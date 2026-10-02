Con un arma que tenía pintada la bandera de Venezuela, capturaron a joven acusado de asaltar a una mujer en Bogotá

Captura de un hombre con arma traumática decorada con la bandera de Venezuela en Bogotá - crédito Policía Metropolitana de Bogotá

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La bandera de Venezuela en un arma traumática fue uno de los elementos hallados por la Policía Metropolitana de Bogotá durante la captura de un hombre, señalado de asaltar a una mujer en el barrio La Esmeralda, en la localidad de Teusaquillo.

Según información entregada por las autoridades, el procedimiento comenzó después de que la víctima pidió ayuda a la comunidad tras el robo. Las personas que estaban en el sector alertaron a una patrulla que realizaba labores de vigilancia.

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La denuncia indicó que el joven habría intimidado a la mujer para quitarle una bicicleta eléctrica y un celular. Los agentes activaron un plan candado y ubicaron al sospechoso a varias cuadras del lugar del hecho.

Durante la requisa, los uniformados encontraron los objetos que habían sido sustraídos y un arma traumática con munición. El elemento tenía adherido un sticker con la bandera de Venezuela, un detalle que quedó registrado como parte del material incautado.

Capturaron en Bogotá a un joven con un arma traumática que tenía una bandera de Venezuela - crédito Policía Metropolitana de Bogotá

Los bienes recuperados superaban los 8 millones de pesos, según el reporte. La Policía entregó el material como prueba dentro del proceso que seguirá ante las autoridades judiciales.

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La captura ocurrió en flagrancia y el joven quedó a disposición de la justicia. La investigación busca establecer las circunstancias del robo y el uso que habría tenido el arma durante la intimidación.

Cuatro militares retirados, detenidos por tráfico de material de guerra: el líder operaba desde prisión

Las estructuras criminales de Meta y Guaviare figuraban como destino del material de guerra que una red integrada por militares retirados y civiles habría extraído de unidades militares, según informó el Ejército Nacional.

La institución reportó que seis personas, entre ellas cuatro militares retirados, fueron capturadas el 22 de septiembre de 2026 por órdenes relacionadas con concierto para delinquir con fines de tráfico de material de guerra. La investigación señala que los implicados habrían comercializado armas, municiones, accesorios y otras piezas sustraídas.

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El Ejército Nacional informó este 22 de septiembre de 2026 la captura de cuatro militares retirados y dos particulares requeridos por tráfico de material de guerra - crédito @COL_EJERCITO/X

El operativo estuvo a cargo del Gaula Militar, con apoyo de la Policía Nacional y la Fiscalía General de la Nación.

Los procedimientos se realizaron en Ibagué, Tolima; Armenia, Quindío; Florencia, Caquetá; Villavicencio, Meta, y Bogotá. Los detenidos quedaron a disposición de las autoridades para avanzar en su judicialización.

Según el Ejército Nacional, el jefe de la estructura presuntamente coordinaba las actividades delictivas desde la cárcel La Picota, en Bogotá.

La red estaba conformada por retirados de las Fuerzas Militares y particulares que, de acuerdo con el comunicado, retiraban componentes de armamento y municiones de dependencias militares. Después, el grupo los trasladaba hacia el oriente del país para entregarlos a organizaciones criminales.

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Frente a las capturas, la institución ratificó su rechazo a los hechos de corrupción y a las conductas contrarias al marco jurídico, los principios y los valores institucionales.

La operación estuvo a cargo del Gaula Militar, con apoyo de la Policía Nacional y la Fiscalía General de la Nación. Las órdenes de captura se emitieron por concierto para delinquir con fines de tráfico de material de guerra - crédito @COL_EJERCITO/X

Los hechos conocidos en Bogotá y las capturas relacionadas con el presunto tráfico de material de guerra muestran dos expresiones distintas de una problemática vinculada al uso ilegal de armas y a su circulación fuera de los controles institucionales. Mientras el caso de Teusaquillo se concentra en un robo denunciado por una ciudadana y atendido tras la reacción de la comunidad y la Policía, la investigación sobre los militares retirados apunta a una presunta red con capacidad para extraer, trasladar y comercializar armamento y municiones hacia zonas donde operan estructuras criminales.

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Los procesos judiciales definirán la responsabilidad de los capturados y permitirán esclarecer si los hechos corresponden a actuaciones aisladas o a dinámicas criminales más amplias. El resultado de esas investigaciones será determinante para recuperar los bienes afectados, fortalecer los controles sobre el armamento oficial y reducir los riesgos para la población en los territorios donde estas organizaciones mantienen presencia.