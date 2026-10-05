Adrián Ramos reveló por qué no aceptaba que lo llamaran “ídolo” en América de Cali: “Alex Gorayeb y Antony de Ávila son los más grandes”

Adrián Ramos confesó que no le gustaba que lo llamaran ídolo de América de Cali y que Alex Gorayeb y Anthony de Ávila son los más grandes para él - crédito América de Cali

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El deportista Adrián Ramos explicó por qué rechazó que lo llamaran “ídolo” en América de Cali, pese a haber sido figura en dos títulos de liga y a su trayectoria con el equipo escarlata.

Ramos recordó que esa palabra le resultaba incómoda por la dimensión de los jugadores que marcaron la historia de América. “Cuando me empezaron a decir ídolo, yo como hincha, no acepta a esa palabra en mí. Yo decía: ‘Yo no entiendo, yo conozco la historia de América y pues han pasado muchos grandes’”, contó en el podcast Un Café con JJ Miranda, publicado el domingo 4 de octubre de 2026.

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El delantero se formó en las divisiones inferiores del club y debutó como profesional el 20 de marzo de 2004. A finales de ese año salió por primera vez a préstamo a Trujillanos de Venezuela, regresó en el segundo semestre de 2007 y luego pasó al fútbol internacional en 2009.

Adrián Ramos con la camiseta de América de Cali en el año 2007 - crédito CEET

Luego de sus pasos por Hertha Berlín y Borussia Dortmund, de Alemania; Granada, de España; y Chongqing Dangdai Lifan, de China, Ramos regresó a América de Cali en 2020. Permaneció en el club durante cinco temporadas, hasta diciembre de 2024. Su cuarto retorno se produjo el 29 de agosto de 2025.

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Ramos sostuvo que su percepción comenzó a cambiar al escuchar a un aficionado que tenía como referencia el título de 2008. “El primer título que celebré fue el del 2008. ¿Y quién fue uno de esos referentes? Usted”, le dijo aquel seguidor, según relató Ramos.

El peso de los referentes históricos de América

Aun así, Adrián Ramos dejó clara su posición al comparar su recorrido con el de otras figuras del América de Cali. “No me igualo. Para mí Alex y Anthony. Para mí ellos dos son los más grandes”, afirmó, en referencia a Alex Gorayeb y Antony de Ávila.

El sitio oficial del América de Cali distingue, entre otros, a Adrián Ramos, De Ávila y a Álex Escobar entre los referentes históricos de la institución. De Ávila es el máximo goleador de la historia del club, con 208 anotaciones, y también fue campeón de liga en ocho oportunidades: 1982, 1983, 1984, 1985, 1986, 1990, 1992 y 1996-97. Además, fue el goleador de la Copa Libertadores de 1996, con 11 tantos.

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El registro oficial de América de Cali sobre los ídolos del club en su sitio web - crédito americadecali.com/pages/idolos

Escobar, por su parte, conserva el récord de presencias con la camiseta escarlata: 505 partidos en torneo nacional y Copa Libertadores, según los registros publicados por el club. El mediocampista, que llegó a América en 1984, conquistó seis títulos y participó en las cuatro finales de Copa Libertadores que disputó el equipo caleño, en 1985, 1986, 1987 y 1996.

Ramos también incluyó en ese grupo de referentes a Ricardo Gareca, a quien no alcanzó a ver como futbolista, pero sí tuvo como entrenador. “Hablé con él, le preguntaba cosas. Y yo lo meto ahí”, señaló. El argentino jugó en América entre 1985 y 1988, periodo en el que el club ganó los campeonatos de 1985 y 1986 y llegó a tres finales consecutivas de Copa Libertadores.

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Los goles de 2008, el ascenso y su último regreso

El delantero caucano recordó especialmente la final del Torneo Finalización 2008 contra Independiente Medellín. América había perdido 1-0 el partido de ida y Ramos anotó el empate en la vuelta, con el que niveló la serie.

“Yo hago el gol de la ventaja, el uno a uno acá. Eso nos dio tranquilidad”, explicó. El conjunto escarlata terminó imponiéndose 3-1 en el Pascual Guerrero y obtuvo su estrella número 13 el 21 de diciembre de 2008.

Él es Alex Escobar, uno de los ídolos del club según el propio América de Cali y Adrián Ramos - crédito Colprensa

Ese año, Ramos marcó 21 goles en los torneos colombianos y 12 de ellos llegaron en el Finalización, cifras que lo convirtieron en el máximo anotador de América en ese campeonato. Tras la temporada 2009, en la que anotó 13 goles en 19 partidos de liga, fue transferido al Hertha Berlín de Alemania.

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También mencionó a Ernesto “Tecla” Farías y a Cristian Martínez Borja como símbolos del ascenso conseguido en 2016, luego de cinco años del club en la segunda división. “Borja mete el gol del desahogo. De cinco años”, recordó Ramos sobre el tanto decisivo ante Deportes Quindío, el 27 de noviembre de 2016.

Estadísticas de Adrian Ramos con América de Cali

Finalmente, Ramos habló de su regreso a América en 2020, cuando aceptó volver después de varios meses sin competir y con el equipo en los últimos puestos de la tabla. “Dije: ‘Bueno, vamos a intentar dar una mano’”, relató. Ese año fue campeón de liga y, el 13 de diciembre de 2020, marcó ante Junior en las semifinales. En diciembre de 2024 cerró su etapa como jugador del club.

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De acuerdo con Transfermarkt, Adrian Ramos acumuló los siguientes registros con la camiseta de América de Cali:

248 partidos jugados

71 goles

22 asistencias

15.543 minutos jugados

2 títulos: Torneo Finalización 2008 y el campeonato del 2020