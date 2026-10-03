Nairo Quintana recibió emotivo tributo del Giro de Italia por su retiro: “Señor de las cumbres y símbolo de Latinoamérica”

Nairo Quintana con el trofeo del Giro de Italia y la maglia rosa de líder de la clasificación general en 2014 - crédito Colprensa

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El ciclismo colombiano terminó una nueva etapa dorada en su historia con el retiro de Nairo Quintana, pedalista que, desde que empezó en el deporte en 2009, demostró condiciones que lo llevaron a ser el mejor en distintas competencias internacionales y ser calificado como un especialista en la montaña.

Por eso, el Giro de Italia le rindió tributo a Nairo por esa carrera exitosa sobre la bicicleta; el boyacense ganó una de sus dos grandes vueltas en el certamen de ese país en 2014, además de que peleó por el título en 2017, gracias a ese nivel en los ascensos y trabajo en equipo con el Movistar, la escuadra que lo llevó a Europa.

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De esta manera, el ciclista ahora tendrá una celebración especial por su retiro en Cartagena, donde realizará el Gran Fondo Nairo Quintana, competencia para aficionados en la que correrá por última vez al lado de sus seguidores, invitados especiales y personas que lo acompañaron en 17 años de profesionalismo.

“El mayor exponente de toda una generación”

En 2013, el mundo conoció el potencial del boyacense con su actuación en el Tour de Francia, al debutar ese año en la máxima competencia del ciclismo, ganar la camiseta de los jóvenes, la montaña y terminar segundo en la clasificación general, al ser en ese momento el mejor latinoamericano posicionado en el certamen hasta 2019, cuando Egan Bernal se coronó campeón.

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Esa actuación en las grandes vueltas fue el impulso que Nairo Quintana necesitó para salir campeón del Giro de Italia 2014, competencia por la que fue homenajeado por la misma competición, a través de un comunicado en el que recordó sus triunfos en el certamen, en especial por ser de los mejores escaladores del mundo.

El Giro de Italia rindió un homenaje a Nairo Quintana, que fue campeón de la edición 2014 y subcampeón en 2017, por su trayectoria en el ciclismo - crédito Colprensa

“Es difícil que una carrera deportiva atesore mayor simbolismo para el deporte de todo un continente que el de Nairo Quintana (Cómbita, Boyacá; 1990). Primer ciclista latinoamericano en levantar el Trofeo Senza Fine del Giro d’Italia —lo hizo en Trieste, al término de la edición 2014— y en ganar la otra gran carrera por etapas del país, la Tirreno Adriatico —sendos Tridentes en 2015 y 2017—, el ‘Cóndor’ por antonomasia del ciclismo colombiano ha sido el mayor exponente de toda una generación”, señaló.

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Previo al título en el Giro de Italia, Nairo Quintana era una sorpresa en el mundo por su podio en el Tour de Francia 2013 - crédito Colprensa

La organización recordó triunfos en lugares como Monte Grappa, Blockhaus y Terminillo en dos ocasiones: “En las carreteras de la Corsa Rosa ha escrito algunas de las páginas más doradas del deporte de su país. Rostro siempre imperturbable. Se creía en las alturas. Desafió a gigantes desde que debutó en el WorldTour allá por 2012. Se llevó un Giro y quedó a muy poco del segundo, cuando Tom Dumoulin le arrebató la gloria en Milán. Tres podios en el Tour, un triunfo en la Vuelta a España y una colección de cimas casi inacabable”.

El Giro de Italia también recordó una anécdota con Gorka Izagirre, uno de sus compañeros en el Movistar en su carrera, que le ayudó a conseguir uno de los triunfos en la edición 2014: “‘Estaba bastante enfermo’, recordaba hace algunos años sobre la victoria en Val Martello, su primera en el Giro, que le aupó a la conquista final”.

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Nairo Quintana se va del ciclismo con los títulos del Giro de Italia 2014, Vuelta a España 2016 y los podios en el Tour de Francia de 2014, 2015 y 2016 - crédito Colprensa

“Pasé tanto frío en el Stelvio que necesitaba poner pie a tierra para colocarme ropa, pero un compañero -Gorka Izagirre, también recientemente retirado- me dijo: ‘Si pones pie a tierra, te retiras, y no te vas a retirar, vamos a seguir pedaleando’”, mencionó Nairo, citado por la organización, que terminó su homenaje con unas emotivas palabras de aquella victoria: “Siguió, venció, triunfó y se elevó a los altares. Hoy dice adiós desde la cumbre. ¡Enhorabuena por tu carrera, Nairo!”.