Anuel AA y Yailin La más viral desataron rumores tras compartir una noche juntos: fanáticos recordaron su pasado amoroso

Yailin y Anuel AA volvieron a aparecer juntos en República Dominicana - crédito @yailinlamasviral / Instagram

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La presencia de los cantantes Yailin La Más Viral y Anuel AA, así como la creadora de contenido colombiana, Fabiana Buitrago en una misma fiesta en República Dominicana volvió a poner a la expareja en el centro de las conversaciones en redes sociales. Videos y fotografías compartidos por la artista dominicana mostraron a los tres abrazados, cantando y compartiendo durante una salida nocturna.

Las imágenes llamaron la atención porque Yailin y Anuel tuvieron una relación marcada por conflictos públicos después de su ruptura. Ambos son padres de Cattleya, su pequeña hija, por lo que han mantenido un vínculo familiar, aunque durante los últimos años protagonizaron desacuerdos relacionados con la menor.

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En los registros difundidos desde la celebración, la cantante dominicana aparece primero junto al artista puertorriqueño y Buitrago. Los tres posaron juntos y se mostraron cercanos frente a la cámara. Más tarde, otros videos los dejaron ver mientras cantaban canciones de música urbana y participaban de la fiesta.

Anuel AA y Yailin despertaron rumores de una posible reconciliación tras aparecer juntos en una fiesta - crédito tomado de redes sociales @yailinlamasviral/ Instagram

La presencia de la novia de Anuel AA fue uno de los elementos que más comentarios generó. En lugar de mostrar incomodidad entre las participantes, las grabaciones exhibieron una relación cordial entre Yailin y la mujer colombiana con la que ha sido vinculado el cantante.

El encuentro no confirma que Yailin y Anuel AA hayan retomado su relación, aunque las imágenes dieron lugar a interpretaciones de usuarios que plantearon esa posibilidad. También circularon comentarios sobre la cercanía de ambos y la presencia de Fabiana Buitrago, que algunos seguidores asociaron con un acuerdo afectivo entre los tres. Ninguno de los involucrados ha hecho un anuncio público sobre una reconciliación.

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La dominicana había manifestado semanas antes que se encontraba soltera y que no planeaba reanudar su relación con Anuel. Esa postura contrasta con versiones divulgadas por personas cercanas a la artista, quienes han sugerido que el vínculo entre la expareja no se habría roto por completo.

Antes de que circularan los videos de la fiesta, Anuel AA fue visto en Santo Domingo al volante de un Lamborghini rosa atribuido a Yailin. Las imágenes aumentaron las especulaciones sobre un posible acercamiento entre los artistas, debido a que ambos se encontraban en República Dominicana durante los últimos días.

Anuel AA fue visto en Santo Domingo al volante del Lamborghini rosa de Yailin - crédito @anuel/ Instagram

El vehículo se convirtió en uno de los temas más comentados por seguidores de la expareja. Algunos interpretaron la escena como una señal de confianza entre ambos, mientras otros señalaron que su contacto podría responder a la crianza compartida de Cattleya.

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La hija de los artistas nació en marzo de 2023, poco después de que ambos confirmaran su separación. La relación entre la dominicana y el puertorriqueño se hizo pública en enero de 2022 y meses más tarde celebraron un matrimonio civil. La ruptura se conoció en febrero de 2023.

Después de la separación, Yailin planteó públicamente reclamos relacionados con la manutención de la niña y con trámites como la firma de su pasaporte. También formuló denuncias sobre presuntas agresiones durante su embarazo. Esos antecedentes hicieron que la nueva aparición de ambos juntos generara reacciones entre sus seguidores.

La expareja mantiene contacto por Cattleya pese a sus diferencias públicas - crédito Instagram

Con el paso del tiempo, las publicaciones de los dos artistas mostraron señales de un trato más cercano en asuntos relacionados con la menor. Sin embargo, no existe información pública que permita concluir que volvieron a conformar una pareja.

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Fabiana Buitrago, oriunda de Medellín, ha sido relacionada sentimentalmente con Anuel AA en las últimas semanas. Los dos compartieron registros de eventos y salidas, aunque el cantante no ha detallado públicamente el estado de esa relación.

La fiesta en República Dominicana fue una de las primeras ocasiones en las que Buitrago apareció junto a Yailin en contenidos que se hicieron públicos. La cercanía entre ambas despertó comentarios sobre la forma en que manejan la relación con Anuel y con su hija.

El episodio no es el único que ha llamado la atención por la convivencia de las personas vinculadas sentimentalmente al artista. En agosto, Buitrago compartió unas vacaciones en República Dominicana con Astrid Cuevas, madre de uno de los hijos de Anuel. Semanas más tarde, ambas volvieron a coincidir en Medellín durante un cumpleaños.

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La salida nocturna reactivó rumores sobre Yailin y Anuel AA sin una confirmación de regreso - crédito @yailinlamasviralreal/ Instagram

Las imágenes de Yailin, Anuel y Fabiana juntos reactivaron las versiones sobre una reconciliación, pese a que el propio contenido no muestra ninguna confirmación sentimental. Las publicaciones reflejan que compartieron una noche de fiesta y que mantuvieron una actitud cercana ante las cámaras.