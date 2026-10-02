Colombia

Presidente de la CUT aseguró que Abelardo de la Espriella se está tomando la central obrera: “Una nueva correlación de fuerzas”

En una misiva, el presidente de la Central Unitaria de Trabajadores, Fabio Arias, y nueve miembros más firmaron una declaración en la que se oponen a la redistribución de fuerzas al interior de la Central Unitaria de Trabajadores

Los sindicatos, encabezados por el presidente de la CUT, Fabio Arias, argumentan que el salario mínimo actual está 39,70% por debajo del costo de la canasta básica familiar - crédito @cutcolombia/X
El Consejo Directivo de la CUT estaría dividido, pues según lo expresó Fabio Arias la mitad más uno de sus miembros están alineados con el presidente Abelardo de la Espriella - crédito @cutcolombia/X
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Fabio Arias Giraldo, presidente de la Central Unitaria de Trabajadores (CUT), firmó una declaración que expuso cómo al menos 11 integrantes al interior del Comité Ejecutivo Nacional de la central obrera, de los 21 designados, estarían alineados con el presidente Abelardo de la Espriella. Una situación que el dirigente denominó como la “CUT milagro”.

En la misiva, apoyada por nueve miembros más del órgano, se advirtió que esta situación podría debilitar la oposición sindical al Ejecutivo y, por ende, la independencia de la organización frente a las decisiones que puedan afectarla. Esta reorganización de fuerzas también ha sido entendida como un posible ‘golpe de Estado’ a Arias y su gestión.

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La nueva mayoría se configuró en un momento en que la organización requería “la mayor unidad y coherencia” para enfrentar al Gobierno. Por ello, los firmantes calificaron la reconfiguración interna como “un mal mensaje para la CUT y para el conjunto de las ”organizaciones sindicales, sociales, populares y políticas” que se oponen al Gobierno.

Fabio Arias, presidente de la CUT, denunció influencia del abelardismo
Con este mensaje, Fabio Arias, presidente de la CUT, denunció influencia del abelardismo al interior del Consejo Directivo - crédito suministrada a Infobae Colombia

Según el planteamiento de la comunicación, la medida “pone en tela de juicio el accionar de oposición de la CUT” y termina por favorecer a la administración nacional. La revelación de Arias se llevó a cabo en medio de la polémica suscitada en el espectro político por la renuncia del cartagenero Bruce Mac Master a la presidencia de la Andi.

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¿Se avecina una puja por la presidencia de la CUT?

Uno de los puntos centrales está, justamente, en los 11 miembros que conformaron la nueva mayoría dentro del Comité Ejecutivo Nacional. La declaración firmada por Arias señaló que entre ellos se encuentra un sector encabezado por el presidente del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Industria Agropecuaria, (Sintrainagro), Guillermo Rivera.

El documento también mencionó a un sector del partido Dignidad y Compromiso, del que hace parte la senadora Jennifer Pedraza y el excongresista Jorge Enrique Robledo, que se habría opuesto a que la CUT se declare en oposición al Gobierno. Para los diez signatarios, esas posiciones explican el surgimiento de la “CUT milagro”.

La polémica al interior de la CUT se registra a la par de lo que sucedió con Bruce Mac Master, que renunció a la presidencia de la Andi por supuestas presiones del Ejecutivo - crédito Ricardo Maldonado/EFE
La polémica al interior de la CUT se registra a la par de lo que sucedió con Bruce Mac Master, que renunció a la presidencia de la Andi por supuestas presiones del Ejecutivo - crédito Ricardo Maldonado/EFE

Aunque se buscaría que Arias continúe al frente de la central, los firmantes rechazan que esa continuidad pueda resolverse sin un acuerdo. “Es imposible hacer un acuerdo con un sector del abelardismo y, a renglón seguido, decir que se puede presidir la CUT sin la participación y un acuerdo con los y las 10 de la CUT”, afirmaron en el pronunciamiento.

Y es que esa estrategia, según Arias, lo que pretendería es consolidar una mayoría de 11 votos contra 10, junto con la falta de rotación de cargos, lo que según Arias debilitaría al sindicato. A su juicio, una CUT dividida y centrada en disputas por puestos perdería capacidad de oposición y favorecería, de forma indirecta, la agenda del Gobierno.

Con esta declaración, también se convocó al movimiento social y popular, así como a las fuerzas progresistas y de izquierda, a intervenir “en favor de la unidad”. Los firmantes plantearon la necesidad de reestructurar el enfoque que atribuyen a la nueva correlación de fuerzas, con el objetivo de sostener las banderas de democracia y soberanía.

Ilustración acuarela de una marcha: personas con mascarillas portando banderas de Fecode y CUT, y carteles de 'Defensa del Empleo Público', en una calle urbana.
La Central Unitaria de Trabajadores (CUT) es una de las organizaciones sindicales más antiguas del país - crédito Imagen Ilustrativa Infobae

Los conflictos del Gobierno con gremios y empresarios

La disputa al interior de la CUT ocurre, como se mencionaba, después de una serie de tensiones entre el gobierno De la Espriella y algunos de los principales gremios económicos de Colombia. Y es que su administración privilegió contactos directos con grandes empresarios sin la intermediación de los gremios, lo que ha causado molestia.

Uno de los rifirrafes de mayor alcance involucró a la Asociación Nacional de Empresarios de Colombia (Andi). El Ejecutivo ordenó a sus ministros no mantener reuniones de trabajo con Bruce Mac Master, que presidió el gremio durante casi 13 años, y pidió evaluar si la restricción debía extenderse a los miembros de su junta directiva.

Esta confrontación, seguida por la salida de Incauca, Providencia y Sucroal de la agremiación, además del distanciamiento de Coca-Cola Femsa de la Cámara de Bebidas, llevó a Mac Master presentó su renuncia el 1 de octubre tras denunciar una campaña sistemática contra la reputación de la entidad, a la que quiso blindar de las presiones.

La Central Unitaria de Trabajadores insiste en un incremento del 16% para el salario mínimo en Colombia - crédito Colprensa
Fabio Arias fue candidato al Senado de la República en las pasadas elecciones legislativas - crédito Colprensa

Una situación similar también se habría registrado con la Cámara Colombiana de la Infraestructura (CCI). Su junta directiva eligió a Carolina Soto, esposa del exministro Alejandro Gaviria, como presidenta ejecutiva, pero la designación recibió cuestionamientos de voceros del Gobierno debido a su falta de cercanía con el presidente.

En consecuencia, las presiones públicas y los reparos del Ministerio de Transporte a su designación llevaron a Soto a rechazar el cargo el mismo día de su nombramiento. Después, la junta eligió a la economista Tatyana Orozco, identificada como un perfil respaldado por el Gobierno nacional; entendido como un triunfo de De la Espriella.

Según se ha conocido, las diferencias también se extenderían al sector agropecuario, pues la Federación Nacional de Arroceros (Fedearroz) y la Federación Colombiana de Ganaderos (Fedegán) tendrían fuertes diferencias con el ministro de Agricultura, Indalecio Dangond, fomentadas entre otras por las cifras sobre los efectos del fenómeno de El Niño.

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