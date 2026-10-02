Colombia

Ministerio de Cultura suspendió otro paquete de estímulos para artistas: el Programa Nacional de Concertación Cultural tendrá que esperar hasta el 2027 por falta de recursos

La cartera dirigida por la excongresista Paola Holguín acumulaba obligaciones pendientes por $184.482.000.000 con corte a agosto de 2026

Ministerio de Cultura aplazó Programa Nacional de Concertación Cultural para 2027 por falta de recursos - crédito Imagen ilustrativa infobae
Ministerio de Cultura aplazó Programa Nacional de Concertación Cultural para 2027 por falta de recursos - crédito Imagen ilustrativa infobae
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El Ministerio de Cultura pospuso hasta 2027 la convocatoria del Programa Nacional de Concertación Cultural, una de las vías de financiación estatal más apetecidas para iniciativas artísticas, culturales y patrimoniales en Colombia. La medida quedó formalizada el 30 de septiembre de 2026 a través de la Resolución 0607, que pospone para el primer bimestre de 2027 la apertura que estaba prevista para 2026.

La decisión se produce en medio de las dificultades presupuestarias. Según la resolución, con corte a agosto de 2026, la cartera dirigida por la excongresista Paola Holguín acumulaba obligaciones pendientes por $184.482.000.000. De esa suma, $75.436.000.000 correspondían a compromisos adquiridos con beneficiarios de convocatorias públicas.

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El documento establece que la cartera recibió en septiembre una disponibilidad presupuestal de $40.000.000.000 para empezar a saldar parte de las deudas. Sin embargo, ese monto resulta insuficiente frente al acumulado de obligaciones que aún están por atender.

La cartera dirigida por la excongresista Paola Holguín acumulaba obligaciones pendientes por $184.482.000.000 con corte a agosto de 2026 - crédito Ministerio de Cultura
La cartera dirigida por la excongresista Paola Holguín acumulaba obligaciones pendientes por $184.482.000.000 con corte a agosto de 2026 - crédito Ministerio de Cultura

El Ministerio considera que esos recursos cubren solo una parte del rezago financiero y que, por ese motivo, debe concentrarse primero en cumplir los compromisos asumidos con beneficiarios de programas anteriores. En efecto, señaló que necesita avanzar en la normalización de los pagos antes de abrir nuevas convocatorias que generen obligaciones adicionales.

La convocatoria del Programa Nacional de Concertación Cultural estaba programada inicialmente para abrir entre agosto y septiembre de 2026. Con la nueva resolución, el proceso se trasladó a enero o febrero de 2027, aunque todavía no existe una fecha definida para su inicio.

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La cartera informó que el cronograma, las condiciones de participación y los requisitos de la próxima convocatoria serán divulgados posteriormente.

La falta de certeza sobre el presupuesto de 2027 influyó en el aplazamiento

La convocatoria del Programa Nacional de Concertación Cultural estaba programada inicialmente para abrir entre agosto y septiembre de 2026 - crédito Ministerio de Cultura
La convocatoria del Programa Nacional de Concertación Cultural estaba programada inicialmente para abrir entre agosto y septiembre de 2026 - crédito Ministerio de Cultura

Otro de los argumentos expuestos por el Ministerio de las Culturas está relacionado con el Presupuesto General de la Nación (PGN) para 2027. Cuando se emitió la Resolución 0607, el proceso de aprobación, sanción y liquidación de esos recursos todavía no había concluido.

Por esa razón, la cartera indicó que no contaba con certeza sobre el monto que recibirá durante el próximo año ni sobre la partida que podría destinarse específicamente al Programa Nacional de Concertación Cultural. Esta falta de definición presupuestal la llevó a aplazar la apertura de la convocatoria.

La resolución precisa que la medida no representa la eliminación del programa. La intención de la cartera es reanudar el mecanismo de financiación durante los primeros dos meses de 2027, una vez se aclaren las condiciones fiscales y se avance en el pago de obligaciones pendientes.

Para los festivales, encuentros y procesos culturales que suelen acceder a estos recursos y tienen actividades previstas entre enero y marzo de 2027, el Ministerio dejó abierta la opción de recurrir a otros instrumentos institucionales de apoyo. Esa alternativa dependerá de la disponibilidad presupuestal y del cumplimiento de los requisitos definidos para cada mecanismo.

Un programa que financia proyectos culturales desde 1997

El Teatro El Parque, la Galería Santa Fe y Salitre Mágico sumarán obras, un laboratorio de animación y opciones de entretenimiento familiar en las vacaciones de Bogotá - crédito Alcaldía de Bogotá
El programa financiaba proyectos culturales desde 1997 - crédito Alcaldía de Bogotá

El Programa Nacional de Concertación Cultural fue creado en 1997 y ha operado durante más de 27 años mediante convocatorias públicas. A través de este mecanismo, el Ministerio entrega recursos a proyectos dedicados a la creación, la formación, la circulación y la preservación del patrimonio cultural.

Los fondos han servido para respaldar festivales, actividades artísticas, encuentros culturales y programas de formación en distintas regiones de Colombia. Por ello, el aplazamiento de la convocatoria puede afectar la planeación financiera de organizaciones y gestores que dependen de estos aportes para ejecutar sus actividades.

El programa forma parte de las herramientas con las que el Estado colombiano pretende ampliar el acceso a recursos públicos dentro del sector cultural. Sus convocatorias permiten que organizaciones, colectivos y otros actores presenten proyectos para obtener financiación.

El Portafolio de Estímulos también tuvo modificaciones por la situación financiera

La suspensión de la convocatoria de Concertación Cultural ocurrió el mismo día en que el Ministerio comunicó que había realizado pagos por $ 37.839.000.000 a artistas, creadores, gestores, organizaciones culturales y beneficiarios de distintos programas.

De acuerdo con la entidad, desde el 16 de septiembre de 2026 se habían atendido 2.096 compromisos que permanecían pendientes. La mayoría de esos pagos estaba relacionada con los Programas Nacionales de Estímulos y de Concertación Cultural.

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