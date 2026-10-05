Estos son los jugadores de los 26 convocados a la selección Colombia por Néstor Lorenzo que no han sumado minutos en los partidos amistosos

La selección Colombia empató ante México y perdió ante Paraguay en sus dos encuentros previos en la fecha FIFA de septiembre-octubre - crédito FCF

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Cinco futbolistas de la Selección Colombia aún no sumaron minutos en la fecha FIFA y podrían debutar ante Perú, en el amistoso previsto en Miami. Kevin Mier es el único de los cinco con experiencia en el equipo absoluto; los otros cuatro tendrían su primera aparición con la selección mayor.

Royer Caicedo, Juan Manuel Rengifo, Daniel Arcila y Óscar Perea serían las novedades ante Perú, aunque podrían ingresar desde el banco. Caicedo juega como central en Cercle Brugge, Rengifo es mediocampista de Nacional, Arcila actúa como volante de León y Perea se desempeña como extremo en América de México.

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Mier apunta a ser titular después de que Néstor Lorenzo utilizara a los otros dos arqueros convocados. Álvaro Montero atajó frente a México, mientras que ante la Albiceleste el elegido fue Aldair Quintana y Kevin Mier fue reservado para el cierre de la gira, luego de que el entrenador señalara que quería observar a los tres porteros.

Kevin Mier terminó siendo parte del proceso en la Eliminatoria Sudamericana rumbo al Mundial 2026, pero un fractura de peroné lo dejó por fuera de la lista final - crédito FCF

El portero de Cruz Azul fue citado en las Eliminatorias Sudamericanas rumbo al Mundial de 2026 y recién debutó el 6 de junio en el estadio Metropolitano de Barranquilla en el empate 0-0 ante Perú.

El más joven del grupo de jugadores que aguardan por su debut es Royer Caicedo. El defensor central de 20 años acumula apenas cinco partidos con su equipo, el Cercle Brugge de Bélgica, y su puesto es ocupado por dos de los jugadores más importantes en el proceso de Néstor Lorenzo, Davinson Sánchez (capitán) y Jhon Lucumí, jugador de la Juventus de Italia.

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Óscar Perea juega en el Club América de México tras su paso por el fútbol europeo con Strasbourg de Francia y AVS Futebol de Portugal - crédito FCF

Le siguen Juan Manuel Rengifo y Óscar Perea, ambos con 21 años de edad y llamados a ocupar puestos de importancia en la fase ofensiva de la Tricolor. Rengifo, jugador de Atlético Nacional, puede heredar los puestos dejados por Juan Fernando Quintero y James Rodríguez tras su retiro del combinado nacional, mientras que Pérea, con el Club América de México, cumple labores por banda y es una opción para sustituir a Luis Díaz o incluso a Jhon Arias.

Por último, Daniel Arcila fue la gran novedad en la lista tras los mostrado en el Club León de México, siendo el máximo goleador de su equipo en la pasada edición de la Leagues Cup. El volante fue formado por la cantera de Envigado FC y en el 2026 acumula 29 partidos con un saldo de 11 goles.

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Colombia empató 1-1 con México y perdió 0-1 ante Paraguay en los dos primeros partidos del parón. La convocatoria incluyó 26 jugadores, varios de ellos caras nuevas, mientras el técnico argentino probó alternativas y un esquema distinto.

Estos son los 26 jugadores convocados a la selección Colombia para los amistosos de septiembre-octubre

Las ausencias de Luis Díaz y de James Rodríguez son las más destacadas-crédito Federación Colombiana de Fútbol

Aldair Quintana – Independiente del Valle (ECU)

Álvaro Angulo – Pumas UNAM (MEX)

Álvaro Montero – Boca Juniors (ARG)

Camilo Durán – Celtic F.C. (SCO)

Carlos Andrés Gómez – Vasco da Gama (BRA)

Daniel Arcila – Club León (MEX)

Daniel Muñoz – Nottingham Forest F.C. (ENG)

Dávinson Sánchez – Galatasaray S.K. (TUR)

Édier Ocampo – Vancouver Whitecaps F.C. (CAN)

Gustavo Puerta – Olympiacos F.C. (GRE)

Jaminton Campaz – Rosario Central (ARG)

Jhon Arias – Palmeiras (BRA)

Jhon Lucumí – Juventus F.C. (ITA)

Jhon Solís – Birmingham City F.C. (ENG)

Juan Manuel Rengifo – Atlético Nacional (COL)

Kevin Andrade – Zenit F.C. (RUS)

Kevin Castaño – Atlético Mineiro (BRA)

Kevin Mier – Cruz Azul (MEX)

Kevin Viveros – Athletico Paranaense (BRA)

Luis Suárez – Sporting C.P. (POR)

Matías Orozco – C.D. Castellón (ESP)

Óscar Perea – Club América (MEX)

Richard Ríos – Al-Ittihad Club (KSA)

Royer Caicedo – Cercle Brugge (BEL)

Samuel Velásquez – Atlético Nacional (COL)

Yáser Asprilla – Girona F.C. (ESP)