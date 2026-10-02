Colombia

Cientos de seguidores de BTS acamparon desde la madrugada de este viernes 2 de octubre en los alrededores de El Campín en Bogotá: largas filas y caos vehícular

Más de 400 personas ocuparon en la madrugada las vías cercanas con carpas, cobijas y equipaje antes de la apertura de puertas, en una jornada con localidades agotadas y una previsión superior a 53.000 asistentes

Cientos de seguidores permanecen en los alrededores del estadio desde la madrugada de este viernes 2 de octubre, con la expectativa de ingresar a la primera función del grupo surcoreano - crédito @Juanjo_guerrero/ X

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Cientos de seguidores de BTS se congregaron desde la madrugada del viernes 2 de octubre en los alrededores del estadio Nemesio Camacho El Campín, en Bogotá, para buscar los primeros lugares en la primera presentación del grupo surcoreano en Colombia, una de dos funciones con entradas agotadas que reunirán a más de 53.000 personas por noche.

Filas sobre las vías cercanas al escenario, carpas improvisadas, cobijas y equipaje marcaron la espera durante la noche. Los registros difundidos en redes sociales mostraron que más de 400 personas se habían instalado cerca del estadio antes de la apertura oficial de puertas.

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Fanáticos de BTS se instalaron desde la madrugada en los alrededores de El Campín para asistir a la primera de dos fechas agotadas en Bogotá - crédito camtura de pantalla tomada de @Juanjo_guerrero - Conciertos Colombia / X
Fanáticos de BTS se instalaron desde la madrugada en los alrededores de El Campín para asistir a la primera de dos fechas agotadas en Bogotá - crédito camtura de pantalla tomada de @Juanjo_guerrero - Conciertos Colombia / X

Desde las altas horas de la noche del 1 de octubre, los videos difundidos por los propios fans o insiders exhiben extensas filas, cuyos primeros lugares fueron ocupados por los seguidores más fieles de la agrupación. Cerca de las 11:00 p.m. del jueves 1 de octubre, el insider conocido en redes sociales como Juanjo Guerrero reveló que las filas más largas comenzaron con las personas VIP: inicialmente eran aproximadamente 150 y, con el paso de las horas, subió a casi 400.

El insider reveló a las 12:30 a. m. que comenzaron a abrirse los anillos del esquema de logística para permitir el ingreso de los primeros en la fila del soundcheck VIP. Las imágenes compartidas muestran a los fanáticos de la banda con ponchos para resguardarse del frío mientras esperan durante horas el inicio del concierto.

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En redes sociales también se conocieron publicaciones de seguidores. Entre ellas figura la de Gabriela Vera, identificada de ese modo en estas plataformas, quien contó que avanzó los filtros de soundcheck VIP tras llegar a la fila cerca de las 4:30 a.m. “Vamos bieeen desde temprano nos dejaron entrar a los filtros y estamos dentro, es muy seguro y nos están dando agua”, escribió la seguidora en redes sociales.

La fanática de la banda indicó en una publicación reciente que cuenta con el turno 436; es decir, desde muy temprano hay esa cantidad de personas afuera del campin únicamente en la fila VIP.

Los primeros asistentes al soundcheck VIP ingresaron a los anillos logísticos durante la madrugada, según registros compartidos en redes - crédito @ratchetcaption/ X
Los primeros asistentes al soundcheck VIP ingresaron a los anillos logísticos durante la madrugada, según registros compartidos en redes - crédito @ratchetcaption/ X

El concierto comenzará a las 8:00 p.m. El ingreso de asistentes VIP está previsto desde las 3:00, mientras que el público general podrá acceder a partir de las 4:00 p.m., de acuerdo con la información divulgada por los organizadores.

Las autoridades y la organización recomendaron consultar los canales oficiales ante eventuales ajustes logísticos. También pidieron llegar con anticipación por la cantidad de asistentes esperados, los cierres viales y el tiempo requerido para los controles de acceso.

Entradas válidas y controles antes del acceso

Las personas que ingresen a El Campín deberán presentar una entrada válida y atravesar los filtros de seguridad establecidos para cada localidad. Las primeras filas permanecían en el perímetro del escenario a la espera de la habilitación de los accesos.

Los controles restringirán el ingreso de armas, objetos cortopunzantes, aerosoles, gas pimienta, pirotecnia, láseres, alimentos y bebidas adquiridos fuera del estadio. Tampoco estarán permitidas las botellas, latas, sombrillas, mascotas, sillas, cobijas, cámaras profesionales, videograbadoras ni bolsos que superen los 30 por 30 centímetros.

Ilustración en acuarela de siete jóvenes trajeados, un autobús articulado rojo y amarillo, una estación y un estadio con montañas.
La Secretaría Distrital de Movilidad calcula la asistencia de más de 50.000 personas al estadio Nemesio Camacho El Campín - crédito (Imagen Ilustrativa Infobae)

Los asistentes podrán llevar celulares, baterías portátiles, hasta dos baterías adicionales para los Light Sticks oficiales, impermeables, tapones para oídos, gafas de sol, llaveros y peluches. Los medicamentos requerirán receta vigente que coincida con el documento de identificación de la persona.

Pidieron privacidad durante la visita de BTS a Bogotá

La Unión de Fanbases de Colombia pidió a los seguidores respetar la privacidad de los integrantes de BTS durante su estadía en Bogotá. La organización solicitó no difundir en tiempo real la ubicación de los artistas, sus desplazamientos ni los lugares donde se hospedan.

El mensaje también convocó a evitar aeropuertos, hoteles y otros espacios privados. Las comunidades de ARMY impulsaron las etiquetas #BogotáRecibeABTS, #BTSenBogotá y #RespetoPorBTS, junto con la consigna: “ARMY cuida ARMY”.

La cuenta Army Bogotá cuestionó la presencia de medios en las inmediaciones del hotel donde se encuentra la agrupación surcoreana. - crédito @ARMYBogotaCol/X
La cuenta Army Bogotá cuestionó la presencia de medios en las inmediaciones del hotel donde se encuentra la agrupación surcoreana. - crédito @ARMYBogotaCol/X

La segunda función del grupo está programada para el sábado 3 de octubre. Ambas fechas agotaron la boletería y concentrarán la operación especial de movilidad prevista en el sector del estadio.

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