La polémica de la FIFA que salpica al grupo de Colombia en el Mundial 2026: rival de la Tricolor habría convocado a jugador no elegible

La FIFA permitió que la República Democrática del Congo mantuviera su cupo al Mundial de 2026 pese a las irregularidades detectadas en la documentación del arquero Lionel Mpasi - crédito Eloisa Sanchez/REUTERS

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La FIFA permitió que la República Democrática del Congo completara su clasificación al Mundial de 2026 pese a que sus funcionarios concluyeron que el arquero Lionel Mpasi no reunía los requisitos para representar al país.

La decisión evitó una posible exclusión que habría dado a Nigeria la opción de disputar el repechaje intercontinental ante Jamaica, según documentos internos revisados por The New York Times.

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Congo alcanzó su segunda Copa del Mundo, después de la de 1974, tras vencer a Nigeria en la final del repechaje africano: igualó 1-1 y se impuso 4-3 en la definición por penales. Luego derrotó 1-0 a Jamaica y aseguró su plaza en el torneo.

La controversia comenzó el 28 de noviembre de 2025, cuando la Federación Nigeriana de Fútbol presentó una reclamación pocos días después de la derrota. El organismo sostuvo que varios futbolistas congoleños podían ser inelegibles por cuestiones de nacionalidad y presunto fraude documental, y pidió que se otorgara el partido por perdido a su rival.

El organismo rector desestimó la protesta nigeriana al considerar que la solicitud ingresó fuera de los plazos reglamentarios - crédito Eloisa Sanchez/REUTERS

Mpasi, de 32 años y nacido en Meaux, en la región parisina, había jugado para Francia en categorías juveniles. Aunque la Federación Congoleña de Fútbol inició trámites administrativos desde 2021, el guardameta franco-congoleño no habría completado el procedimiento exigido para cambiar de asociación nacional.

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Los responsables jurídicos de la FIFA detectaron ese incumplimiento mientras analizaban la reclamación nigeriana. La normativa disciplinaria del organismo establece que, si un jugador es declarado inelegible tras una protesta, su equipo debe recibir una derrota por abandono y una multa de al menos 6.000 francos suizos, equivalentes a 6.500 euros.

El 10 de marzo de 2026, después de que Nigeria insistiera ante el secretario general de la FIFA, Mattias Grafström, recibió una respuesta. El organismo afirmó que solo había recibido la solicitud el día anterior y que la consideraba “inadmisible por razones formales y de plazos”, informó Le Monde.

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El guardameta Lionel Mpasi disputó partidos con las categorías juveniles de Francia antes de integrarse al plantel de la República Democrática del Congo - crédito Daniel Becerril/REUTERS

Los documentos examinados por el diario estadounidense muestran que la FIFA evaluó varias alternativas: otorgar el triunfo a Nigeria, imponer multas, sustituir a Congo por Nigeria en el repechaje frente a Jamaica o no actuar porque la protesta había sido presentada fuera de término. Finalmente, no se publicó ninguna sanción disciplinaria y el equipo congoleño siguió adelante.

Esa decisión contrastó con antecedentes de la propia FIFA. En 2016, Grecia alineó a un jugador que había representado a Australia en divisiones juveniles y recibió una derrota por 3-0 ante Turquía. Dos años más tarde, el organismo modificó los resultados de dos partidos de Bolivia en las eliminatorias para el Mundial de 2018 al determinar que había utilizado a un futbolista que antes había jugado para Paraguay.

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La FIFA no negó los hallazgos sobre la documentación de Mpasi. En una respuesta enviada a The New York Times, sostuvo que sus comités “son autónomos y resuelven los casos sobre la base de las normas aplicables y los hechos específicos que tienen ante sí”, y aseguró que Gianni Infantino no intervino en esas decisiones.

Colombia derrotó a la República Democrática del Congo en el partido de la segunda fecha de la fase de grupos de la Copa Mundial de la FIFA 2026 - crédito Eloisa Sanchez/REUTERS

Durante la revisión de la elegibilidad de Mpasi, Véron Mosengo-Omba, aliado de Infantino, preparaba su candidatura a la presidencia de la federación congoleña. Dos meses después, en medio de la celebración por la clasificación mundialista, fue elegido como único postulante tras el retiro o la exclusión de otros ocho aspirantes por cambios en las reglas de elegibilidad.

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Mosengo-Omba aseguró que desconocía las conclusiones de la FIFA. Prince Zelkifli Rahman Ngoufonja, exfuncionario camerunés del organismo conocido como Prince Zul, consideró que una expulsión de Congo del Mundial podía haber perjudicado las posibilidades del dirigente aliado de Infantino.

El costo de la derrota para la selección de Nigeria

La Federación Nigeriana de Fútbol presentó una reclamación formal ante la FIFA por el presunto fraude documental de varios jugadores rivales - crédito Abdelmjid Rizkou/REUTERS

La eliminación tuvo consecuencias dentro del fútbol nigeriano y contribuyó a la renuncia de toda la junta directiva de su federación. Su entonces presidente, Ibrahim Musa Gusau, afirmó que conoció el rechazo de la reclamación por motivos técnicos, pero que nadie le comunicó la conclusión sobre la situación del arquero.

Gusau pidió una investigación y acusó a la FIFA de guardar silencio: “Simplemente se callaron, y no pueden decírselo a nadie porque saben que será una crisis grave para ellos”.

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La situación volvió a poner bajo examen la conducción de Infantino, cuya presidencia ya enfrentaba cuestionamientos por el Mundial de 2026. El torneo quedó rodeado de críticas por asuntos vinculados con el juego limpio y la interferencia política, entre ellos el levantamiento de la suspensión a un jugador estadounidense después de una llamada entre el dirigente y el presidente Donald Trump.