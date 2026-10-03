Colombia

Anuel AA y Yailin La más viral desataron rumores tras compartir una noche juntos: fanáticos recordaron su pasado amoroso

La cantante dominicana difundió videos de una salida nocturna en República Dominicana con el padre de su hija y la mujer vinculada sentimentalmente al puertorriqueño

Yailin y Anuel AA volvieron a aparecer juntos en República Dominicana - crédito @yailinlamasviral / Instagram
Yailin y Anuel AA volvieron a aparecer juntos en República Dominicana - crédito @yailinlamasviral / Instagram
Guardar

La presencia de los cantantes Yailin La Más Viral y Anuel AA, así como la creadora de contenido colombiana, Fabiana Buitrago en una misma fiesta en República Dominicana volvió a poner a la expareja en el centro de las conversaciones en redes sociales. Videos y fotografías compartidos por la artista dominicana mostraron a los tres abrazados, cantando y compartiendo durante una salida nocturna.

Las imágenes llamaron la atención porque Yailin y Anuel tuvieron una relación marcada por conflictos públicos después de su ruptura. Ambos son padres de Cattleya, su pequeña hija, por lo que han mantenido un vínculo familiar, aunque durante los últimos años protagonizaron desacuerdos relacionados con la menor.

PUBLICIDAD

En los registros difundidos desde la celebración, la cantante dominicana aparece primero junto al artista puertorriqueño y Buitrago. Los tres posaron juntos y se mostraron cercanos frente a la cámara. Más tarde, otros videos los dejaron ver mientras cantaban canciones de música urbana y participaban de la fiesta.

Anuel AA y Yailin despertaron rumores de una posible reconciliación tras aparecer juntos en una fiesta - crédito tomado de redes sociales @yailinlamasviral/ Instagram
Anuel AA y Yailin despertaron rumores de una posible reconciliación tras aparecer juntos en una fiesta - crédito tomado de redes sociales @yailinlamasviral/ Instagram

La presencia de la novia de Anuel AA fue uno de los elementos que más comentarios generó. En lugar de mostrar incomodidad entre las participantes, las grabaciones exhibieron una relación cordial entre Yailin y la mujer colombiana con la que ha sido vinculado el cantante.

El encuentro no confirma que Yailin y Anuel AA hayan retomado su relación, aunque las imágenes dieron lugar a interpretaciones de usuarios que plantearon esa posibilidad. También circularon comentarios sobre la cercanía de ambos y la presencia de Fabiana Buitrago, que algunos seguidores asociaron con un acuerdo afectivo entre los tres. Ninguno de los involucrados ha hecho un anuncio público sobre una reconciliación.

PUBLICIDAD

La dominicana había manifestado semanas antes que se encontraba soltera y que no planeaba reanudar su relación con Anuel. Esa postura contrasta con versiones divulgadas por personas cercanas a la artista, quienes han sugerido que el vínculo entre la expareja no se habría roto por completo.

Antes de que circularan los videos de la fiesta, Anuel AA fue visto en Santo Domingo al volante de un Lamborghini rosa atribuido a Yailin. Las imágenes aumentaron las especulaciones sobre un posible acercamiento entre los artistas, debido a que ambos se encontraban en República Dominicana durante los últimos días.

Anuel AA fue visto en Santo Domingo al volante del Lamborghini rosa de Yailin - crédito @anuel/ Instagram
Anuel AA fue visto en Santo Domingo al volante del Lamborghini rosa de Yailin - crédito @anuel/ Instagram

El vehículo se convirtió en uno de los temas más comentados por seguidores de la expareja. Algunos interpretaron la escena como una señal de confianza entre ambos, mientras otros señalaron que su contacto podría responder a la crianza compartida de Cattleya.

La hija de los artistas nació en marzo de 2023, poco después de que ambos confirmaran su separación. La relación entre la dominicana y el puertorriqueño se hizo pública en enero de 2022 y meses más tarde celebraron un matrimonio civil. La ruptura se conoció en febrero de 2023.

Después de la separación, Yailin planteó públicamente reclamos relacionados con la manutención de la niña y con trámites como la firma de su pasaporte. También formuló denuncias sobre presuntas agresiones durante su embarazo. Esos antecedentes hicieron que la nueva aparición de ambos juntos generara reacciones entre sus seguidores.

La expareja mantiene contacto por Cattleya pese a sus diferencias públicas - crédito Instagram
La expareja mantiene contacto por Cattleya pese a sus diferencias públicas - crédito Instagram

Con el paso del tiempo, las publicaciones de los dos artistas mostraron señales de un trato más cercano en asuntos relacionados con la menor. Sin embargo, no existe información pública que permita concluir que volvieron a conformar una pareja.

Fabiana Buitrago, oriunda de Medellín, ha sido relacionada sentimentalmente con Anuel AA en las últimas semanas. Los dos compartieron registros de eventos y salidas, aunque el cantante no ha detallado públicamente el estado de esa relación.

La fiesta en República Dominicana fue una de las primeras ocasiones en las que Buitrago apareció junto a Yailin en contenidos que se hicieron públicos. La cercanía entre ambas despertó comentarios sobre la forma en que manejan la relación con Anuel y con su hija.

El episodio no es el único que ha llamado la atención por la convivencia de las personas vinculadas sentimentalmente al artista. En agosto, Buitrago compartió unas vacaciones en República Dominicana con Astrid Cuevas, madre de uno de los hijos de Anuel. Semanas más tarde, ambas volvieron a coincidir en Medellín durante un cumpleaños.

