Independiente Santa Fe vuelve a salir de Bogotá, ahora para el partido de Copa Colombia: este será el nuevo estadio en el que hará de local

El estadio Municipal de Mosquera tiene una capacidad para alrededor de 5.000 personas - crédito Alcaldía Municipal de Mosquera

Guardar

La División Mayor del Fútbol Colombiano confirmó que Independiente Santa Fe saldrá de Bogotá para hacer las veces de local en el partido único de los octavos de final de la Copa Colombia 2026 en donde enfrentará a Fortaleza FC. El Cardenal, tal como le sucedió al equipo femenino, debió buscar nueva plaza luego de que Sencia interviniera la gramilla del estadio tras el concierto de la banda surcoreana BTS.

El estadio elegido por los directivos de Santa Fe es el estadio Municipal de Mosquera, el cual cuenta con una capacidad cercana a los 5.200 espectadores. El municipio de Mosquera inauguró su estadio a inicios de 2026 con un partido entre Real Cundinamarca y Leones de Itagüí del torneo BetPlay.

PUBLICIDAD

La obra recibió una inversión superior a 75.700 millones de pesos, financiada por el Gobierno de Cundinamarca y la administración municipal. El departamento aportó 60.908.368.091 pesos y el municipio, 14.795.252.635 pesos. “Hicimos un aporte significativo para hacerlo realidad y seguiremos respaldándolo con los recursos necesarios que garanticen su adecuado mantenimiento y una operación óptima”, declaró el gobernador Jorge Emilio Rey.

El estadio de Mosquera es la sede escogida por Independiente Santa Fe para el partido de Copa Colombia en los octavos de final - crédito Alcaldía Municipal de Mosquera

El estadio cuenta con 4.756 sillas generales, 500 VIP, palcos, salas VIP y una tarima para presentaciones. La cancha tiene medidas reglamentarias de 105 metros de largo por 68 de ancho y grama natural para competencias profesionales. La infraestructura ocupa 25.591 metros cuadrados, distribuidos en cuatro niveles y un sótano, con camerinos, áreas médicas, zonas de calentamiento, cabinas de transmisión, locales comerciales y espacios para eventos. A la inauguración asistieron el presidente de la Federación Colombiana de Fútbol, Ramón Jesurún; el alcalde de Mosquera, Nelson Parra; y el exgobernador de Cundinamarca, Nicolás García.

PUBLICIDAD

Independiente Santa Fe no ha comunicado si tendrá venta de boletería al público para el partido que quedó programado para el domingo 11 de octubre a las 2:00 p. m.

Esta es la razón por la que Santa Fe no podrá utilizar el estadio Nemesio Camacho El Campín en octavos de final de la Copa Colombia

El Manual de Operación y Mantenimiento de El Campín determina la suspensión del uso de la cancha entre 15 y 30 días cada semestre - crédito Luisa Gonzalez/REUTERS

Sencia, consorcio encargado de la administración del estadio Nemesio Camacho El Campín y los que construirán el nuevo estadio de Bogotá con capacidad para más de 60.000 espectadores, en el comunicado de prensa en donde informaban que la prioridad del uso del escenario deportivo sería para la realización del concierto de BTS por encima de la final del fútbol profesional femenino, e informaba que luego del evento musical que tuvo dos fechas y acogió aproximadamente a 106.000 personas en sus dos días, se sometería a un proceso de restauración de la gramilla.

PUBLICIDAD

3. Entre el 23 de septiembre y el 16 de octubre confluyen dos actividades previamente programadas en el estadio. En este periodo se realizará el concierto internacional de BTS y, adicionalmente, atendiendo prácticas internacionales y compromisos contractuales, se realizarán las labores de recuperación y mantenimiento profundo de la grama, previstas después de una temporada de alta intensidad. Esta programación fue informada previamente ante la Comisión Distrital de Seguridad, Comodidad y Convivencia para el Fútbol, en cumplimiento del numeral 6.8.6, “Uso Óptimo del Campo”, del Manual de Operación y Mantenimiento, el cual establece que el uso del campo debe suspenderse entre 15 y 30 días cada semestre para realizar este mantenimiento profundo.

El próximo evento cultural que ocupará el estadio de Bogotá será el concierto de Fonseca, programado para el sábado 24 de octubre. El partido que se llevaría a cabo en esas fechas era el clásico Capitalino, que fue jugado en fecha adelantada el miércoles 2 de septiembre.

PUBLICIDAD

Estos son los duelos de la Copa Colombia en los cuartos de final

El estadio de Mosquera cuenta con camerinos, áreas médicas, zonas de calentamiento, sala de control antidopaje - crédito Alcaldía Municipal de Mosquera

Barranquilla FC vs. América de Cali

Estadio: Romelio Martínez - Barranquilla.

Internacional de Bogotá vs. Llaneros

Estadio: Metropolitano de Techo - Bogotá.

Atlético Nacional vs. Independiente Medellín

Estadio: Atanasio Girardot - Medellín.

Once Caldas vs. Santa Fe o Fortaleza FC

Estadio: por definir.