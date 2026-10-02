La escultura Rockera inaugurará los actos por los 30 años de Rock al Parque el 7 de octubre

La imagen oficial de Rock al Parque 2026 tiene como protagonista al Copetón, ave insignia de Bogotá y símbolo del vínculo del festival con el territorio - crédito Rock al Parque/X

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Rock al Parque inaugurará su edición de los 30 años con la instalación de una escultura de bronce elaborada con balas recicladas y concebida como homenaje a las mujeres de la escena rock bogotana. La obra, llamada Rockera, fue creada y donada por el artista Rafael Melo —conocido como Maquiamelo— y será emplazada el 7 de octubre en el Parque Metropolitano Simón Bolívar, tres días antes del inicio del festival.

La pieza mide 3,87 metros de altura y pesa cerca de 1.200 kilogramos. Fue elaborada con la técnica de bronce a la cera perdida y utilizó 350 kilos de bronce “vainilla” fundidos a partir de balas recicladas. Su pedestal incluirá una placa conmemorativa dedicada a las bandas invitadas, locales y distritales que han pasado por el festival, además de un código QR con información sobre la obra.

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Melo presentó Rockera como un reconocimiento a las mujeres vinculadas al rock y a la identidad construida por generaciones de jóvenes alrededor del festival. Según el artista, la obra visibiliza a quienes abrieron espacios en un género históricamente dominado por hombres. Los audífonos incorporados en la figura remiten a la música como vínculo entre generaciones, mientras que los taches reinterpretan la aureola y la corona de puntas desde la estética rockera. Una estrella en el ojo izquierdo completa los elementos simbólicos de la pieza.

La instalación da inicio a una semana de actos antes de los conciertos

La escultura Rockera mide 3,87 metros de altura y pesa cerca de 1.200 kilogramos. Fue elaborada con la técnica de bronce a la cera perdida y utilizó 350 kilos de bronce “vainilla” fundidos a partir de balas recicladas

La escultura marcará el comienzo formal de los actos de celebración, que se extenderán durante varios días previos a la programación musical en el parque. Rock al Parque cumple 30 años con una agenda que va más allá de los conciertos del Parque Simón Bolívar e incluye dos exposiciones y el Foro Internacional de Periodismo de Rock.

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La Biblioteca Virgilio Barco inaugurará el 8 de octubre la muestra Rock al Parque 30 años, dedicada a las transformaciones que situaron al festival dentro de la vida cultural de Bogotá. El montaje estará a cargo de Relámpago, equipo y estudio especializado en diseño de espacios expositivos, a partir de una investigación de Umberto Pérez y Luis Daniel Vega. La exhibición reunirá memorias del festival, desde los primeros años de las bandas bogotanas hasta la consolidación de una comunidad alrededor del encuentro, y permanecerá abierta hasta enero de 2027.

La segunda muestra, Rock & Rolo: Procesos, estética visual y archivos del rock local en Bogotá, recorrerá la historia del género en la ciudad desde los años sesenta hasta la actualidad. Su investigación reúne documentos del extinto Instituto Distrital de Cultura y Turismo, archivos personales, colecciones privadas, acervos comunitarios, materiales audiovisuales y testimonios orales.

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El Foro Internacional de Periodismo de Rock se realizará el 8 y 9 de octubre, entre las 10 h y las 17 h, en la misma biblioteca. La actividad reunirá invitados de Bogotá, Medellín, Cali, Argentina, España, México y Venezuela para abordar los cambios en las narrativas sobre el rock y los desafíos del periodismo independiente y establecido.

Más de 80 artistas en cuatro escenarios durante tres días

La edición del 10 al 12 de octubre reunirá más de 80 agrupaciones y artistas de América Latina, Europa, Estados Unidos y Japón, distribuidos por primera vez en cuatro escenarios en el Parque Simón Bolívar. - crédito @rockalparqueoficial/ Instagram

La edición del 10 al 12 de octubre reunirá más de 80 agrupaciones y artistas de América Latina, Europa, Estados Unidos y Japón, distribuidos por primera vez en cuatro escenarios en el Parque Simón Bolívar. A los tradicionales escenarios Plaza de Eventos, Bio by Vans y ECO se suma el nuevo Escenario BBC, una alianza público-privada que amplía la oferta musical del festival e incorporó 21 agrupaciones adicionales al cartel.

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Entre los nombres anunciados figuran Mon Laferte, Apocalyptica, Ministry, Stratovarius, Los Bunkers, Ratones Paranoicos, Rata Blanca, Editors, Tokyo Ska Paradise Orchestra, Triptykon, Serú Girán —representado por David Lebón y Pedro Aznar— y Claudio Narea, integrante histórico de Los Prisioneros. El cartel incluye propuestas de rock, metal, punk, ska, indie, hardcore, reggae, funk y otras vertientes. La participación femenina equivale al 32% de los artistas confirmados, con 21 agrupaciones.

Entre las novedades anunciadas figuran Darkest Hour, Iseo & Dodosound, Niña Lobo, Decessus y Editors; seis de las bandas invitadas no habían tocado antes en Colombia. La cuota distrital está integrada por 26 agrupaciones bogotanas seleccionadas mediante convocatoria abierta.

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Un festival nacido en 1995 de la necesidad de visibilizar el rock bogotano

Rock al Parque nació el 26 de mayo de 1995 a partir de una iniciativa de Mario Duarte, vocalista de La Derecha; el empresario y publicista Julio Correal; y Bertha Quintero, entonces subdirectora de Fomento del Instituto Distrital de Cultura y Turismo (IDCT). (Crédito: Alcaldía de Bogotá)

Rock al Parque nació el 26 de mayo de 1995 a partir de una iniciativa de Mario Duarte, vocalista de La Derecha; el empresario y publicista Julio Correal; y Bertha Quintero, entonces subdirectora de Fomento del Instituto Distrital de Cultura y Turismo (IDCT). La propuesta buscaba crear un espacio gratuito y al aire libre para los músicos jóvenes de una ciudad que en ese momento carecía de escenarios consolidados para la música alternativa.

La primera edición se desarrolló en cuatro sedes —el estadio Olaya Herrera, La Media Torta, el Parque Simón Bolívar y la Plaza de Toros La Santamaría—, reunió a 43 bandas nacionales, entre ellas Aterciopelados y 1280 Almas, y a dos agrupaciones internacionales: Fobia, de México, y Seguridad Social, de España. Cerca de 80.000 personas asistieron durante los cuatro días. La Plaza de Toros, único escenario que cobraba entrada, fue excluida desde 1996 para mantener la gratuidad total del festival.

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A lo largo de tres décadas, el evento pasó de cuatro sedes dispersas por la ciudad a concentrarse en un único punto del Parque Simón Bolívar —un cambio consolidado en 2004— y de una programación centrada en rock, metal y punk a incluir ska, reggae, blues y otros géneros. En 2023, el festival recibió 390.000 asistentes, su cifra récord, lo que lo consolida como el festival gratuito de rock más grande de América Latina.

El modelo de Rock al Parque derivó en una política pública distrital de festivales al aire libre sostenida durante tres décadas, de la que surgieron posteriormente Salsa al Parque, Jazz al Parque, Ópera al Parque y Colombia al Parque, hoy coordinados por el Instituto Distrital de las Artes (Idartes).

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