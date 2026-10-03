Así reaccionó la prensa paraguaya tras la victoria de su selección ante Colombia por la fecha FIFA: “Noche soñada”

El delantero del Nacional de Asunción marcó ante el portero Aldair Quintana-crédito @Albirroja/X

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El 2 de octubre de 2026, Paraguay derrotó por 0-1 a Colombia en el estadio Sports Illustrated de Nueva Jersey con el gol del delantero del Club Nacional de Asunción Hugo Benítez, debutante en la Albirroja.

De esta forma, el equipo de Néstor Lorenzo que aunque intentó buscar el empate durante los últimos 30 minutos de partido con el volante Jhon Arias, y con los cambios que intentó realizar en el frente de ataque con Jáminton Campaz por Álvaro Angulo y el de Kevin Viveros por Luis Javier Suárez.

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No obstante, al minuto 55, el delantero Hugo Benítez aprovechó un rebote de la defensa que dejó Dávinson Sánchez, y en la cual Jhon Lucumí no logró interceptar, para definir al palo de la mano izquierda de Aldair Quintana, y colocar el único gol del partido, permitiendo que el futbolista debutara de gran forma con el equipo absoluto del Paraguay.

Otro de los portales deportivos más destacados de dicho país reseñó la victoria albirroja de la siguiente forma-crédito Versus

Por este motivo, la prensa paraguaya exaltó la anotación de Hugo Benítez. En primer lugar, el diario Versus destacó el gol de la siguiente forma la anotación:

“La complementaria arrancó con Paraguay arrimando peligro a través de un sablazo de Cuenca. Producto de este paradigma, Hugo Adrián Benítez, en la noche de su debut, abrió el marcador”, dijeron de entrada.

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En esa misma línea, Versus complementó su análisis explicando que el gol al minuto 55 de partido hizo que el cuadro “Cafetero” buscara la reacción, lo que hizo que Paraguay sufriera en los últimos minutos del partido:

“La ventaja sacudió a Colombia y relajó a la Albirroja por contados pasajes. Así, tocó sufrir en ocasiones puntuales, porque el rival generó más fútbol y, sobre la hora, tuvo un par de inmejorables situaciones. No hubo tiempo para más y Paraguay se embolsó su segunda victoria de la gira por suelo estadounidense”

El gol de Hugo Benítez en su debut fue uno de los hechos que más se resaltó por la prensa del Paraguay-crédito @TigoSportsPY/X

El canal Tigo Sports de Paraguay en su cuenta de X se enfocó en lo que fue el debut goleador de Benítez, aprovechando para hacer un meme con las gafas al estilo de Thug Life:

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“Hugo Adrián Benítez, debut y gol. De la liga paraguaya al mundo”, explicaron.

El diario de Asunción resaltó la victoria guaraní de la siguiente forma-crédito ABC Paraguay

El diario ABC de Paraguay fue más informativo explicando cómo se dio la jugada al minuto 55 de partido, junto a los errores de la defensa de la selección Colombia:

“Cerca de llegar a la hora de partido, la Albirroja logró inaugurar el marcador, tras un error en el fondo colombiano, en el que Dávinson Sánchez intentó bajar el esférico Jhon Lucumí, quien se le escurrió el esférico interceptado por Hugo Cuenca, quien mientras intentaba buscar el resquicio dentro del área dejó de cara al gol a Hugo Adrián Benítez, quien en primera instancia sacó la definición rasante que tapó Aldair Quintana, pero el rebote le volvió a quedar al delantero de Nacional para levantar el esférico por encima del guardameta que ya no pudo reponerse de la primera acción”, detallaron.

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Así fue la derrota de Colombia ante Paraguay en Nueva Jersey

Hugo Cuenca y Jhon Arias en el duelo en Nueva Jersey-crédito Federación Colombiana de Fútbol

Colombia perdió 1-0 ante Paraguay en Nueva Jersey, en su segundo amistoso de la Fecha FIFA, con un equipo que Néstor Lorenzo dispuso en un esquema 5-4-1 y cuatro estrenos internacionales. La selección cerrará su gira por Estados Unidos frente a Perú, después de una actuación con escasa generación ofensiva y sin eficacia para revertir el resultado.

El entrenador probó a Aldair Quintana, Edier Ocampo y Kevin Andrade desde el inicio, mientras que Camilo Durán ingresó en los últimos minutos para completar los cuatro debutantes. Lorenzo también recurrió a variantes durante el partido, con los ingresos de Kevin Viveros, Jaminton Campaz, Samuel Velásquez, Matías Orozco, Jhon Solís y Daniel Muñoz.

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La primera mitad dejó pocas situaciones frente a los arcos. Colombia controló los escasos avances paraguayos, pero Yaser Asprilla y Jhon Arias no lograron construir conexiones ofensivas, y Luis Javier Suárez quedó aislado en ataque.

Quintana recibió un rodillazo de Hugo Cuenca que detuvo el encuentro durante cerca de cinco minutos. El arquero continuó con un vendaje, mientras Colombia intentó inquietar con remates de media distancia que no encontraron el arco.

La ocasión más clara llegó en el minuto 45+2: Gustavo Puerta desbordó por la izquierda y envió un centro al borde del área chica para Suárez. El delantero remató de taco, pero Orlando Gil contuvo el balón.

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Paraguay abrió el marcador en el minuto 55, tras un rechazo defectuoso de la defensa colombiana. Hugo Cuenca anticipó y habilitó a Hugo Adrián Benítez, remantando de primera; Quintana atajó con los pies, dejó el rebote y el atacante de Club Nacional aprovechó la segunda jugada para convertir.

Colombia buscó el empate en el complemento, con una mayor intención de asumir el control, aunque sin la profundidad ni la precisión necesarias para generar ocasiones claras. Daniel Muñoz tuvo una oportunidad en ataque, pero su disparo se fue desviado.

El último amistoso de la gira será ante Perú el 6 de octubre, a las 6:45 p. m. (hora de Colombia), en el Nu Stadium de Miami, Florida.

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