Deportes

Independiente Santa Fe vuelve a salir de Bogotá, ahora para el partido de Copa Colombia: este será el nuevo estadio en el que hará de local

Sencia, el consorcio administrador programó labores entre el 23 de septiembre y el 16 de octubre, después de los dos conciertos de BTS, que reunieron aproximadamente a 106.000 asistentes durante ambas jornadas

El estadio Municipal de Mosquera tiene una capacidad para alrededor de 5.000 personas
El estadio Municipal de Mosquera tiene una capacidad para alrededor de 5.000 personas - crédito Alcaldía Municipal de Mosquera
Guardar

La División Mayor del Fútbol Colombiano confirmó que Independiente Santa Fe saldrá de Bogotá para hacer las veces de local en el partido único de los octavos de final de la Copa Colombia 2026 en donde enfrentará a Fortaleza FC. El Cardenal, tal como le sucedió al equipo femenino, debió buscar nueva plaza luego de que Sencia interviniera la gramilla del estadio tras el concierto de la banda surcoreana BTS.

El estadio elegido por los directivos de Santa Fe es el estadio Municipal de Mosquera, el cual cuenta con una capacidad cercana a los 5.200 espectadores. El municipio de Mosquera inauguró su estadio a inicios de 2026 con un partido entre Real Cundinamarca y Leones de Itagüí del torneo BetPlay.

PUBLICIDAD

La obra recibió una inversión superior a 75.700 millones de pesos, financiada por el Gobierno de Cundinamarca y la administración municipal. El departamento aportó 60.908.368.091 pesos y el municipio, 14.795.252.635 pesos. “Hicimos un aporte significativo para hacerlo realidad y seguiremos respaldándolo con los recursos necesarios que garanticen su adecuado mantenimiento y una operación óptima”, declaró el gobernador Jorge Emilio Rey.

Tribunas con espectadores en un estadio junto a una cancha verde, con una zona urbana e iglesia al fondo
El estadio de Mosquera es la sede escogida por Independiente Santa Fe para el partido de Copa Colombia en los octavos de final - crédito Alcaldía Municipal de Mosquera

El estadio cuenta con 4.756 sillas generales, 500 VIP, palcos, salas VIP y una tarima para presentaciones. La cancha tiene medidas reglamentarias de 105 metros de largo por 68 de ancho y grama natural para competencias profesionales. La infraestructura ocupa 25.591 metros cuadrados, distribuidos en cuatro niveles y un sótano, con camerinos, áreas médicas, zonas de calentamiento, cabinas de transmisión, locales comerciales y espacios para eventos. A la inauguración asistieron el presidente de la Federación Colombiana de Fútbol, Ramón Jesurún; el alcalde de Mosquera, Nelson Parra; y el exgobernador de Cundinamarca, Nicolás García.

PUBLICIDAD

Independiente Santa Fe no ha comunicado si tendrá venta de boletería al público para el partido que quedó programado para el domingo 11 de octubre a las 2:00 p. m.

Esta es la razón por la que Santa Fe no podrá utilizar el estadio Nemesio Camacho El Campín en octavos de final de la Copa Colombia

El Manual de Operación y Mantenimiento de El Campín determina la suspensión del uso de la cancha entre 15 y 30 días cada semestre - crédito Luisa Gonzalez/REUTERS
El Manual de Operación y Mantenimiento de El Campín determina la suspensión del uso de la cancha entre 15 y 30 días cada semestre - crédito Luisa Gonzalez/REUTERS

Sencia, consorcio encargado de la administración del estadio Nemesio Camacho El Campín y los que construirán el nuevo estadio de Bogotá con capacidad para más de 60.000 espectadores, en el comunicado de prensa en donde informaban que la prioridad del uso del escenario deportivo sería para la realización del concierto de BTS por encima de la final del fútbol profesional femenino, e informaba que luego del evento musical que tuvo dos fechas y acogió aproximadamente a 106.000 personas en sus dos días, se sometería a un proceso de restauración de la gramilla.

3. Entre el 23 de septiembre y el 16 de octubre confluyen dos actividades previamente programadas en el estadio. En este periodo se realizará el concierto internacional de BTS y, adicionalmente, atendiendo prácticas internacionales y compromisos contractuales, se realizarán las labores de recuperación y mantenimiento profundo de la grama, previstas después de una temporada de alta intensidad. Esta programación fue informada previamente ante la Comisión Distrital de Seguridad, Comodidad y Convivencia para el Fútbol, en cumplimiento del numeral 6.8.6, “Uso Óptimo del Campo”, del Manual de Operación y Mantenimiento, el cual establece que el uso del campo debe suspenderse entre 15 y 30 días cada semestre para realizar este mantenimiento profundo.

El próximo evento cultural que ocupará el estadio de Bogotá será el concierto de Fonseca, programado para el sábado 24 de octubre. El partido que se llevaría a cabo en esas fechas era el clásico Capitalino, que fue jugado en fecha adelantada el miércoles 2 de septiembre.

Estos son los duelos de la Copa Colombia en los cuartos de final

El estadio de Mosquera cuenta con camerinos, áreas médicas, zonas de calentamiento, sala de control antidopaje
El estadio de Mosquera cuenta con camerinos, áreas médicas, zonas de calentamiento, sala de control antidopaje - crédito Alcaldía Municipal de Mosquera

Barranquilla FC vs. América de Cali

  • Estadio: Romelio Martínez - Barranquilla.

