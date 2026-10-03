El portero Aldair Quintana habló del susto que se llevó en su debut con la selección Colombia: “Por qué me pasa esto”

El portero tolimense explicó lo que le dejó el golpe de Hugo Cuenca en el duelo ante Paraguay en Nueva Jersey-crédito @JaimeDinas/X

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El 2 de octubre de 2026, la selección Colombia cayó por 0-1 ante Paraguay en el Sports Illustrated de Nueva Jersey.

A pesar de que el juego colectivo de la “Tricolor” dejó preocupado tanto a los hinchas como a la prensa deportiva, es importante recordar que el portero Aldair Quintana tuvo su debut bajo los tres palos de la Amarilla, pero al minuto 8 de partido recibió un fuerte golpe del volante del Celta de Vigo, Hugo Cuenca.

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Aldair Quintana luego de recibir el golpe de Hugo Cuenca en el estadio Sports Illustrated en Nueva Jersey (Estados Unidos)-crédito Ángel Colmenares/EFE

El arquero quedó tendido tras chocar con un rival al comienzo del partido. La herida en la cabeza le provocó sangrado y mareo, pero continuó en el campo después de que le colocaran una protección para controlar la lesión.

Tras el partido, Quintana le contó al periodista Juan Pablo Hernández en la aplicación Ditu de Caracol Televisión sobre cómo vivió esos minutos:

“Pensaba en el momento ¿por qué me pasa esto preciso en el debut? Estaba un poco mareado la verdad pero quería terminar el partido porque era una oportunidad que esperé por mucho tiempo”, explicó.

El portero tuvo una actuación aceptable: Paraguay remató cinco veces y el gol llegó tras un doble rebote que dejó a Julio Enciso frente al arco, por lo que se mostró satisfecho por su rendimiento:

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“Contento por el debut, muchos años esperando este momento. Lastimosamente no fue una victoria pero me quedo con el esfuerzo del equipo, la entrega contra un rival como Paraguay”, dijo.

El guardameta también anticipó el próximo compromiso: “Ahora corregir lo que fallamos y pensar en Perú. Siempre tuve claro que quería volver a estar, ser parte de este grupo tan lindo, Dios y la vida me dan la oportunidad de debutar”.

Aldair Quintana entregó detalles del golpe que sufrió por parte de Cuenca en la zona mixta

Aldair Quintana afirmó que jugó mareado durante el encuentro por su deseo de completar el partido de su estreno internacional-crédito Ángel Colmenares/EFE

El cuerpo médico atendió a Quintana durante cerca de cinco minutos en el primer tiempo. El portero continuó con un vendaje y explicó, en declaraciones recogidas por Dinas Sports:

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“La verdad fue un golpe fuerte, me tuvieron que agarrar cinco puntos, pero con las ganas de seguir y no salir. Por suerte pude terminar el partido. Estaba mareado y un poco confundido, pero quería terminar, era mi debut y quería jugar todo el partido”, confesó.

Quintana también valoró su estreno con la selección:

“En lo personal contento, era un sueño poder debutar con la Selección. Un poco triste por el resultado, pero estos partidos sirven para buscar variantes, buscar esquemas y probar jugadores. Nos va a ayudar mucho para lo que viene”, completó.

Así fue la victoria de Paraguay ante Colombia

Kevin Viveros y Andrés Cubas en el Colombia vs. Paraguay-crédito Ángel Colmenares/EFE

Colombia perdió 0-1 ante Paraguay el 2 de octubre de 2026 en Harrison, Estados Unidos, en el segundo amistoso de su gira durante la fecha FIFA, una prueba de renovación para el plantel dirigido por Néstor Lorenzo. Hugo Benítez marcó el único gol en un encuentro en el que la selección colombiana ensayó variantes tácticas y futbolistas con proyección.

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El partido se disputó en el Sports Illustrated Stadium, escenario del New York Red Bulls, y dejó a Paraguay con una victoria construida a partir de una mayor presencia en la mitad de la cancha.

