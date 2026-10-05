Dayron Pérez, técnico de Barranquilla F.C., explicó por qué el equipo venció a Millonarios y Junior, siendo últimos del Torneo BetPlay

Dayron Pérez, director técnico de Barranquilla F.C., explicó las razones por las que lograron vencer a Junior y Millonarios, a pesar de ser últimos en el Torneo BetPlay 2026-II - crédito @barranquillafc/Instagram

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Dayron Pérez explicó que la madurez adquirida en partidos anteriores, la respuesta mental de un plantel joven y una idea de juego basada en la presión fueron factores determinantes para que Barranquilla F.C. eliminara a Junior y Millonarios de la Copa Colombia 2026, pese a ocupar el último lugar del Torneo BetPlay 2026-II.

El más reciente golpe del equipo barranquillero ocurrió el sábado 3 de octubre, cuando empató 1-1 con Millonarios en el estadio Romelio Martínez y se impuso 5-4 en la tanda de penales para avanzar a los cuartos de final. Mohamed Bolívar marcó para el conjunto local y David Silva igualó para el club bogotano durante los 90 minutos.

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La clasificación ante Millonarios llegó después de otra serie inesperada frente a Junior. El 22 de julio, Barranquilla F.C. igualó 2-2 como visitante en el primer partido; una semana después, el 29 de julio, empató 3-3 en el Romelio Martínez y ganó 5-3 en la definición desde los 12 pasos. Así, el equipo dirigido por Pérez dejó en el camino a dos clubes de la primera división, aunque su presente en la B sigue siendo adverso.

Barranquilla superó a Millonarios en penales por 5-4, luego de empatar 1-1 en los 90 minutos, por los octavos de final de la Copa Colombia - crédito Barranquilla FC

La respuesta después de los errores

En diálogo con Caracol Radio, Dayron Pérez sostuvo que las actuaciones ante Junior y Millonarios no fueron casos aislados. Según el entrenador: “Desafortunadamente hemos estado en tres, cuatro partidos que el equipo nos ha representado y ha competido de la manera que compitieron muy similar y muy cercana a lo que hicieron ayer con Millonarios. No hemos contado con la fortuna de situaciones, de esos errores que se han manifestado dentro del desarrollo, que no nos ha permitido sumar porque han terminado en goles del rival”.

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Pérez recordó un partido ante Bogotá F.C. en el que Barranquilla F.C. ganaba 1-0, pero dos equivocaciones modificaron el resultado. Para el técnico, esa clase de experiencias ayudó a explicar la reacción de sus jugadores frente a Millonarios, luego del empate de David Silva.

“Hubo una situación puntual con nuestro arquero, que en la salida no tomó de manera correcta el rechazo y le quedó a Mackallister, que la empujó ahí de cabeza. Pero el equipo trató de meterse nuevamente en partido, de no quedarse en esa situación, de entender que había todavía minutos para sacarlo adelante y poder superarlo. Y creo que esa fue la clave”, dijo en esa emisora radial.

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El entrenador consideró que el grupo mostró una respuesta más madura y equilibrada que en compromisos anteriores. También señaló que los enfrentamientos contra equipos de la primera división elevan la disposición competitiva de una nómina que habitualmente juega en la segunda categoría del fútbol colombiano.

Barranquilla F.C. venció a Junior de Barranquilla, otro de los equipos grandes del fútbol profesional colombiano - crédito Junior FC

Un equipo joven y una idea definida

Pérez explicó que Barranquilla F.C. tiene una plantilla de edad promedio baja, una condición que le permite sostener ritmos altos, presionar y recuperar la pelota cerca del arco rival. Sin embargo, reconoció que la juventud también se refleja en decisiones y ejecuciones que todavía necesitan mejorar.

“Un equipo joven, fresco, que puede mantener esos ritmos de alta intensidad. Creo que se nos facilita por la nómina, que es un promedio de edad muy joven, pero también se nos hace complejo mantener una regularidad, sostener sobre todo las tomas de decisiones y las ejecuciones”, sostuvo Pérez al medio en mención.

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El técnico afirmó que el proyecto está concebido como un proceso formativo, con futbolistas procedentes de categorías menores: “Tenemos que entender nosotros los entrenadores que el error va a ser parte de la formación de ellos, del aprendizaje y de la mejoría. Lo hemos entendido de esa manera y lo hemos aceptado”.

La tabla de posiciones del Torneo BetPlay 2026-II, con Barranquilla F.C. en la última posición - crédito Google

¿Quién es el rival de Barranquilla F.C. en los cuartos de final de Copa BetPlay 2026?

En cuanto a la propuesta táctica, Pérez detalló que su equipo prioriza el trato de la pelota y la presencia de mediocampistas con capacidad para asociarse. Mencionó una estructura 3-4-3, con Eraso como el único jugador de perfil estrictamente defensivo y volantes ofensivos a sus costados.

Tras eliminar a Junior y Millonarios, Barranquilla F.C. afrontará los cuartos de final de la Copa Colombia ante América de Cali. Para Pérez, el desafío será trasladar la personalidad exhibida contra los equipos de primera división a los partidos del Torneo BetPlay, donde el club necesita revertir su posición en la tabla.

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