Yailín La Más Viral y Anuel AA. Foto: Instagram @yailinlamasviralreal
La salida nocturna reactivó rumores sobre Yailin y Anuel AA sin una confirmación de regreso - crédito @yailinlamasviralreal/ Instagram

Las imágenes de Yailin, Anuel y Fabiana juntos reactivaron las versiones sobre una reconciliación, pese a que el propio contenido no muestra ninguna confirmación sentimental. Las publicaciones reflejan que compartieron una noche de fiesta y que mantuvieron una actitud cercana ante las cámaras.

Temas Relacionados

Anuel AA y YailinAnuel AAYailin la más viralColombia-NoticiasColombia-Entretenimiento

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Más Noticias

Gobierno de Abelardo de la Espriella explicó en detalle qué es lo que busca la ‘Ley Antitrámites’, radicada en el Congreso: “Menos vueltas, menos papeles”

La iniciativa busca que las entidades públicas compartan información ya registrada por los empresarios, establezca plazos obligatorios para trámites urbanísticos y aplique el silencio administrativo positivo cuando una autoridad no responda dentro del tiempo previsto por la ley

Gobierno de Abelardo de la Espriella explicó en detalle qué es lo que busca la ‘Ley Antitrámites’, radicada en el Congreso: “Menos vueltas, menos papeles”

Líderes indígenas del Cauca se desmarcaron de la Cric por propuesta del Gobierno para registro de guardias ancestrales: “Es algo que hemos venido pidiendo hace tiempo”

Las comunidades indígenas argumentaron que la iniciativa permitiría despejar dudas sobre quiénes están facultados para ejercer control comunitario

Líderes indígenas del Cauca se desmarcaron de la Cric por propuesta del Gobierno para registro de guardias ancestrales: “Es algo que hemos venido pidiendo hace tiempo”

Así reaccionó la prensa paraguaya tras la victoria de su selección ante Colombia por la fecha FIFA: “Noche soñada”

Con gol del debutante Hugo Benítez, la “Albirroja” volvió a sonreír ante el cuadro “Cafetero” en Nueva Jersey (Estados Unidos)

Así reaccionó la prensa paraguaya tras la victoria de su selección ante Colombia por la fecha FIFA: “Noche soñada”

EN VIVO | Bogotá se alista para la segunda fecha de BTS: cierres viales, desvíos, novedades y más sobre el concierto del 3 de octubre

Miles de fanáticos volverán a reunirse este sábado en la capital colombiana para ver a la banda surcoreana. Las autoridades activaron medidas de tránsito y seguridad en la zona, con restricciones para vehículos y cambios en algunas rutas

EN VIVO | Bogotá se alista para la segunda fecha de BTS: cierres viales, desvíos, novedades y más sobre el concierto del 3 de octubre

Tras renunciar al Centro Democrático, María Fernanda Cabal ya tendría definido cuál sería su nuevo partido: hasta podría compartir con Jota Pe Hernández

La incorporación de la exsenadora buscaría convertir a la colectividad en una plataforma de derecha para disputar las elecciones regionales de 2027 y las presidenciales de 2030, después de su salida del Centro Democrático tras casi dos meses sin respuesta a su solicitud de escisión

Tras renunciar al Centro Democrático, María Fernanda Cabal ya tendría definido cuál sería su nuevo partido: hasta podría compartir con Jota Pe Hernández
MÁS NOTICIAS

PUBLICIDAD

VIOLENCIA

Chocó bajo asedio: el sur del departamento completa tres días de hostigamientos con explosivos contra la fuerza pública

Chocó bajo asedio: el sur del departamento completa tres días de hostigamientos con explosivos contra la fuerza pública

Disidencias de ‘Calarcá’ le habría declarado la guerra a los distribuidores de cerveza y aguardiente en ocho municipios de Antioquia: “Objetivo militar”

Con un desfile de motos, así fue el recibimiento de los féretros de alias Cholo y los otros seis sujetos abatidos durante operativo contra Los Pachenca en Santa Marta

Alias Pinocho estaría escondido en lo alto de la Sierra Nevada: habría sido herido durante el operativo contra Los Pachenca en que se dio de baja a “Cholo”

En videos quedaron los ataques a bala a tiendas que no acataron orden de Los Pachenca de un paro armado de 48 horas: “Pa’ que empiecen a creer”

ENTRETENIMIENTO

EN VIVO | Bogotá se alista para la segunda fecha de BTS: cierres viales, desvíos, novedades y más sobre el concierto del 3 de octubre

EN VIVO | Bogotá se alista para la segunda fecha de BTS: cierres viales, desvíos, novedades y más sobre el concierto del 3 de octubre

Aria Vega, Farruko, y Blessd lideran el Megaland 2026: fecha, lugar, precios y todo lo que necesita saber para asistir

Marc Anthony encabezará la Gran Noche de la Feria de Manizales 2027: este es el cartel completo

Ariadna Gutiérrez contrajo matrimonio lejos de las cámaras, según afirmó el presentador Rodner Figueroa: “Está divina, casada y fabulosa”

Bruno Mars le dedicó conmovedoras palabras a Karol G tras el estreno del videoclip de ‘Dance With Me’: “Mi Julieta”

Deportes

Así reaccionó la prensa paraguaya tras la victoria de su selección ante Colombia por la fecha FIFA: “Noche soñada”

Así reaccionó la prensa paraguaya tras la victoria de su selección ante Colombia por la fecha FIFA: “Noche soñada”

Néstor Lorenzo quedó preocupado tras la derrota de Colombia ante Paraguay en la fecha FIFA: “Siempre en construcción”

Nairo Quintana se despidió del ciclismo profesional: así fue el pasillo de honor que le hicieron en el Giro de Emilia

La selección Colombia falló en su prueba y fue derrotada en el partido amistoso en Nueva Jersey: Paraguay la venció por 1-0

Penosa imagen de la Liga BetPlay en Sudamérica: cuatro equipos fueron calificados como los más inestables