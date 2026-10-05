Las cuentas matemáticas que salvan al Junior FC: los puntos que necesita para clasificar a finales en la Liga BetPlay II-2026

El equipo barranquillero necesita ganar siete de los ocho partidos restantes para alcanzar las 30 unidades que asegurarían su clasificación - crédito @bucaramangaoficial/Instagram

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El Junior de Barranquilla todavía mantiene opciones de avanzar a los cuadrangulares de la Liga BetPlay 2026-II, pese a la derrota ante Atlético Bucaramanga. Tras 11 partidos, el bicampeón colombiano ocupa el puesto 17 con nueve puntos, producto de dos victorias, tres empates y seis derrotas.

La clasificación podría exigirle llegar a 30 unidades, de acuerdo con el panorama actual de la tabla. Para alcanzar esa cifra, el equipo dirigido por Sebastián Viera tendría que ganar siete de los ocho encuentros que le quedan, con un rendimiento del 87,5%.

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El calendario ofrece un margen favorable: solo Deportivo Cali aparece entre los ocho primeros de la clasificación. Junior recibirá a Internacional de Bogotá, Deportivo Pereira, Águilas Doradas y Cúcuta, y visitará a Deportivo Cali, Boyacá Chicó, Llaneros y Pasto.

Junior está en la posición 17 con apenas nueve puntos - crédito Junior FC

Como referencia, en el torneo del primer semestre el octavo lugar clasificó con 28 puntos. Con ese corte, Junior necesitaría sumar 19 puntos de los 24 que todavía puede disputar, equivalente a un rendimiento del 79,17%.

Viera asumió el cargo de director técnico con el campeonato ya iniciado y sostuvo que el equipo aún debe luchar por sus posibilidades: “Hay posibilidades y hay que pelear por ellas, nos salvamos todos o nos enterramos todos”, dijo tras el partido ante Bucaramanga.

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La última vez que Junior se quedó por fuera de las finales del fútbol colombiano se remite al primer semestre de 2023. En aquel torneo, el equipo rojiblanco fue dirigido por Hernán Darío “Bolillo” Gómez y no logró avanzar de la fase de todos contra todos tras sumar 25 puntos y terminar en el puesto 11 de la tabla de posiciones.

Bucaramanga venció 3-1 a Junior con diez hombres y extendió su invicto

Junior FC pasó de ser bicampeón de Colombia a tener comprometida su clasificación a las finales del segundo semestre de la Liga BetPlay II-2026 - crédito Junior FC

Atlético Bucaramanga derrotó 3-1 a Junior de Barranquilla en el estadio Américo Montanini de la capital santandereana, en la fecha 13 de la Liga BetPlay 2026-II, y extendió su condición de único equipo invicto del torneo a once partidos.

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El partido arrancó con presión visitante: al minuto 3, Fabián Ángel conectó un remate de cabeza que el arquero Diego Novoa detuvo con una buena atajada. Cuatro minutos después fue el local el que abrió el marcador: tras un tiro de esquina cobrado por Fabián Sambueza, Pablo Ortiz marcó en propia puerta para el 1-0.

El desarrollo del primer tiempo estuvo marcado por la decisión del árbitro Wilmar Roldán de cobrar penalti en favor de Junior al minuto 21 y expulsar al defensor local José García. Luis Fernando Muriel ejecutó desde el punto blanco y estableció el 1-1. Con un hombre menos, Bucaramanga no sintió el golpe: al minuto 33, Freddy Hinestroza recibió un pase de Luciano Pons y definió al ángulo para el 2-1. Cuatro minutos más tarde, Emerson Batalla aprovechó una asistencia del mismo Hinestroza y sentenció el 3-1 desde muy cerca.

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Teófilo Gutiérrez y Jermain Peña fueron dos de los más destacados del Junior FC ante Atlético Bucaramanga - crédito Junior FC

En el complemento, Junior buscó recortar distancias con un hombre de ventaja numérica, pero encontró en Novoa su principal obstáculo. Muriel tuvo una segunda oportunidad desde el punto penal al minuto 63, pero el arquero del equipo santandereano volvió a desviar el remate. El equipo rojiblanco insistió con intentos de Harold Rivera, Kevin Pérez, Bryan Castrillón y Daniel Socarrás, quien rozó el larguero en el minuto 90, sin conseguir anotar.

El próximo compromiso del equipo Tiburón será ante Internacional de Bogotá, como local, el sábado 10 de octubre a las 6:10 p. m.

Así va la tabla de posiciones de la Liga BetPlay Dimayor II-2026

América de Cali: 27 puntos / +17 diferencia de gol / 12 partidos jugados. Deportivo Cali: 24 puntos / +11 diferencia de gol / 12 partidos jugados. Atlético Bucaramanga: 23 puntos / +10 diferencia de gol / 11 partidos jugados. Atlético Nacional: 22 puntos / +11 diferencia de gol / 10 partidos jugados. Millonarios: 21 puntos / +7 diferencia de gol / 13 partidos jugados. Independiente Medellín: 11 puntos / +4 diferencia de gol / 20 partidos jugados. Independiente Santa Fe: 19 puntos / +6 diferencia de gol / 11 partidos jugados. Deportes Tolima: 19 puntos / +2 diferencia de gol / 12 partidos jugados. Cúcuta Deportivo: 15 puntos / -4 diferencia de gol / 12 partidos jugados. Llaneros FC: 14 puntos / -1 diferencia de gol / 12 partidos jugados. Águilas Doradas: 14 puntos / -1 diferencia de gol / 11 partidos jugados. Once Caldas: 13 puntos / -1 diferencia de gol / 12 partidos jugados. Internacional de Bogotá: 13 puntos / -4 diferencia de gol / 13 partidos jugados. Boyacá Chicó: 11 puntos / -8 diferencia de gol / 12 partidos jugados. Alianza FC: 11 puntos / -12 diferencia de gol / 12 partidos jugados. Fortaleza FC: 10 puntos / -5 diferencia de gol / 12 partidos jugados. Junior FC: 9 puntos / -4 diferencia de gol / 11 partidos jugados. Deportivo Pasto: 9 puntos / -9 diferencia de gol / 12 partidos jugados. Deportivo Pereira: 8 puntos / -10 diferencia de gol / 11 partidos jugados. Jaguares FC: 7 puntos / -9 diferencia de gol / 11 partidos jugados.