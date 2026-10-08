‘Bolillo’ Gómez aún no quiere irse de El Salvador, pese al fracaso en la Nations League: “Espero el análisis del presidente”

"Bolillo" Gómez está a punto de ser despedido de El Salvador por no ganar tres de sus primeros cuatro partidos en la Nations League - crédito @LaSelecta_SLV/X

Guardar

Hernán Darío “Bolillo” Gómez sufrió un nuevo golpe al frente de la selección de El Salvador, que descendió a la Liga B de la Liga de Naciones tras empatar 1-1 como visitante ante Martinica. El equipo terminó con cuatro puntos y quedó fuera de la zona de permanencia, mientras las críticas se concentraron en el entrenador colombiano por la derrota 6-0 contra Guatemala.

El técnico calificó como “un accidente grande” la goleada sufrida en Guatemala y defendió el rendimiento de sus jugadores en los otros partidos. Mencionó el empate ante Martinica y el encuentro contra Jamaica, disputado con 10 hombres en el estadio Cuscatlán, donde destacó “el buen comportamiento y actitud de los muchachos”.

PUBLICIDAD

Hernán Darío "Bolillo" Gómez sumó tres partidos sin ganar con El Salvador en la Nations League de la Concacaf y generó más críticas por sus resultados - crédito @LaSelecta_SLV/X

“El partido con Jamaica con 10 hombres en Cuscatlán, cancha grande, ante rivales muy europeos, con mucha capacidad. Sin embargo, hubo un buen comportamiento y actitud de los muchachos, y ayer fue un partido duro y parejo”, mencionó a la prensa.

Gómez también señaló que los equipos de las islas han mejorado por el trabajo de sus jugadores, muchos de ellos vinculados al fútbol europeo. El Salvador todavía no anunció los partidos de la próxima fecha FIFA.

“Sus jugadores son europeos, tienen un buen trabajo, han sido informados. Un partido parejo también, donde nosotros tuvimos mucho rato el partido a favor, pero sigo destacando la capacidad física y el orden de los muchachos, que han dado cosas, aunque faltan otras que quiero mejorar”, añadió.

PUBLICIDAD

Hernán Darío "Bolillo" Gómez, Dt de El Salvador, aún no sabe si continuará con el equipo y dejó la decisión en manos de la federación local - crédito Emerson Del Cid/Infobae Centroamérica

Gómez afirmó que no quiere dejar el cargo y espera la evaluación de Yamil Bukele, presidente de la Federación Salvadoreña de Fútbol. “Yo espero el análisis del presidente. Yo no me quiero ir, de verdad, porque, a pesar de todas las dificultades y de la gente que está en contra, también hay mucha gente a favor, mucho apoyo. Recibo mensajes de todo. No me quiero ir”, declaró.

Un empate que costó el descenso

La selección de Martinica rescató este lunes un empate 1-1 como local ante El Salvador y dejó a los centroamericanos fuera de la Liga A de la Concacaf. El equipo salvadoreño terminó con cuatro puntos y la peor cuota goleadora, por lo que ningún resultado de los duelos pendientes puede sacarlo de los puestos de descenso.

PUBLICIDAD

El Salvador se había adelantado en el minuto 3 con un gol de Jefferson Valladares, quien aprovechó un error del guardameta y un defensor locales al intentar quitarle la pelota a Styven Vásquez. Después, Brayan Gil desperdició al menos dos ocasiones para ampliar la ventaja.

Martinica igualó en el minuto 56, cuando Janis Antiste definió tras una asistencia de taco que lo dejó frente al arquero. El conjunto local había aumentado la posesión y mantuvo la presión hasta el final ante un rival replegado.

El Salvador venía de perder con Guatemala y Jamaica en la Concacaf Nations League - crédito Emerson Del Cid/Infobae Centroamérica

La Selecta necesitaba ganar y esperar que Honduras o Guatemala perdieran sus respectivos partidos para seguir en la Liga A. Martinica todavía puede conservar su lugar si Honduras cae ante Jamaica, que ocupaba el segundo puesto antes del encuentro.

PUBLICIDAD

El técnico colombiano Hernán “Bolillo” Gómez había puesto su cargo a disposición si no conseguía conservar la categoría. Desde su llegada en febrero de 2025, dirigió veinte partidos, con cuatro victorias, seis empates y diez derrotas; además, sumó tres triunfos, dos igualdades y dos caídas en siete encuentros ante clubes o academias.

Queda por saber si continuará con la escuadra centroamericana o terminará su periplo en los próximos días, además de que se debe tener en cuenta que otro colombiano, Eduardo Lara, hace parte de las ramas formativas de El Salvador y estaría en condiciones de asumir el mando, así sea de manera interina, por su experiencia en seleccionados como el de Colombia.

PUBLICIDAD