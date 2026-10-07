Contraloría de Bogotá inspeccionó la grama del estadio El Campín tras los conciertos de BTS

La empresa Sencia inició un tratamiento integral en la superficie para favorecer el desarrollo de las raíces y la cobertura vegetal - crédito Contraloría de Bogotá

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La Contraloría de Bogotá llegó hasta el estadio Nemesio Camacho El Campín a través de las Direcciones de Reacción Inmediata y Cultura, Recreación y Deporte para verificar el estado actual de la grama del escenario deportivo, que ha generado múltiples reacciones en redes sociales por su apariencia después de que se desmontara la tarima en donde se presentó el 2 y 3 de octubre el grupo musical surcoreano BTS.

El concierto en cada una de sus fechas superó los 50.000 asistentes y sumado al impacto en la superficie de la estructura, en las fotografías viralizadas en redes sociales se notó el deterioro de la gramilla, que deberá acoger el próximo 13 de octubre el partido de la fecha 13 de Millonarios vs. Once Caldas y el 14 de octubre el de Santa Fe vs. Jaguares FC.

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Las fuertes lluvias caídas sobre Bogotá y el uso del escenario provocaron zonas empantanadas en el terreno de juego - crédito Contraloría de Bogotá

En las fotografías compartidas por la Contraloría se ven los rollos de grama con la que se reemplazará la que quedó en mal estado, pero también se evidencia algunas zonas empantanadas, producto del concierto y las fuertes lluvias que han caído sobre Bogotá en la semana del 5 y el 7 de octubre.

Sencia inició el tratamiento integral de la grama del Estadio Nemesio Camacho el 6 de octubre de 2026, después de la realización de varios conciertos, para mejorar las condiciones del suelo, favorecer el desarrollo de las raíces y fortalecer la cobertura vegetal.

La empresa implementó cinco canchas de grama natural destinadas al cuidado y la reserva de material vegetal. Esa disponibilidad permitirá realizar los reemplazos necesarios durante los distintos ciclos de mantenimiento del campo de juego.

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La firma Equiver lidera los trabajos de descompactación, aireación profunda y fertilización del suelo con acompañamiento de expertos agronómicos - crédito Contraloría de Bogotá

El proceso incluye descompactación, aireación profunda, fertilización, recuperación del suelo y reposición de la grama en las zonas que lo requieran. La intervención es liderada por Equiver y cuenta con el acompañamiento de expertos agronómicos especializados en campos deportivos. El cronograma de partidos, conciertos y demás eventos previstos en el estadio continúa desarrollándose con normalidad, comunicó Sencia a Infobae Colombia en un comunicado.