Giro en la investigación del asesinato de ‘Jhon Calzones’, exalcalde de Yopal: las disidencias de ‘Iván Mordisco’ estarían detrás del crimen

Nuevo giro en el asesinato de ‘Jhon Calzones’, exalcalde de Yopal, las disidencias de ‘Iván Mordisco’ serían las responsables - crédito @ColombiaOscura/X - Alcaldía de Yopal

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Las pesquisas por el homicidio de Jhon Jairo Torres Torres, exalcalde de Yopal que también es conocido como “Jhon Calzones”, concentran sus esfuerzos en determinar si miembros de las disidencias de las Farc participaron en el crimen ocurrido el 29 de septiembre de 2026.

De acuerdo con un expediente de la Policía Nacional, revelado por El Tiempo, vincula a uno de los presuntos implicados con estructuras asociadas a Néstor Gregorio Vera Fernández, alias Iván Mordisco, máximo cabecilla de la organización armada.

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Cabe recordar que Torres fue asesinado en la finca La Selvita, zona rural de Yopal, Casanare, cuando compartía con otras personas. Según el documento, dos hombres armados llegaron al lugar, le dispararon y huyeron en motocicleta. Tras el ataque, las autoridades capturaron a un adolescente de 17 años, oriundo de Armenia, Quindío.

El expediente apunta a un segundo hombre vinculado con el Frente Jaime Martínez

Las pruebas materiales, los videos y un teléfono incautado permitieron establecer la identidad de un hombre conocido como alias Eduar, quien continúa prófugo- crédito Captura de Pantalla Colprensa

La identificación del acompañante del menor abrió una línea de investigación sobre una posible participación de las disidencias. La información recopilada por los investigadores relaciona al segundo atacante con el Frente Jaime Martínez, adscrito al Bloque Occidental, una estructura ligada a “Iván Mordisco”.

Las pruebas materiales, los videos y un teléfono incautado permitieron establecer la identidad de un hombre conocido como alias Eduar, quien continúa prófugo. El informe lo ubica como posible integrante del Frente 28 de las disidencias y le atribuye el papel de conductor de la motocicleta usada en el homicidio.

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El exacalde recibió varios impactos de bala en su vivienda - crédito X

Una fuente cercana a la investigación planteó como hipótesis que alias Antonio Medina pudo haber ordenado el asesinato porque Torres habría pagado extorsiones al Ejército de Liberación Nacional (ELN) y no a la organización de “Iván Mordisco”. Esa versión permanece bajo verificación y el documento no define aún el móvil ni identifica al responsable final de dar la orden, explicó el medio citado.

Las autoridades indagan una posible coordinación desde cárceles de Boyacá

El caso también incluye información sobre alias Mara, recluido en la cárcel de El Barne, en Boyacá. La declaración de uno de los presuntos responsables lo señala como una persona que habría coordinado el asesinato del exalcalde.

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Las verificaciones alcanzaron a José Alcides Ramírez, detenido en la cárcel de Cómbita por un caso de extorsión. Sin embargo, el informe conocido por el diario no concluye que Ramírez hubiera ordenado el crimen ni precisa de qué manera se habría articulado la operación.

Los investigadores reconstruyeron parte de los movimientos previos al ataque con videos aportados por la Gobernación. El material permitiría seguir el ingreso de los sospechosos a Yopal durante la madrugada, ubicar el lugar donde se hospedaron y trazar su desplazamiento posterior hacia la finca La Selvita.

Joven de 17 años aceptó cargos por el asesinato del exalcalde ‘Jhon Calzones’

Joven de 17 años aceptó cargos por el asesinato del exalcalde ‘Jhon Calzones’ - crédito Colprensa

Un adolescente de 17 años aceptó cargos por el asesinato del exalcalde de Yopal, Jhon Jairo Torres Torres, conocido como “Jhon Calzones”, y fue enviado a internamiento preventivo por su presunta participación en el ataque del 29 de septiembre de 2026. La medida se dictó bajo el sistema penal especial para menores de edad.

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La Fiscalía General de la Nación le imputó homicidio agravado y fabricación, tráfico, porte o tenencia de armas de fuego, accesorios, partes o municiones. Una fiscal de la Seccional Casanare lo presentó ante un juez de control de garantías, donde el joven aceptó los cargos.

El adolescente habría llegado como parrillero y, después del ataque, intentó escapar en la misma motocicleta. Un accidente frustró la huida, por lo que habitantes de la zona lo retuvieron y lo entregaron a unidades de la Policía Nacional.

Tras el asesinato, el Comité de Orden Público de Casanare ofreció una recompensa de hasta $50.000.000 por información que permita capturar y judicializar a los responsables. La Alcaldía de Yopal había destinado otros $30.000.000, por lo que la recompensa total podía alcanzar $80.000.000.

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