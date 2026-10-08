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Escándalo en el Real Cartagena por señalamientos de apuestas ilegales: “Un volante le ofreció a un defensa un dinero”

El hecho salió a relucir luego de los últimos resultados en la Primera B, que también salpicó al técnico Álvaro Hernández, lo que provocó que uno de sus accionistas se pronunciara sobre el caso

Real Cartagena
Real Cartagena es señalado por un caso en el que un jugador intentó convencer a otro de involucrarse en apuestas ilegales - crédito Real Cartagena
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Las apuestas en el fútbol colombiano se han convertido en un problema para clubes, organizaciones y jugadores porque, en muchas ocasiones, involucran a futbolistas para convencer a otros de amañar el resultado de un encuentro. El hecho tocó al Real Cartagena.

Se conocieron detalles de un caso que se habría producido en el duelo del cuadro Heroico ante Unión Magdalena. Al parecer, no solo dos deportistas habrían estado involucrados, sino que la situación provocó un conflicto interno en la nómina porque otros compañeros también resultaron relacionados.

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Ante esta situación, uno de los accionistas del Real Cartagena aclaró lo ocurrido en el equipo por las apuestas ilegales. El caso tuvo eco entre los aficionados por los malos resultados en los últimos cuatro partidos de la Primera B y el temor de que el club permanezca en la segunda división un año más.

“Hiciera un penal o marcara un autogol en el primer tiempo”

Breinner Cañizares, del medio Habla Deportes, habló acerca de un caso que se presentó entre dos jugadores del Real Cartagena, en el que uno habría intentado convencer a otro de amañar el resultado de un encuentro para ganar una cantidad desconocida de dinero, como parte de una apuesta ilegal.

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“Un referente del equipo, un volante, le ofreció a un defensa un dinero, una suma grande, para que en el partido ante Unión Magdalena hiciera un penal o marcara un autogol en el primer tiempo, porque el tema de la apuesta era que Unión Magdalena tenía que marcar gol en el primer tiempo. El defensor no aceptó”, explicó.

Unión Magdalena vs. Real Cartagena
En el encuentro Unión Magdalena vs. Real Cartagena, del 29 de septiembre en Santa Marta, se habría dado el intento de amañar un partido por apuestas ilegales - crédito Dimayor / Miguel Vermeire/VizzorImage

El comunicador añadió que el caso fue puesto en conocimiento, en primera medida, con el capitán Fredy Montero, uno de los referentes del club, por parte del mismo defensor, que le dice lo siguiente: “Mire, me pasó esto, yo no estoy de acuerdo con eso. Yo no quiero estar metido en eso, capitán. Y se lo aclaro a usted porque yo quiero ser un jugador correcto”, y posterior a eso, informó el periodista que el otro jugador se disculpó por el ofrecimiento.

Sin embargo, el hecho empeoró porque, al parecer, se produjo un choque entre Montero y el técnico Álvaro Hernández porque “el técnico defiende a ocho jugadores del Real Cartagena que están inmiscuidos en esto. La fuente me comenta que se rompió la relación entre el técnico Álvaro Hernández Uribe y Fredy Montero”.

Fredy Montero
Fredy Montero se ha convertido en referente del Real Cartagena en los últimos años - crédito Real Cartagena

“Este es un grupo sano”

Ante ese caso, uno de los que se pronunció fue Antonio Díaz, accionista del Real Cartagena y, el sábado 3 de octubre, anunció que renunciaba a su participación en el club por los malos resultados del club, que lleva cuatro encuentros sin ganar, pero dejó claro que no existe informes sobre casos de apuestas irregulares.

No es cierto, este es un grupo sano; yo andaba con los subcampeones de la A en 2005 y, de los equipos más sanos, este, hasta poco indicios del tema de trago hay. El hecho de que las personas no logren sus objetivos no las hace malas. Esto no es de apuestas porque, si ellos tienen un problema, saben que si llegan donde mí, juntos le buscamos solución”, dijo el dirigente, en charla con el periódico El Universal.

Antonio Díaz, accionista del Real Cartagena
Antonio Díaz, accionista del Real Cartagena, aclaró que no hay indicios de apuestas ilegales en el club - crédito @UnSincelejano/X

Sobre el tema del supuesto camerino roto, como mencionó el periodista Breinner Cañizares, mencionó que es algo “normal, usted es de fútbol y sabe que uno en la cancha, en el momento de calentura, se dice cosas y después todo sigue su curso. Deben ser profesionales aun cuando no sean los mejores amigos”.

El accionista del Real Cartagena también afirmó que no hay una relación rota del técnico Álvaro Hernández con su capitán: “No era buena al principio, pero es muy buena ahora. Eso se nota en los entrenos y el campo; si tú miras ahora los partidos de Fredy Montero, él apoya más a sus compañeros y gesticula menos. Fredy es un crack, un soldado más”.

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