Zinedine Zidane Bedoya, futbolista colombiano, podría ser vendido desde Atlético Nacional al fútbol de Brasil

Zinedine Zidane ha destacado en las inferiores de Nacional- crédito @zizubedoya_10/ Instagram

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Zinedine Zidane Bedoya, volante de 17 años perteneciente a Atlético Nacional, habría dejado una buena impresión durante el tiempo de entrenamientos que realizó con Red Bull Bragantino, de Brasil, y el Grupo Red Bull ya analizaría internamente cómo avanzar por el juvenil colombiano.

Felipe Sierra, periodista colombiano especializado en mercado de pases, informó que el reporte deportivo tras la experiencia del mediocampista fue positivo. Aunque todavía no existe una negociación confirmada ni una transferencia cerrada, el interés del club brasileño abre la posibilidad de que el jugador continúe su carrera fuera de Colombia cuando las condiciones reglamentarias lo permitan.

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Bedoya, conocido como “Zizu”, no ha debutado como profesional, pero su recorrido en las divisiones formativas de Atlético Nacional y sus participaciones en torneos juveniles internacionales lo instalaron como uno de los talentos a seguir dentro de la cantera verdolaga. Además de Bragantino, otros clubes consultaron a Atlético Nacional por las condiciones del futbolista.

El informe de Felipe Sierra sobre la posibilidad de que Zinedine Zidane Bedoya sea transferido al fútbol de Brasil - crédito @PSierraR/X

El informe positivo de Bragantino y las consultas por el volante

La estadía de Bedoya en Brasil se extendió durante un mes, un período en el que pudo entrenarse y ser observado por los responsables deportivos de Bragantino. La evaluación dejó una conclusión favorable: el club considera que el colombiano cuenta con condiciones para seguir siendo analizado dentro de la estructura del Grupo Red Bull.

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El interés, sin embargo, debe contemplar un factor central: el jugador todavía es menor de edad. Por esa razón, una eventual salida internacional requiere respetar las normas aplicables a las transferencias de futbolistas menores de 18 años. La experiencia en Bragantino, entonces, funcionó como una instancia de observación y no como el anuncio de una venta definitiva.

Según la información de Felipe Sierra, el Grupo Red Bull evalúa cuáles podrían ser los próximos pasos para intentar avanzar por el volante. En paralelo, Atlético Nacional recibió consultas de otros equipos que buscan conocer las condiciones de una posible operación por el jugador.

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El club antioqueño es dueño de los derechos deportivos y económicos de Bedoya, por lo que cualquier negociación deberá pasar por la institución. El panorama deja al juvenil ante una etapa de expectativa: su desempeño en Brasil llamó la atención, pero la definición de su futuro dependerá de las conversaciones entre las partes y de los requisitos que impone su edad.

Zinedine Zidane Bedoya es canterano de Atlético Nacional- crédito @juandl84/X

El camino de “Zizu” en las juveniles de Atlético Nacional

Zinedine Zidane Bedoya Morales comenzó su formación futbolística en Cartagena y luego pasó por Belén La Nubia Arco Zaragoza, antes de incorporarse a los procesos juveniles de Atlético Nacional. En 2022, fue reconocido como el mejor jugador del Baby Fútbol Masculino, un antecedente que impulsó su crecimiento en el fútbol formativo.

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Su nombre es un homenaje de su padre al exfutbolista francés Zinedine Zidane, ganador del Balón de Oro en 1998 y campeón del Mundial de Francia ese mismo año. Esa particularidad lo volvió reconocible entre los aficionados desde sus primeras apariciones, aunque el colombiano busca construir un recorrido propio dentro del deporte.

En febrero de 2025, Bedoya integró la categoría Sub-16 de Atlético Nacional que disputó la Copa Pioneros en Uruguay. Meses después, participó con la Sub-19 en la MadCup de España, torneo en el que marcó goles frente a RSD Alcalá, Elite Pro y Nzalang, de acuerdo con información difundida por el club.

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Él es Henry Mosquera, uno de los colombianos que está en el Red Bull Bragantino de Brasil - crédito Cris Mattos/Reuters

El volante también fue incluido en diciembre de 2025 en la convocatoria de la selección Colombia Sub-16 para la Copa UC de Santiago de Chile. Esa presencia confirmó su avance en las categorías juveniles y amplió su experiencia en competencias internacionales.

Bragantino ya conoce el mercado colombiano y ha contado con futbolistas procedentes del país, como Henry Mosquera, quien llegó desde Envigado y se consolidó en el primer equipo brasileño. Para Bedoya, el informe favorable tras su mes de entrenamientos representa una oportunidad de seguir creciendo, mientras Atlético Nacional evalúa las opciones que aparecen alrededor de uno de sus juveniles.

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Cabe señalar que, por ahora, el futuro del jugador de Atlético Nacional aún no ha sido definido oficialmente.