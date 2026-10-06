Así quedó la grama de El Campín tras los conciertos de BTS en Bogotá: Sencia planea recuperarla en 10 días

Vista desde los accesos interiores del Estadio Nemesio Camacho El Campín en Bogotá, Colombia. A través del pasadizo hacia el terreno de juego, se observa la superficie de la cancha y su deterioro tras el desmonte de la tarima en la que se presentó la banda surcoreana BTS - crédito @InfoCardenal10/X

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En redes sociales se filtraron videos y fotografías del mal estado en el que fue entregada la gramilla del estadio Nemesio Camacho El Campín de Bogotá, luego de las dos fechas del concierto de la banda surcoreana BTS, que acogió en cada jornada a más de 50.000 personas, en un escenario que para fútbol tiene un capacidad permitida cercana a los 35.000.

BTS presentó su gira Arirang sobre una tarima de 360 grados instalada en el centro de la cancha. La estructura incluyó plataformas destinadas a distribuir el peso sobre el terreno y los espectáculos fueron los primeros de la banda en Colombia.

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La administradora Sencia mantendrá cerrado el estadio Nemesio Camacho El Campín para el fútbol tras los conciertos de BTS del 2 y 3 de octubre y durante una etapa de recuperación profunda de la grama. La medida obligará a Independiente Santa Fe a disputar fuera de Bogotá su partido de octavos de final de la Copa BetPlay ante Fortaleza, programado para el 11 de octubre.

Así lucía el escenario montado en el estadio Nemesio Camacho El Campín para las dos fechas de BTS en Bogotá - crédito Luisa González/REUTERS

Al mal cuidado de la grama durante el concierto de K-Pop, se acumulaban 53 partidos de fútbol en 2026 antes del cierre, incluidos 26 de Santa Fe y 22 de Millonarios.

La recuperación no se limitará a reemplazar el pasto visible: incluirá descompactación, aireación profunda, fertilización y restauración del suelo para favorecer el desarrollo de las raíces y fortalecer la grama. Después de esa fase, se renovarán los sectores que no puedan recuperarse tras la revisión técnica.

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El trabajo estará a cargo de Equiver, empresa colombiana responsable del césped de El Campín desde hace cerca de 20 años, con la supervisión de asesores internacionales en agronomía de campos deportivos. Sencia afirmó que el proceso cuenta con el respaldo de especialistas agronómicos y que el calendario de fútbol, conciertos y otros eventos continuará según lo previsto.

Serán 10 días de trabajos a la grama antes de volver a abrir las puertas al público - crédito @lavidaporlosco/X

Para disponer de material vegetal de reemplazo, la administradora cultivó cinco canchas de grama natural en Usme, Suba, Bosa, Tibabuyes y Engativá. Esas reservas funcionan como áreas de cuidado y acopio destinadas a atender las necesidades del estadio durante los ciclos de mantenimiento.

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El cierre para los partidos comenzó el 23 de septiembre, tras un comunicado emitido dos días antes. Sencia sostuvo que las labores respondían a prácticas internacionales y compromisos contractuales, luego de una temporada de uso intenso, y que el Manual de Operación y Mantenimiento exige suspender el uso del campo entre 15 y 30 días por semestre.

La empresa también informó la programación a la Comisión Distrital de Seguridad, Comodidad y Convivencia para el Fútbol, que comunicó el cierre a los clubes capitalinos. El fútbol colombiano volvería al escenario el 17 de octubre, cuando Millonarios recibiría a Jaguares por la séptima fecha de la Liga BetPlay.

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El último partido oficial disputado en El Campín fue el 22 de septiembre, cuando Santa Fe perdió como local ante Deportivo Cali con un gol de Eduard Bello.

Mientras dure la intervención, Santa Fe jugará ante Fortaleza en el Estadio Municipal de Mosquera, Cundinamarca, el domingo 11 de octubre a las 14:00, en un recinto con capacidad para más de 5.000 espectadores.

Calendario de los próximos eventos culturales y deportivos en El Campín

Así se ve el estadio El Campín para el encuentro Internacional de Bogotá vs. Atlético Nacional por la Liga BetPlay - crédito Atlético Nacional

13 de octubre: Millonarios vs. Once Caldas - fecha 13 (deberá ser reprogramado).

17 de octubre: Millonarios vs. Jaguares FC - fecha 15.

24 de octubre: Concierto de Fonseca.

26 de octubre: Santa Fe vs. Atlético Bucaramanga - fecha 14.

31 de octubre: Concierto de Ryan Castro.

3 de noviembre: Millonarios vs. América de Cali - fecha 17.

7 de noviembre: Concierto de los Tigres del Norte.

9 de noviembre: Santa Fe vs. Deportivo Pasto - fecha 18.

12 de noviembre: Millonarios vs. Alianza Valledupar - fecha 19 (por confirmar).

20 de noviembre: Concierto Megaland.

21 de noviembre: Concierto Juntos de Nuevo (vallenato).

4 al 6 de diciembre: Concierto de Karol G.