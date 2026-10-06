Deportivo Pereira anunció que Arturo Reyes no seguirá siendo su director técnico y ya tendría reemplazo

Arturo Reyes dejó de ser el director técnico del Deportivo Pereira, tras nueve meses en el cargo - crédito Colprensa

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Deportivo Pereira anunció la salida de Arturo Reyes como director técnico el lunes 5 de octubre de 2026, luego de que el club y el entrenador colombiano acordaran finalizar su vínculo laboral. La decisión se produjo un día después de la derrota por 4-0 ante Cúcuta Deportivo, el domingo 4 de octubre, en un partido correspondiente a la fecha 13 de la Liga BetPlay II-2026.

En su comunicado oficial, el conjunto “Matecaña”, indicó:

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“Deportivo Pereira informa a su afición, medios de comunicación y a toda la familia Matecaña que, de común acuerdo, se ha decidido finalizar el vínculo laboral con el profesor Arturo Reyes y su cuerpo técnico.

El club agradece al profesor Arturo y a todo su equipo de trabajo por el profesionalismo, compromiso y dedicación demostradas durante su tiempo al frente de la institución, así como por el trabajo realizado en cada jornada defendiendo nuestros colores.

A todos ellos les expresamos nuestro reconocimiento y les deseamos éxitos en los nuevos retos que emprendan en sus carreras profesionales".

Reyes asumió el cargo el 30 de diciembre de 2025 y, durante esos nueve meses y cinco días, dirigió 35 partidos, con un saldo de cuatro victorias, 14 empates y 17 derrotas. El entrenador dejó al equipo sin triunfos en sus últimos ocho compromisos del torneo colombiano.

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El anuncio del Deportivo Pereira sobre la salida de Arturo Reyes de la dirección técnica - crédito Deportivo Pereira

El balance de Arturo Reyes desde diciembre de 2025

La salida de Reyes llegó después de la goleada sufrida en el estadio General Santander de Cúcuta el domingo 4 de octubre de 2026. Ese resultado dejó al Deportivo Pereira en el puesto 19 de la tabla, con ocho puntos en 11 partidos disputados durante la Liga BetPlay II-2026.

En el primer semestre de 2026, el equipo terminó en el último lugar de la fase todos contra todos, con 10 puntos en 19 fechas. En el segundo torneo del año, el cuadro pereirano volvió a atravesar una campaña adversa, contexto que derivó en el final del proceso del cuerpo técnico encabezado por Reyes.

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El club no confirmó el nombre del reemplazante en su comunicado del lunes 5 de octubre. Sin embargo, el periodista Felipe Sierra, especializado en mercado de pases, informó que: “AlexisMárquez tiene todo acordado para ser el nuevo entrenador del Pereira”. Hasta el martes 6 de octubre de 2026, la institución no había oficializado su llegada.

El informe de Felipe Sierra sobre la posible llegada de Alexis Márquez a la dirección técnica de Deportivo Pereira - crédito @PSierraR/X

Alexis Márquez, el posible regreso al banco Matecaña

Márquez, nacido en Pereira, tiene una extensa relación con el club. Como futbolista, fue arquero del equipo y acumuló 14 años vinculado a la institución, además de pasos por Real Cartagena y Deportivo Pasto. Después de su retiro en 2015, inició su recorrido en los cuerpos técnicos del conjunto risaraldense.

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Entre 2016 y 2021 trabajó como preparador de arqueros en Deportivo Pereira. Su primera experiencia como entrenador principal llegó en noviembre de 2020, cuando asumió de forma interina tras la salida de Néstor Craviotto. En febrero de 2021 volvió a tomar el equipo de manera provisional y, el 22 de abril de ese año, fue ratificado en propiedad.

Él ex Alexis Márquez, el posible nuevo entrenador del Deportivo Pereira, según Felipe Sierra - crédito Colprensa

En el segundo semestre de 2021, Márquez clasificó al Pereira a los cuadrangulares semifinales de la Liga y lo llevó a la final de la Copa Colombia, la primera definición oficial de esa competencia en la historia del club. Su ciclo como técnico del equipo concluyó el 14 de mayo de 2022.

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Luego dirigió a Jaguares de Córdoba entre septiembre y noviembre de 2022, a Atlético Bucaramanga entre abril y septiembre de 2023 y a Envigado entre abril y septiembre de 2024. En 2026 también tuvo pasos por Jaguares y Nacional Potosí de Bolivia. La eventual designación de Márquez representaría, por tanto, su regreso a un club que conoce como exjugador, expreparador de arqueros y exdirector técnico.