Tania Gilinski, hermana del multimillonario Jaime Gilinski, ya se posesionó como embajadora de Colombia en Israel: estos serán sus retos

La empresaria y periodista Tania Gilinski ya tomó posesión como embajadora de Colombia en Israel, ante el canciller Omar Bula (- crédito Cancillería)

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El Ministro de Relaciones Exteriores, Omar Bula Escobar, posesionó a Tania Gilinski Bacal, hermana del empresario vallecaucano Jaime Gilinski Bacal, como embajadora de Colombia ante Israel. La designación formaliza el restablecimiento de los vínculos diplomáticos entre ambos países, que estuvieron interrumpidos durante dos años.

El nombramiento de Gilinski se dio en medio de una etapa de “renovado impulso de la relación bilateral”, después de que el Gobierno de Abelardo de la Espriella resolvió restablecer y fortalecer sus relaciones con Israel para profundizar los vínculos entre los dos países. Así puso fin a la ruptura desde mayo de 2024, ordenada por Gustavo Petro.

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La decisión responde a una directriz que De la había planteado durante su campaña. El Ejecutivo también anunció el traslado de la embajada colombiana de Tel Aviv a Jerusalén, una medida cuestionada por sectores que le atribuyeron motivaciones religiosas por encima de eventuales beneficios para los colombianos en la región.

Tania Gilinski ha desarrollado su experiencia en los medios de comunicación antes de sumarse a la misión diplomática nacional - crédito Tania Gilinski/Facebook

Seguridad e inteligencia, ejes de la nueva misión en Israel

El acercamiento entre ambas naciones incluyó la abstención de Colombia ante la declaración del caso Palestina como genocidio en la Asamblea General de las Naciones Unidas. La delegación colombiana también estuvo entre las pocas que acompañaron el discurso del primer ministro israelí, Benjamin Netanyahu.

A esto se suma la presencia de la embajadora Vivian Aisen, designada por el país asiático, y la presencia en el país de representantes israelíes, que viajaron a Colombia para abordar políticas contra el antisemitismo: una causa defendida por Bula y por el ministro del Interior, Rodrigo Lara, y que responde a una vieja relación diplomática, desde 1957.

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Gilinski tendrá como prioridad profundizar la cooperación en seguridad e inteligencia estratégica, la lucha contra el crimen transnacional, la ciberseguridad y el intercambio de información. La agenda que adelantará la diplomática también contempla oportunidades de trabajo conjunto en sectores como agricultura, salud, ciencia, tecnología y comercio.

La embajadora Tania Gilinski es Magíster en Estudios de Política Internacional de Stanford University, con énfasis en Desarrollo Económico y Político (- Cancillería)

El Ministerio de Relaciones Exteriores definió esa misión como parte de una etapa “orientada al diálogo, la cooperación y la promoción de los intereses nacionales”. La representación diplomática, por instrucciones del jefe de Estado, buscará consolidar los canales de trabajo entre Bogotá e Israel, país al que considera un aliado estratégico.

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Una trayectoria de tres décadas entre medios, consumo y tecnología

La nueva embajadora cuenta con tres décadas de experiencia en medios de comunicación, marcas de consumo y tecnología en América Latina y Estados Unidos. Tania Gilinski inició su carrera periodística como gerente de Publishing Group, en Caracas (Venezuela), donde lanzó y editó las publicaciones Trade y Gerente.

Durante esa etapa negoció una edición en español con los equipos editoriales de Business Week y The Economist. Antes de su designación diplomática, la nueva embajadora trabajó en Apple y Procter & Gamble. De esta manera, la mujer se labró un camino exitoso, al igual que su hermano, en una familia de ascendencia judía.

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Así como Tania Gilinski asumió como embajadora de Colombia ante Israel, desde mediados de agosto está en el país Vivian Aisen, diplomática israelí - crédito Cancillería

De hecho, en su trayectoria profesional, Gilinski asesoró a grupos de bienes de consumo y del sector hotelero en estrategias de marca, entrada a mercados y abastecimiento regional en América Latina. Además, fundó Iguana Productions Group, una franquicia multinacional de entretenimiento infantil con presencia en 14 países.

La embajadora de Colombia ante el estado de Israel también obtuvo una maestría en Estudios de Política Internacional en Stanford University, con énfasis en Desarrollo Económico y Político, y se graduó en Historia y Francés en Wellesley College. Habla español, inglés y francés, y tiene conocimientos conversacionales de hebreo.

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Un aspecto no menor es que Tania es hija de Isaac Gilinski Sragowicz, que fue embajador de Colombia en Israel entre 2010 y 2013, durante el gobierno de Juan Manuel Santos; un precedente que marcará su gestión en el cargo y con el que, a nivel personal, fortalecerá los lazos con un país que ha marcado la historia de su círculo familiar.