10 años del triunfo del No en el plebiscito: Álvaro Uribe señaló los problemas de la paz de Juan Manuel Santos con las Farc

El expresidente colombiano Álvaro Uribe Vélez abordó las problemáticas del narcotráfico y las propuestas del partido Centro Democrático respecto a las sanciones de la Jurisdicción Especial para la Paz a integrantes de la fuerza pública y los derechos políticos - crédito Suministrado infobae

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El plebiscito del 2 de octubre de 2016 dejó una derrota del No por 53.894 votos frente al Sí y obligó al Gobierno de Juan Manuel Santos y a las Farc a modificar el Acuerdo de Paz negociado durante cuatro años. Diez años después, la votación que movilizó a 13 millones de colombianos sigue marcando la implementación de los compromisos pactados y el debate sobre la justicia transicional.

El No obtuvo 6.431.376 sufragios, mientras que el Sí alcanzó 6.377.482. La diferencia mínima impidió que entrara en vigor la versión inicial del acuerdo, negociada en La Habana.

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El Gobierno abrió conversaciones con los sectores que habían promovido el rechazo. El 24 de noviembre de 2016, Santos y las Farc firmaron una nueva versión en el Teatro Colón de Bogotá, que luego fue refrendada por el Congreso de la República.

La firma abrió una etapa de entrega de armas, reincorporación de excombatientes y ejecución de medidas sobre tierras, desarrollo rural, participación política y reparación de víctimas. Esos cuatro frentes continúan entre los asuntos pendientes de la implementación.

El acuerdo también creó el Sistema Integral de Verdad, Justicia, Reparación y No Repetición, del que hacen parte la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP), la Comisión de la Verdad y la Unidad de Búsqueda de Personas dadas por Desaparecidas.

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La salida de las Farc de las armas no puso fin a la violencia en todos los territorios donde había operado la guerrilla. Desde 2016 surgieron disidencias, inicialmente con el Frente Primero, comandado por alias Iván Mordisco, que se apartó del proceso antes de la firma.

Con el tiempo aparecieron otras estructuras y alianzas, entre ellas el Estado Mayor Central y los Comandos de la Frontera en Putumayo. Otros antiguos mandos retomaron las armas y configuraron una disputa por territorios y rentas ilegales ligadas con el narcotráfico, la minería y la extorsión.

Álvaro Uribe recalcó los problemas de la paz de Juan Manuel Santos con las Farc- crédito Cristian Bayona / Colprensa

A una década del plebiscito, el expresidente de la República Álvaro Uribe Vélez habló sobre los problemas que los acuerdos establecidos con la extinta guerrilla dejaron en el país.

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Para el líder político del Centro Democrático, la iniciativa promovida por la administración de Juan Manuel Santos trajo consigo el aumento de la producción de estupefacientes como la cocaína. Además, dijo que impulsó el narcotráfico y la violencia en el territorio.

“10 años del plebiscito. Es tiempo de resolver problemas que dejó: 1. Acabar con el narcotráfico, que pasó de 150 toneladas de cocaína, llegadas al mercado en 2010 a 2100 toneladas de cocaína en 2024. Y con toda la violencia generada”, escribió en su cuenta de X.

El exsenador también señaló que con la llegada de la JEP los miembros de las fuerzas armadas se han visto perjudicados, por lo que mencionó que es fundamental realizar cambios. Para ello, afirmó que su partido impulsa en el Congreso de la República un proyecto de ley que establezca que las decisiones de la Jurisdicción Especial para la Paz sean examinadas por la Justicia Penal Militar.

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El expresidente de la República señaló que trajo consigo el aumento de la producción de estupefacientes como la cocaína, impulsó el narcotráfico y la violencia en el territorio - crédito @AlvaroUribeVel/X

“2. Eliminar injusticias contra los soldados de la Patria. El Centro Democrático presentó y promueve el proyecto para que las sentencias de la JEP contra militares tengan revisión automática en la Justicia Penal Militar; y, para que las penas privativas por esos hechos se limiten a cinco años y con alternativa restaurativa”.

En su criterio, “es necesario examinar que, mientras a los miembros de FARC se les concedieron todos los derechos políticos, el de elegibilidad, por ejemplo, no obstante los crímenes atroces, muchos colombianos condenados, justa o injustamente, necesitan recuperar sus derechos políticos. Es hora de buscar soluciones a los inmensos problemas heredados por el desconocimiento del resultado del plebiscito”.

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El Centro Democrático habló sobre los 10 años de la víctoria del No en el plebiscito de 2016 - crédito Centro Democrático

Por su parte, el Centro Democrático publicó un comunicado en el que explicaba que tras la firma de los acuerdos hubo “violencia contra líderes y firmantes: Desde 2016, 1.777 líderes sociales y 525 firmantes han sido asesinados. La violencia no terminó con la firma”.

A la par, señaló que “en cuanto al reclutamiento de menores, 18.677 niños y adolescentes fueron reclutados, utilizados e incluso asesinados por las FARC”.