también incluye a I.R.A., referente del punk colombiano desde Medellín.

  • No Dependiente — ECO — 3:00 p. m. a 3:40 p. m.
  • End It — ECO — 3:55 p. m. a 4:45 p. m.
  • Agua Bendita — ECO — 5:00 p. m. a 5:50 p. m.
  • Nadie — ECO — 6:05 p. m. a 6:55 p. m.
  • I.R.A. — ECO — 7:10 p. m. a 8:00 p. m.
  • Darkest Hour — ECO — 8:15 p. m. a 9:15 p. m.
- crédito Rock al Parque/X
La tarima ECO concentrará los conciertos de punk y hardcore con la participación de I.R.A. y Darkest Hour - crédito Rock al Parque/X

El Escenario BBC iniciará sus conciertos a las 2:50 p. m.

La agenda del Escenario BBC reunirá propuestas de Bogotá, Medellín, Chile y Pasto. Kraken tocará en la franja de las 6:00 p. m., mientras que Los Setas será el último acto programado en esta tarima.

  • Darkness — Escenario BBC — 2:50 p. m. a 3:35 p. m.
  • El Em3 — Escenario BBC — 3:50 p. m. a 4:35 p. m.
  • Real House of Hate — Escenario BBC — 4:55 p. m. a 5:40 p. m.
  • Kraken — Escenario BBC — 6:00 p. m. a 6:45 p. m.
  • Info — Escenario BBC — 7:05 p. m. a 7:50 p. m.
  • Pornomotora — Escenario BBC — 8:10 p. m. a 8:55 p. m.
  • Los Setas — Escenario BBC — 9:15 p. m. a 10:00 p. m.
- crédito Rock al Parque/X
La agrupación Kraken actuará en la franja de las seis de la tarde en el Escenario BBC - crédito Rock al Parque/X

Temas Relacionados

Rock al Parque 2026Programación sábado Rock al ParqueApocalyptica y Stratovarius horariosColombia-NoticiasColombia-Entretenimiento

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Más Noticias

Salario mínimo de 2027: el Dane reveló el dato de inflación de septiembre de 2026, clave para el aumento del sueldo para millones de trabajadores

De acuerdo con lo indicado por el Dane, el IPC en Colombia todavía está lejos de la meta del Banco de la República, que es entre 2% y 4%

Salario mínimo de 2027: el Dane reveló el dato de inflación de septiembre de 2026, clave para el aumento del sueldo para millones de trabajadores

El café colombiano sería uno de los más impactados por el fenómeno de El Niño: así se podría reducir la producción debido a la sequía y el calor

Un informe de Deloitte prevé que la sequía de los próximos meses y las altas temperaturas reduzcan los rendimientos del campo y eleven los costos de producción

El café colombiano sería uno de los más impactados por el fenómeno de El Niño: así se podría reducir la producción debido a la sequía y el calor

Contraloría reactivó concurso de méritos y fijó nuevo requisito para los aspirantes afectados por el terremoto del 10 de agosto

Los participantes que resultaron afectados por evento natural deberán acreditar esa condición ante la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres o la autoridad territorial correspondiente

Contraloría reactivó concurso de méritos y fijó nuevo requisito para los aspirantes afectados por el terremoto del 10 de agosto

Pipe Bueno y los secretos de ‘Aquí Estoy Yo’, su nuevo álbum de estudio: “No hay manera de ser deshonesto con la música”

Infobae Colombia habló con el cantante en exclusiva sobre la inspiración y su forma de trabajar en el estudio durante las sesiones de su nueva creación

Pipe Bueno y los secretos de ‘Aquí Estoy Yo’, su nuevo álbum de estudio: “No hay manera de ser deshonesto con la música”

Javier Díaz se va de la Presidencia de Analdex después de 29 años y ya tiene reemplazo: a esto se debió la salida

Entre otras cosas, el saliente dirigente gremial intervino en la agenda de acuerdos comerciales y en la regulación de zonas francas en Colombia

Javier Díaz se va de la Presidencia de Analdex después de 29 años y ya tiene reemplazo: a esto se debió la salida
MÁS NOTICIAS

PUBLICIDAD

VIOLENCIA

Combate en Caquetá dejó un soldado muerto y dos capturados: el Ejército reveló detalles del caso

Combate en Caquetá dejó un soldado muerto y dos capturados: el Ejército reveló detalles del caso

Chocó bajo asedio: el sur del departamento completa tres días de hostigamientos con explosivos contra la fuerza pública

Disidencias de ‘Calarcá’ le habría declarado la guerra a los distribuidores de cerveza y aguardiente en ocho municipios de Antioquia: “Objetivo militar”

Con un desfile de motos, así fue el recibimiento de los féretros de alias Cholo y los otros seis sujetos abatidos durante operativo contra Los Pachenca en Santa Marta

Alias Pinocho estaría escondido en lo alto de la Sierra Nevada: habría sido herido durante el operativo contra Los Pachenca en que se dio de baja a “Cholo”

ENTRETENIMIENTO

Pipe Bueno y los secretos de ‘Aquí Estoy Yo’, su nuevo álbum de estudio: “No hay manera de ser deshonesto con la música”

Pipe Bueno y los secretos de ‘Aquí Estoy Yo’, su nuevo álbum de estudio: “No hay manera de ser deshonesto con la música”

Rock al Parque 2026: 30 datos y anécdotas para celebrar tres décadas del festival

Murió Piero: así fue el vínculo entre el creador de ‘Mi Viejo’ y Colombia, marcado por la música y el activismo por la paz

La marca Milagros reveló cómo convenció a Georgina Rodríguez, esposa de Cristiano Ronaldo, para que sea su imagen: “Nos dijo que sí”

Yaya Muñoz también reaccionó al contenido para adultos de El Agropecuario: “Eso le bajó el perfil”

Deportes

Comparar a Juan Manuel Rengifo con James Rodríguez “solo conduce a perpetuar esta maldita mediocridad”: la dura crítica de Carlos Antonio Vélez

Comparar a Juan Manuel Rengifo con James Rodríguez “solo conduce a perpetuar esta maldita mediocridad”: la dura crítica de Carlos Antonio Vélez

Independiente Medellín avanzó en la identificación del agresor de Daniel Torres, jugador de Santa Fe, quien denunció el hecho ante la Fiscalía

Santa Fe vs. Fortaleza en Mosquera: esto cuesta la boletería para el partido de Copa Colombia 2026

Esta es la posición de Nairo Quintana en el último ranking UCI de su carrera profesional

Egan Bernal prepara el Giro de Lombardía mientras crecen rumores sobre su retiro: “Podría colgar las ruedas”