Colombia venía de igualar con México en su anterior compromiso amistoso, un duelo en el que también aparecieron caras nuevas y aspectos por corregir. Lorenzo buscaba trasladar al campo parte de lo mostrado por su equipo durante el Mundial y la eliminatoria anterior, frente a un rival de la misma confederación.

Paraguay había enfrentado a Bolivia en Washington D. C. antes de este encuentro. El conjunto dirigido por Gustavo Alfaro utilizó estos partidos para impulsar una renovación de cara a la próxima eliminatoria.

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El gol de Benítez tras un error defensivo colombiano

Hugo Benítez y sus compañeros celebrando el gol de Paraguay ante Colombia en el Sports Illustrated de Nueva Jersey-crédito Ángel Colmenares/EFE

Paraguay tuvo las aproximaciones más claras durante el primer tiempo, aunque no logró convertir. Julio Enciso remató por encima del arco defendido por Aldair Quintana después de una llegada por el sector derecho.

Colombia presentó una estructura con tres defensores centrales y dos carrileros, que retrocedían para formar una línea de cinco cuando Paraguay tomaba la iniciativa. Esa disposición dejó al equipo vulnerable en el fondo y con dificultades para generar profundidad.

Jhon Arias y Yaser Asprilla fueron los jugadores que más intentaron desequilibrar en el equipo colombiano. Asprilla se asoció con Luis Suárez y también ensayó dos remates: uno débil y desviado, y otro potente que encontró bien ubicado al arquero paraguayo.

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Suárez fue la referencia ofensiva de Colombia, pero recibió pocos balones en condiciones para generar peligro. Arias, ubicado como número 10, aportó diferencias en la mitad de la cancha cuando pudo tomar contacto con la pelota.

El arquero Aldair Quintana sufrió un choque con Hugo Cuenca al intentar despejar un balón y quedó con sangre en el rostro. Gustavo Puerta comunicó al banco que parecía no poder continuar, pero el guardameta pidió tiempo para recuperarse y siguió en el campo.

La selección paraguaya controló el mediocampo con un bloque de tres jugadores que limitó los avances colombianos y obligó a su rival a recurrir a remates de media distancia. Miguel Almirón y Enciso fueron los futbolistas a los que Colombia buscó impedirles la circulación del balón.

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La diferencia llegó a los 56 minutos, cuando Benítez aprovechó un error de la defensa colombiana en el último cuarto de cancha. Paraguay había insistido en ataque durante el segundo tiempo y encontró la definición tras una jugada aislada.

Richard Ríos en el Colombia vs. Paraguay-crédito Ángel Colmenares/EFE

Lorenzo modificó su equipo después del descanso con los ingresos de Kevin Viveros y Jáminton Campaz, protagonistas en el juego frente a México. Más adelante, Samuel Velásquez reemplazó a Jhon Lucumí, una variante que desarmó la línea de cinco defensores.

Matías Orozco, uno de los futbolistas nuevos utilizados por Colombia, se ubicó junto a Puerta en la mitad de la cancha. Jhon Durán ingresó por Arias en los minutos finales para sumar una nueva alternativa ofensiva.

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Colombia intentó igualar el marcador mediante cambios de esquema y de nombres, mientras Paraguay se replegó cerca de su área para defender la ventaja. El equipo de Alfaro sostuvo el resultado hasta el final pese a la reacción colombiana.

La formación inicial de Colombia estuvo integrada por Aldair Quintana; Édier Ocampo, Kevin Andrade, Davinson Sánchez, Jhon Lucumí y Álvaro Angulo; Richard Ríos, Gustavo Puerta, Jhon Arias y Yaser Asprilla; Luis Suárez.

Paraguay comenzó con Orlando Gill; Juan Cáceres, Omar Alderete, Gustavo Gómez y Junior Alonso; Andrés Cubas, Diego Gómez, Hugo Cuenca, Miguel Almirón y Julio Enciso; Hugo Benítez.