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Esto dice la prensa peruana en la previa del partido ante Colombia por el tercer partido de la fecha FIFA: “Se tiene planificado poner lo mejor”

El equipo de Néstor Lorenzo buscará cerrar los partidos con una victoria ante el cuadro “Blanquirrojo” en Miami, Estados Unidos

La selección Colombia quiere volver al triunfo tras el juego en el cual derrotó a Ghana por los dieciseisavos de final del Mundial de Estados Unidos, México y Canadá-crédito Jairo Cassiani/Colprensa
La selección Colombia quiere volver al triunfo tras el juego en el cual derrotó a Ghana por los dieciseisavos de final del Mundial de Estados Unidos, México y Canadá-crédito Jairo Cassiani/Colprensa
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El 6 de octubre de 2026, la selección Colombia cerrará su triple fecha FIFA ante Perú a partir de las 6:45 p. m. (hora de nuestro país) en el estadio del Inter Miami.

El equipo dirigido por el brasileño Mano Menezes será el último reto que tendrá en esta ventana de amistosos el equipo de Néstor Lorenzo, por esta razón la prensa de dicho país que también se encuentra en medio de un recambio generacional de futbolistas analizó lo que podría mostrar en el partido el cuadro “Inca”.

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Otro de los diarios más destacados del país del pacífico habló sobre el plan que tendría el técnico brasileño Mano Menezes-crédito Líbero
Otro de los diarios más destacados del país del pacífico habló sobre el plan que tendría el técnico brasileño Mano Menezes-crédito Líbero

En primer lugar, se citaron las palabras de la periodista Ana Lucía Rodríguez del canal L1 Max en la cual el técnico brasileño Mano Menezes piensa colocar a los mejores jugadores, en medio de las lesiones que ha sufrido en esta fecha FIFA el cuadro de la “Blanquirroja”:

“Para mañana se tiene planificado a lo mejor de lo que ha podido ver en el plantel para enfrentar a Colombia. La idea es poner al mejor equipo. La pregunta es si tenemos a todos para arrancar. Yo sé que algunos están tocados y se les volverá a evaluar”.

La prensa peruana analiza lo que podría ser el equipo que pararía Néstor Lorenzo ante la Blanquirroja-crédito Depor
La prensa peruana analiza lo que podría ser el equipo que pararía Néstor Lorenzo ante la Blanquirroja-crédito Depor

Por su parte, el diario Depor del Perú detalló las declaraciones de Néstor Lorenzo sobre el recambio generacional que está implementando el técnico argentino:

“En ese sentido, Néstor Lorenzo explicó que todavía es temprano para sacar conclusiones definitivas, aunque ya existen algunos aspectos que le permiten realizar una evaluación inicial. El estratega aseguró que hay elementos positivos para destacar, pero también fue autocrítico con lo ocurrido en el último partido de Colombia”.

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La selección Colombia quiere volver al triunfo tras el juego en el cual derrotó a Ghana por los dieciseisavos de final del Mundial de Estados Unidos, México y Canadá-crédito Jairo Cassiani/Colprensa
La selección Colombia quiere volver al triunfo tras el juego en el cual derrotó a Ghana por los dieciseisavos de final del Mundial de Estados Unidos, México y Canadá-crédito Jairo Cassiani/Colprensa

Por otra parte, la selección peruana tendría pensado formar de la siguiente forma ante Colombia en el estadio de Miami, según informó el Comercio de Perú:

Pedro Gallese; Marco Huamán, Renzo Garcés, Erick Noriega, Marcos López; Wilder Cartagena, Oslimg Mora, Yoshimar Yotún, Jairo Vélez, Piero Magallanes y Adrián Ugarriza.

Uno de los diarios de dicho país detalló la posible titular que tendría Perú-crédito El Comercio
Uno de los diarios de dicho país detalló la posible titular que tendría Perú-crédito El Comercio

Así fue el último Colombia vs. Perú: así llegan ambos equipos al encuentro

La Amarilla jugó ante la Blanquirroja en Barranquilla-crédito Luisa González/REUTERS
La Amarilla jugó ante la Blanquirroja en Barranquilla-crédito Luisa González/REUTERS

Colombia cayó 0-1 frente a Paraguay el 2 de octubre de 2026 en el estadio Sports Illustrated de Nueva Jersey, con un gol de Hugo Benítez en el minuto 56.

El resultado prolongó la racha sin triunfos de la Tricolor desde el Mundial de la FIFA de Norteamérica, mientras el plantel atraviesa un proceso de recambio generacional. A continuación, así viene la “Tricolor” en sus últimos cinco partidos:

  • 2 de octubre de 2026 - Amistoso internacional: Colombia 0-1 Paraguay
  • 26 de septiembre de 2026 - Amistoso internacional: México 1-1 Colombia
  • 7 de julio de 2026 - Copa Mundial de la FIFA Norteamérica: Suiza 0-0 Colombia
  • 3 de julio de 2026 - Copa Mundial de la FIFA Norteamérica: Colombia 1-0 Ghana
  • 27 de junio de 2026 - Copa Mundial de la FIFA Norteamérica: Colombia 0-0 Portugal

Por su parte, Perú llega después de igualar 1-1 ante México en el mismo estadio. Jairo Vélez adelantó al conjunto peruano en el minuto 26 y Víctor Guzmán marcó el empate para el equipo dirigido por Rafael Márquez.

  • 2 de octubre de 2026 - Amistoso internacional: Colombia 0-1 Paraguay
  • 26 de septiembre de 2026 - Amistoso internacional: México 1-1 Colombia
  • 7 de julio de 2026 - Copa Mundial de la FIFA Norteamérica: Suiza 0-0 Colombia
  • 3 de julio de 2026 - Copa Mundial de la FIFA Norteamérica: Colombia 1-0 Ghana
  • 27 de junio de 2026 - Copa Mundial de la FIFA Norteamérica: Colombia 0-0 Portugal

El último enfrentamiento entre Colombia y Perú se disputó el 6 de junio de 2025 por la fecha 15 de las Eliminatorias Sudamericanas. El partido terminó 0-0 en el estadio Metropolitano Roberto Meléndez de Barranquilla.

  • 6 de junio de 2025 - Eliminatorias Sudamericanas: Colombia 0-0 Perú
  • 6 de septiembre de 2024 - Eliminatorias Sudamericanas: Perú 1-1 Colombia
  • 28 de enero de 2022 - Eliminatorias Sudamericanas: Colombia 0-1 Perú
  • 9 de julio de 2021 - Copa América de Brasil: Colombia 3-2 Perú
  • 20 de junio de 2021 - Copa América de Brasil: Colombia 1-2 Perú

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