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Palmeiras contratará un vuelo chárter para Jhon Arias tras compromiso con la selección Colombia: su próximo partido será en dos días

El nuevo número 10 de la Tricolor es importante para el entrenador Abel Ferreira y sería parte del juego ante Bahia Esporte, en São Paulo, el jueves 8 de octubre

Jhon Arias
Jhon Arias no tuvo un feliz regreso a Río de Janeiro, donde se vio con el Fluminense en el Brasileirao - crédito SE Palmeiras
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Palmeiras de Brasil contratará un avión privado para que el volante colombiano Jhon Arias regrese desde la concentración de Colombia y pueda ser evaluado antes del partido contra Bahía del jueves 8 de octubre, por la fecha 29 del Brasileirao.

El club busca reducir los tres puntos que lo separan del líder Flamengo sin comprometer al colombiano en un mes que incluye siete encuentros y las semifinales de la Copa Libertadores.

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Arias jugará el martes 6 de octubre el amistoso de Colombia ante Perú y, al terminar ese compromiso, abordará la tercera aeronave contratada por el equipo paulista para repatriar a sus internacionales. El viaje hasta São Paulo demandará unas ocho horas, por lo que llegaría apenas un día antes del duelo en el Nubank Parque.

El entrenador Abel Ferreira pretende contar con el mayor número posible de convocados, aunque la titularidad del extremo colombiano aparece como una posibilidad remota por el escaso margen de recuperación. Su inclusión dependerá de los controles físicos posteriores a la fecha FIFA.

Ángel Colmerares/EFE
Jhon Arias llegó a Palmeiras tras un flojo paso por el fútbol inglés - crédito Ángel Colmenares/EFE

El futbolista colombiano acumuló 183 minutos en los dos amistosos que disputó durante esta ventana internacional y podría superar los 200 si vuelve a integrar la formación inicial frente a Perú. A la exigencia competitiva se añaden los traslados que realizó durante la gira de Colombia por Estados Unidos, con partidos ante México, Paraguay y Perú.

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El cuerpo médico de Palmeiras revisará los minutos jugados, las horas de vuelo y el desgaste de cada internacional antes de autorizar su participación. La decisión no será automática: los jugadores deberán pasar por chequeos médicos para quedar, o no, a disposición de Ferreira.

La secuencia no es desconocida para Arias. Durante su etapa en Fluminense, ya había regresado de convocatorias internacionales para incorporarse de inmediato a la actividad de su club, una dinámica que ahora se repite en un calendario brasileño cargado.

Jhon Arias fue figura en el Fluminense en un primer ciclo en el fútbol de Brasil - crédito Jean Carniel/REUTERS
Jhon Arias fue figura en el Fluminense en un primer ciclo en el fútbol de Brasil - crédito Jean Carniel/REUTERS

La situación del colombiano se diferencia de la de otros cinco convocados que ya volvieron a los entrenamientos durante la mañana del martes: Ramón Sosa, Mauricio, Gustavo Gómez, Erick Belé y Heittor. El grupo completó la preparación previa al partido con ejercicios de definición, centros y un trabajo en dos equipos con futbolistas ubicados en los costados como apoyos, informó Globo Esporte.

Gómez, Sosa y Mauricio, que estuvieron con Paraguay, fueron evaluados por el Núcleo de Salud y Rendimiento y realizaron actividades regenerativas y carreras sobre el césped. Los tres llegaron desde Estados Unidos en un vuelo fletado por el club, después de participar en triunfos frente a Bolivia, Colombia y New York Red Bulls.

Erick Belé y Heittor regresaron tras jugar tres amistosos con la selección brasileña sub-20: victorias por 2-0 ante Estados Unidos, 4-1 contra Dinamarca y 4-0 frente a México. Heittor convirtió tres de los 10 goles del equipo, todos asistidos por Belé.

Jhon Arias y su opinión sobre usar el número 10 en la selección Colombia: “Es un número más”

Colombia vs. México
Jhon Arias portará la camiseta 10 de la selección Colombia, en reemplazo de James Rodríguez - crédito FCF

Jhon Arias respondió a las críticas por usar el número 10 de Colombia y aseguró que la dorsal no modifica su identidad ni su aporte al equipo. El mediocampista de Palmeiras habló antes del amistoso de este martes contra Perú, en Miami, después de asumir el dorsal que quedó libre tras el retiro de James Rodríguez.

Arias fue titular en los partidos de Colombia durante el Mundial 2026 y estuvo entre los jugadores mejor calificados del equipo hasta la eliminación ante Suiza. La discusión sobre su actuación aumentó después de los amistosos contra México y Paraguay, pero el futbolista rechazó que el dorsal tenga un efecto sobre su manera de jugar: “Al final es solo un número que va en la espalda y acá en el frente un poquito más pequeño. Yo respeto toda la historia envuelta en ese número, pero para mí, siendo muy sincero, es un número más”.

El mediocampista recordó que su compromiso era el mismo cuando vestía el 11: “La misma responsabilidad que yo llevaba cuando vestía el 11 la llevo ahorita. Yo creo que un número no cambia mi esencia, no cambia lo que soy, no cambia la persona que yo soy y no cambia tampoco lo que aporto dentro del grupo”.

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