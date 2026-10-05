Néstor Lorenzo, técnico de la selección Colombia, prometió caras nuevas en los siguientes partidos: “Vamos a seguir poniendo chicos”

Néstor Lorenzo tiene contrato con la selección Colombia hasta el final de las Eliminatorias al Mundial 2030 - crédito Paul Childs/Reuters

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Néstor Lorenzo, el director técnico de la selección Colombia, anticipó más oportunidades para jugadores nuevos en los próximos partidos de la Tricolor, en medio de la etapa de renovación que atraviesa el equipo después del Mundial de 2026.

El entrenador argentino habló el domingo 4 de octubre, antes del entrenamiento del plantel en Fort Lauderdale, Florida, donde la Tricolor prepara el amistoso ante Perú.

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El técnico explicó que la actual fecha FIFA, que comenzó con el empate 1-1 ante México en Baltimore y continuó con la derrota 1-0 frente a Paraguay en Harrison, Nueva Jersey, tiene como objetivo evaluar alternativas para el proceso que apunta a la Copa América de 2028 y las Eliminatorias rumbo al Mundial de 2030.

Colombia cerrará la gira el martes 6 de octubre contra Perú, a las 6:45 p. m., hora colombiana, en el NU Stadium de Fort Lauderdale (Estados Unidos).

La selección Colombia perdió 1-0 ante Paraguay con el arquero Aldair Quintana vistiendo la camiseta de Colombia por primera vez - crédito Ángel Colmenares/EFE

Los jugadores que aún no han sumado minutos con la selección Colombia

Lorenzo reconoció que todavía hay futbolistas convocados que no sumaron minutos en los dos primeros amistosos, pero aseguró que continuará abriendo espacio para las caras nuevas.

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Cuando la periodista Ana María Navarrete, de Espn Colombia, le consultó por los cuatro jugadores que aún no han sumado minutos con el equipo en esos juegos internacionales, respondió: “La verdad es que estamos pendientes de todo, pero yo no sabía que había cuatro que todavía no jugaron nada. Vamos a ver. Vamos a seguir poniendo chicos, en zona mixta previo al entrenamiento del domingo 4 de octubre del 2026.

Los cuatro jugadores de la actual convocatoria de la selección Colombia que aún no suman minutos en la fecha FIFA de septiembre y octubre de 2026 son Royer Caicedo, Juan Manuel Rengifo, Daniel Arcila y Óscar Perea. Kevin Mier tampoco ha jugado en los dos amistosos más recientes, aunque ya registra tres partidos con la Tricolor en las Eliminatorias al Mundial de 2026.

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Juan Manuel Rengifo es uno de los jugadores de la actual selección Colombia, octubre del 2026, que tendría acción en los próximos partidos - crédito @titi_1002/Instagram

La renovación de Colombia en la fecha FIFA

En el empate ante México, disputado el 26 de septiembre en el M&T Bank Stadium de Baltimore, Lorenzo utilizó una base con futbolistas de experiencia internacional, aunque también les dio lugar a jugadores que empiezan a ganar terreno. Jugadores como Matías Orozco, mediocampista de 18 años, tuvieron allí su debut con la selección absoluta al ingresar en el segundo tiempo.

El amistoso contra Paraguay, jugado el viernes 2 de octubre en el Sports Illustrated Stadium de Harrison, amplió esa lista, con la inclusión de nombres como el de Aldair Quintana, Édier Ocampo, Kevin Andrade y Camilo Durán, que debutaron con la camiseta de Colombia en la derrota por 1-0.

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Además, Samuel Velásquez, Jhon Solís y Matías Orozco volvieron a sumar minutos ante Paraguay, mientras que Kevin Viveros y Jáminton Campaz también participaron en los dos compromisos de la gira. De cara al duelo con Perú, todavía esperan su oportunidad el arquero Kevin Mier, el defensor Roger Caicedo, los mediocampistas Daniel Arcila y Juan Manuel Rengifo, y el atacante Óscar Perea.

“Estamos probando jugadores para ver si entran dentro del proceso, de lo que viene. Es muy difícil encontrar un funcionamiento con jugadores nuevos en tan poco tiempo, ¿no? Con tan poca plata. Vos ves que son dos o tres prácticas por partido, pero de todas maneras estamos sacando conclusiones en todo aspecto y mucho en lo individual de cada uno”, sostuvo el entrenador.

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Kevin Viveros fue uno de los jugadores que debutó con Colombia en la derrota 1-0 ante Paraguay - crédito Ángel Colmenares/EFE

La prueba de la línea de tres ante Paraguay

Ante Paraguay, Lorenzo modificó la estructura habitual de Colombia y alineó una defensa con tres centrales: Kevin Andrade, Dávinson Sánchez y Jhon Lucumí. Édier Ocampo y Álvaro Angulo tuvieron funciones por las bandas, con mayor libertad para proyectarse al ataque.

A pesar de que Paraguay se impuso 1-0 con un gol de Hugo Benítez en el minuto 56 del segundo tiempo, el seleccionador defendió la decisión de utilizar una variante táctica que no era habitual durante su ciclo.

“Y a veces se confían. Por ser tres, a veces pasa eso; es el tema que estamos trabajando. O sea, defender bien significa, incluso en inferioridad de condiciones o mano a mano, defender bien. No tenés que tener superioridad para defender bien”, explicó.

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Lorenzo señaló que el ensayo buscaba aprovechar las características ofensivas de los laterales convocados: “Los grandes equipos arriesgan, como siempre hicimos nosotros también. Jugamos muchas veces mano a mano con los centrales y nos ha ido bien así. Lo que pasa es que teníamos que probar, queríamos aprovechar más a los laterales, que son laterales volantes en su equipo”.

El partido ante Perú representará una nueva oportunidad para observar a los futbolistas que aún no actuaron y para ajustar el funcionamiento colectivo: “Fue una prueba que a la larga va a ser positiva, porque los jugadores están asimilando muchas cosas nuevas”.

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