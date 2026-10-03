Por caso Sergei Vagin, experto explicó por qué hay supuestos espías rusos en Colombia: “No es algo nuevo”

Una auditoría reveló que la Dirección Nacional de Inteligencia funcionó como una policía política durante el gobierno de Gustavo Petro - crédito Captura de Pantalla X

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El coronel retirado de la Fuerza Aérea John Alexander Moreno Beltrán advirtió que la presencia de estructuras de inteligencia rusas en Colombia tendría como objetivo incidir en flujos de dinero, información y dinámicas sociales, mediante mecanismos que van más allá del espionaje tradicional.

En una entrevista con La FM, el exintegrante de la Dirección Nacional de Inteligencia (DNI) sostuvo que el país, y en especial Bogotá, conserva un valor estratégico para actores internacionales por su ubicación y por las conexiones que ofrece dentro de la región.

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Moreno, con más de 35 años de experiencia en inteligencia militar, inteligencia civil y seguridad corporativa, señaló que la actividad de agentes extranjeros en territorio colombiano no es reciente. Explicó que estas operaciones suelen mantenerse fuera de la atención pública y salen a la luz cuando hay capturas, expulsiones o procesos judiciales.

“El manejo y la presencia de esta clase de elementos en Colombia no es algo nuevo para los servicios de inteligencia como la DNI o las Fuerzas Militares”, dijo Moreno al medio citado.

El coronel comparó el papel de la capital colombiana con el de una “Casablanca” latinoamericana, por el tránsito de actores internacionales con intereses diversos. Según dijo, ese movimiento no siempre tiene como propósito un ataque directo contra Colombia, aunque esa posibilidad existe.

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“Por aquí transitan diferentes flujos de actores internacionales; no necesariamente buscan afectar de forma directa al país, aunque en ocasiones sí ocurre, sino que es un paso obligado para diversas acciones internacionales”, afirmó Moreno Beltrán.

El interés estaría en dinero, propaganda y capacidad de influencia

La investigación forense sobre la DNI abarca 147 terabytes de información y decenas de equipos de cómputo - crédito DNI

Para el experto, la actividad de los espías ya no se limita a la sustracción de documentos reservados o a la obtención de secretos de Estado. El objetivo, explicó, puede consistir en alterar decisiones institucionales, financiar redes o incidir en la opinión pública mediante herramientas digitales.

Moreno ubicó estas prácticas dentro de la llamada guerra híbrida, una forma de confrontación que mezcla recursos políticos, económicos, tecnológicos, informativos y de inteligencia. En ese marco, aseguró que Rusia ha desarrollado capacidad en operaciones de información y estrategias de influencia.

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“Hoy en día las confrontaciones no se libran únicamente en el plano militar”, sostuvo el coronel, al plantear que los organismos de inteligencia deben identificar redes, fuentes de financiamiento y canales de difusión, además de agentes concretos.

El exfuncionario afirmó que, durante los últimos años, el acercamiento de Colombia con gobiernos como los de Venezuela, Rusia e Irán pudo ampliar los espacios de acción para servicios de inteligencia extranjeros. Esta apreciación corresponde al análisis expuesto por Moreno y no constituye una conclusión oficial de las autoridades.

Apuestas, criptoactivos y protestas, los mecanismos mencionados

Las operaciones atribuidas al ciudadano ruso Serge Vagin incluyeron el uso de criptomonedas y la instrumentalización de la protesta social - crédito Nathalia Angarita/Reuters

El coronel se refirió de forma específica al caso del ciudadano ruso Serge Vagin. De acuerdo con su versión, las operaciones atribuidas a esa red habrían combinado tres mecanismos: financiación ilegal por medio de plataformas de apuestas deportivas, movimientos con criptoactivos de difícil rastreo y acciones orientadas a influir en la protesta social.

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“Rusia ha sido abanderada en operaciones de información y guerra híbrida”, declaró Moreno. Añadió que medios como Sputnik y RT, actores digitales y esquemas financieros pueden ser utilizados dentro de estrategias de influencia, según el objetivo de cada operación.

También sostuvo que la ubicación de Colombia y su conexión con la Triple Frontera la convierten en una ruta de interés para el movimiento de capitales relacionados con actividades ilícitas y para campañas informativas. “El país se volvió una vía para el flujo de capitales hacia el terrorismo y para operaciones de información”, afirmó.

La auditoría a la DNI reabrió las alertas sobre inteligencia

Imagen de referencia. Las plataformas de noticias Sputnik y RT integraron las estrategias rusas de información para influir en la sociedad - crédito Luis Eduardo Noriega A/EFE

Las declaraciones se conocen en medio de la investigación divulgada por la revista Semana sobre la Dirección Nacional de Inteligencia (DNI). Según la información suministrada, una auditoría forense ordenada por el nuevo Gobierno examina 147 terabytes de datos, 40 equipos de cómputo y cinco teléfonos celulares y tabletas por presuntas irregularidades en la entidad durante la administración del entonces presidente Gustavo Petro.

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La publicación señaló que se indaga una supuesta estructura paralela de “contrainteligencia de Estado” que habría reportado directamente a la Presidencia y que, presuntamente, operaba sin los controles establecidos.

Entre las hipótesis revisadas figura la eventual creación de amenazas falsas para asignar esquemas de protección de la Unidad Nacional de Protección o de la Policía a determinados objetivos.

En este escenario, Moreno señaló que el principal desafío consiste en establecer si hubo redes de apoyo, financiación y difusión que permitieran a servicios extranjeros actuar o intentar influir dentro de las instituciones y la sociedad colombiana.