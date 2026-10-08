A un año de la muerte de Miguel Ángel Russo, Millonarios lo recordó con un emotivo mensaje: “Tu recuerdo siempre vivirá”

Miguel Ángel Russo es considerado como uno de los ídolos de Boca Juniors por el título de la Copa Libertadores en 2007, última del cuadro argentino, y en Millonarios por la Liga BetPlay al ganarle a Independiente Santa Fe, el 17 de diciembre de 2017, ademnás de sus recordados pasos por Estudiantes de La Plata, Lanús y Rosario Central en Argentina-crédito Juan Mabromata/Pool vía REUTERS

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El 8 de octubre de 2026 se cumplió el primer aniversario del fallecimiento del entrenador argentino Miguel Ángel Russo.

El exfutbolista y técnico pasó por Millonarios FC, dejando una huella en los hinchas del cuadro “Embajador” que estuvo a cargo entre 2017 y 2018, en la cual conquistó la decimoquinta estrella del club capitalino ante Santa Fe y el título de la Superliga BetPlay ante Atlético Nacional como visitante.

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El campeón del fútbol colombiano en 2017 debido a las complicaciones derivadas del cáncer de vejiga y próstata que tuvo-crédito @MillosFCoficial/X

Por este motivo, Millonarios publicó un emotivo mensaje en su cuenta de X recordando la famosa frase que dejó Russo cuando regresó a los entrenamientos con los azules tras descubrirse que sufría de cáncer y se encontraba con las quimioterapias: “‘Todo se cura con amor’ A un año de tu partida, tu huella permanece y tu recuerdo siempre vivirá con nosotros. Gracias por tanto, Miguel. Siempre serás parte de esta familia”.

Russo llegó a Millonarios en diciembre de 2016 y ganó la Liga en diciembre de 2017, tras vencer a Independiente Santa Fe en la final. El argentino también dirigió a Boca Juniors, Rosario Central, Vélez Sarsfield y Lanús, después de una carrera como futbolista en Estudiantes de La Plata, equipo con el que disputó más de 400 partidos y obtuvo dos títulos.

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Así fue el paso de Miguel Ángel Russo por Colombia

El momento de gloria de Russo con Millonarios el 17 de diciembre de 2017 tras el título 15 de Millonarios-crédito Luisa González/Colprensa

El técnico, nacido el 9 de abril de 1956, llegó al club bogotano en diciembre de 2016 y dejó la institución en noviembre de 2018 por mutuo acuerdo. En 87 partidos de Liga sumó 37 victorias, 23 empates y 27 derrotas; en todas las competencias, sus equipos marcaron 134 goles y recibieron 89.

La estrella 15 ante Independiente Santa Fe

El momento cuando el azul levanta su estrella 15 al ganarle a Santa Fe en la Liga Águila 2017-II-crédito Luisa González/Colprensa

Miguel Ángel Russo condujo a Millonarios hacia la estrella 15 en 2017, tras vencer a Santa Fe en la final capitalina, y meses después sumó la Superliga ante Nacional mientras atravesaba un tratamiento oncológico. Su ciclo, que se extendió hasta noviembre de 2018, quedó asociado a dos títulos y a una frase que la hinchada adoptó como síntesis de su regreso: “Esto se cura con amor, nada más”.

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La definición ante Santa Fe se resolvió con un 2-2 en el partido de vuelta en El Campín, resultado que confirmó la ventaja conseguida por Millonarios en la ida: 1-0 con un cabezazo de Matías de los Santos. El gol de Henry Rojas, con un remate de zurda tras capturar un rebote, selló el campeonato para el conjunto azul.

La final tuvo momentos de tensión para el equipo dirigido por Russo. Wilson Morelo convirtió un penal para Santa Fe, Andrés Cadavid respondió de cabeza y Rojas marcó el tanto que aseguró el título en la serie capitalina.

Russo no estuvo en el banco técnico ante Atlético Nacional el 7 de febrero de 2018 en el Atanasio Girardot, debido a que se encontraba en los tratamientos para curar el cáncer que tenía -crédito El Colombiano/Colprensa

Russo había llegado a Bogotá a finales de 2016, después de la salida de Diego Cocca, con la misión de reorganizar el proyecto deportivo de Millonarios. Su equipo se caracterizó por un bloque compacto, el trabajo sobre la pelota detenida y la capacidad de sostener resultados en partidos exigentes.

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Durante el entretiempo de la revancha ante Santa Fe, el entrenador les dijo a sus jugadores que había que corregir el rendimiento. Años después, recordó que buscó tocar “la fibra” del plantel porque “no habían jugado bien”.

La campaña terminó con una nueva estrella para el club y con la consagración en el clásico más importante de Bogotá. El desenlace convirtió el gol de Rojas en una referencia permanente de aquel equipo.

En enero de 2018, Russo reapareció públicamente tras someterse a tratamiento oncológico. Conmovido, agradeció el respaldo recibido de los médicos, los futbolistas y la institución, y expresó: “Esto se cura con amor, nada más”.

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El plantel volvió a competir por un trofeo semanas después y ganó la Superliga 2018 frente a Nacional en el Estadio Atanasio Girardot. Millonarios se impuso 2-1 y dedicó la copa a Russo, que no estuvo en el banco durante el partido.

El triunfo en Medellín reforzó el vínculo entre el entrenador y sus jugadores. El equipo respondió en una instancia decisiva con eficacia ofensiva y fortaleza en los momentos de mayor presión.

La etapa de Russo en Millonarios concluyó en noviembre de 2018 por mutuo acuerdo. En sus dos años en Bogotá, el técnico argentino conquistó la Liga de 2017 y la Superliga de 2018.

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