Internacional de Bogotá vs. Llaneros

  • Estadio: Metropolitano de Techo - Bogotá.

Atlético Nacional vs. Independiente Medellín

  • Estadio: Atanasio Girardot - Medellín.

Once Caldas vs. Santa Fe o Fortaleza FC

  • Estadio: por definir.

Temas Relacionados

Independiente Santa FeCopa ColombiaEstadio El CampínSanta Fe vs. FortalezaColombia-deportes

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Más Noticias

Las cuentas matemáticas que salvan al Junior FC: los puntos que necesita para clasificar a finales en la Liga BetPlay II-2026

El elenco barranquillero ocupa la casilla 17 con nueve unidades y debe tener un rendimiento del 79% en lo que resta del todos contra todos para clasificar

Las cuentas matemáticas que salvan al Junior FC: los puntos que necesita para clasificar a finales en la Liga BetPlay II-2026

El colombiano Didier Fuentes ponchó a Shohei Ohtani, el mejor beisbolista del mundo, con los Bravos de Atlanta

Con el colombiano Didier Fuentes desde el montículo, los Bravos preservan la ventaja y se imponen en el Dodger Stadium, con tres ponches en su estreno de postemporada durante la jornada

El colombiano Didier Fuentes ponchó a Shohei Ohtani, el mejor beisbolista del mundo, con los Bravos de Atlanta

Estos son los jugadores de los 26 convocados a la selección Colombia por Néstor Lorenzo que no han sumado minutos en los partidos amistosos

Juan Manuel Rengifo, Royer Caicedo y Daniel Arcila son algunos de los nombres destacados que no han debutado en la selección absoluta durante los partidos contra México y Paraguay

Estos son los jugadores de los 26 convocados a la selección Colombia por Néstor Lorenzo que no han sumado minutos en los partidos amistosos

Zinedine Zidane Bedoya, futbolista colombiano, podría ser vendido desde Atlético Nacional al fútbol de Brasil

El mediocampista de 17 años estuvo en pruebas con Red Bull Bragantino desde el 15 de agosto hasta el 1 de octubre del 2026

Zinedine Zidane Bedoya, futbolista colombiano, podría ser vendido desde Atlético Nacional al fútbol de Brasil

Dayron Pérez, técnico de Barranquilla F.C., explicó por qué el equipo venció a Millonarios y Junior, siendo últimos del Torneo BetPlay

El entrenador sostuvo que la fortaleza mental, el aprendizaje tras los errores y la presión alta explican las sorpresas en esa competición

Dayron Pérez, técnico de Barranquilla F.C., explicó por qué el equipo venció a Millonarios y Junior, siendo últimos del Torneo BetPlay
MÁS NOTICIAS

PUBLICIDAD

VIOLENCIA

Chocó bajo asedio: el sur del departamento completa tres días de hostigamientos con explosivos contra la fuerza pública

Chocó bajo asedio: el sur del departamento completa tres días de hostigamientos con explosivos contra la fuerza pública

Disidencias de ‘Calarcá’ le habría declarado la guerra a los distribuidores de cerveza y aguardiente en ocho municipios de Antioquia: “Objetivo militar”

Con un desfile de motos, así fue el recibimiento de los féretros de alias Cholo y los otros seis sujetos abatidos durante operativo contra Los Pachenca en Santa Marta

Alias Pinocho estaría escondido en lo alto de la Sierra Nevada: habría sido herido durante el operativo contra Los Pachenca en que se dio de baja a “Cholo”

En videos quedaron los ataques a bala a tiendas que no acataron orden de Los Pachenca de un paro armado de 48 horas: “Pa’ que empiecen a creer”

ENTRETENIMIENTO

“Me parece muy triste”: Luisa Fernanda W cuestionó a quienes buscan separarla de su hermana con comentarios negativos

“Me parece muy triste”: Luisa Fernanda W cuestionó a quienes buscan separarla de su hermana con comentarios negativos

Guajira, exparticipante del ‘Desafío’, plantea abandonar la competencia de ‘Top Chef VIP’ al ser cuestionada por su apariencia física

Juana Acosta, de 'Medusa', aseguró que migrar a otro país le generó desarraigo: "No es de allá, pero tampoco se siente de acá"

Sebastián Villalobos pidió a sus seguidores respeto tras la decisión de su separación: “No he abandonado a mi hija”

Diego Sáenz reveló que recibió amenazas de muerte tras un capítulo de ‘MasterChef Celebrity Colombia’

Deportes

Las cuentas matemáticas que salvan al Junior FC: los puntos que necesita para clasificar a finales en la Liga BetPlay II-2026

Las cuentas matemáticas que salvan al Junior FC: los puntos que necesita para clasificar a finales en la Liga BetPlay II-2026

El colombiano Didier Fuentes ponchó a Shohei Ohtani, el mejor beisbolista del mundo, con los Bravos de Atlanta

Estos son los jugadores de los 26 convocados a la selección Colombia por Néstor Lorenzo que no han sumado minutos en los partidos amistosos

Zinedine Zidane Bedoya, futbolista colombiano, podría ser vendido desde Atlético Nacional al fútbol de Brasil

Dayron Pérez, técnico de Barranquilla F.C., explicó por qué el equipo venció a Millonarios y Junior, siendo últimos del Torneo BetPlay