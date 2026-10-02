Néstor Lorenzo lanzó fuerte crítica al nuevo formato que se implementaría en las Eliminatorias Sudamericanas: “Desvirtuaría el tema”

El técnico argentino habló sobre Paraguay, el nuevo formato de las Eliminatorias y los posibles cambios que haría en la titular del cuadro "Cafetero"-crédito Federación Colombiana de Fútbol/YouTube

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La selección Colombia ya tiene todo listo para enfrentar el 2 de octubre de 2026 a Paraguay en Nueva Jersey por el segundo amistoso internacional en la fecha FIFA.

En este contexto, Néstor Lorenzo prepara con estos encuentros lo que será el camino al Mundial de 2030 y la Copa América de 2028, y justamente sobre el cambio que tendrán las Eliminatorias Sudamericanas, Lorenzo lanzó una fuerte crítica al posible cambio de formato que daría tres cupos directos al torneo, y uno al repechaje, recordando que Argentina, Uruguay y Paraguay están clasificados por ser los anfitriones de los partidos inaugurales.

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Lorenzo habló sobre el nuevo formato de las Eliminatorias-crédito Anne-Marie Sorvin/IMÁGENES vía Reuters

En la rueda de prensa, la prensa le consultó a Lorenzo sobre la posibilidad de que Colombia dispute en este nuevo formato su cupo a la próxima Copa del Mundo, pero en medio de su conocimiento porque aún no se oficializa el cambio, el técnico se mostró en desacuerdo con los cambios en el formato:

“Creo que no es oficial, entonces no quiero ahondar en eso. Por supuesto, si pasa eso, desvirtuaría lo que ha sido la Eliminatoria en Sudamérica. Esperemos que no prospere, por el bien del fútbol”, dijo.

En lo que se refiere al tema de la solicitud de los equipos a la Federación sobre regular los minutos de los jugadores (en especial con el caso de Luis Javier Suárez con el Sporting de Lisboa), Lorenzo explicó que no se aceptó ningún requerimiento en este caso:

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“Las solicitudes de los clubes llegaron antes de la convocatoria, debido a que algunos jugadores tenían compromisos. Esta fecha FIFA coincide con competiciones importantes para los equipos, pero tuvimos que responderles que no a todos. Si aceptábamos alguna petición, la situación se complicaba. La Selección es una prioridad y hay que aprovechar esta fecha para evaluar la respuesta individual de los jugadores, porque eso permitirá el crecimiento del colectivo”.

El concepto de Néstor Lorenzo sobre la selección de Paraguay

El técnico argentino destacó las virtudes de Paraguay-crédito Federación Colombiana de Fútbol

El técnico Néstor Lorenzo aseguró que Colombia debe mejorar su juego ante Paraguay. El entrenador habló en la previa del partido y explicó acerca de los ajustes que espera del equipo.

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La selección trabajó sobre la construcción de las jugadas, la velocidad para mover el balón, la resistencia a la presión y la definición.

“Tenemos que dar un paso adelante como equipo e individuos. Estamos tratando de tener una fluidez importante”, afirmó Lorenzo.

El técnico también analizó al conjunto dirigido por Gustavo Alfaro, al que describió como un equipo ordenado y con una idea definida.

“Creo que mostró lo de siempre: un equipo ordenado, que sabe lo que quiere, con ciertos recursos que explota bien”, señaló. También dijo que Paraguay cuenta con un entrenador destacado y que merece el respeto de Colombia.

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Lorenzo explicó que el empate ante México dejó situaciones por corregir, especialmente porque Colombia permitió que su rival se reorganizara cuando estuvo en ventaja.

“Hemos hecho unos comentarios con el grupo para mejorar varias cosas: la construcción del juego, jugar más rápido, no dejarse presionar y la terminación de las jugadas”, indicó.

El volante del Olympiacos de Grecia salió de la concentración de la selección Colombia por el nacimiento de su hija-crédito Federación Colombiana de Fútbol

La convocatoria incluyó a Gustavo Puerta, quien viajó para acompañar el nacimiento de su hijo y regresó al día siguiente para reincorporarse al plantel.

“Fue un momento lindo para todos. Sabemos que ser papá es un momento muy importante para una persona”, expresó el entrenador.

La elección de nuevos futbolistas, según Lorenzo, responde primero a criterios deportivos, aunque también contempla las cualidades humanas. Entre los valores que exige mencionó la humildad, el trabajo, la grandeza, la competitividad y la entrega absoluta. También rechazó que haya existido una mala relación entre los aficionados y la selección:

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“Nunca hubo una mala relación entre el hincha y el espectador, nunca la hubo. Siempre se le valoró”, explicó Lorenzo.