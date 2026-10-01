Tres muertos en ataque armado en Sevilla, Valle: entre las víctimas hay un patrullero de la Policía

El hecho ocurrió en un establecimiento comercial del barrio El Carmen. Las autoridades investigan quiénes ejecutaron el ataque y qué motivó el crimen | crédito archivo Colprensa

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Tres personas fueron asesinadas la noche del 30 de septiembre en Sevilla, Valle del Cauca, luego de un ataque con arma de fuego registrado dentro de un establecimiento comercial ubicado en el barrio El Carmen.

Entre las víctimas se encuentra un patrullero activo de la Policía Nacional, según confirmó el reporte preliminar de las autoridades.

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El ataque ocurrió hacia las 6:43 p. m. en un establecimiento abierto al público identificado como Nebraska, ubicado cerca de la plaza de mercado del municipio, en el norte del departamento.

De acuerdo con la información publicada por El Tiempo, las víctimas fueron identificadas como el patrullero Óscar Daza y los hermanos Duván Osorio y Joaquín Osorio.

Hasta el momento, las autoridades no han determinado quiénes participaron en el ataque ni cuál habría sido la motivación.

Las víctimas de la masacre fueron identificadas como el patrullero Óscar Daza y los hermanos Duván Osorio y Joaquín Osorio. - crédito archivo Colprensa

Investigan el triple homicidio

Tras conocerse el hecho, unidades de la Policía se desplazaron hasta el lugar en coordinación con las autoridades judiciales para adelantar los actos urgentes.

Los investigadores iniciaron la recolección de material probatorio y entrevistas que permitan reconstruir lo ocurrido dentro del establecimiento y establecer la identidad de los responsables.

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El coronel Amaury Aguilera, comandante de la Policía del Valle, informó que fue conformado un equipo con capacidades investigativas y de inteligencia para avanzar en el esclarecimiento del caso.

La institución también pidió a la ciudadanía entregar cualquier dato que pueda contribuir a la investigación a través de la línea 123.

Por ahora, no se han reportado capturas relacionadas con el ataque y tampoco existe una hipótesis oficial sobre su origen.

Las autoridades continúan verificando las circunstancias en las que fueron asesinados los tres hombres y si existía algún tipo de relación entre las víctimas y los responsables.

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El hecho vuelve a poner la atención sobre la situación de seguridad de Sevilla, municipio que durante los últimos meses ya había registrado otros homicidios que llevaron a las autoridades locales y departamentales a adoptar medidas adicionales.

El hecho vuelve a poner la atención sobre la situación de seguridad de Sevilla, municipio que durante los últimos meses ya había registrado otros homicidios que llevaron a las autoridades locales - crédito Álvaro Tavera/Colprensa

Sevilla ya había pedido más presencia de la Fuerza Pública

En julio, la Alcaldía había anunciado un refuerzo de seguridad después de varios hechos violentos ocurridos en la zona.

Entre las medidas adoptadas estuvo la llegada de 13 unidades de carabineros a caballo para fortalecer los patrullajes rurales, así como el aumento de diez uniformados dentro del modelo de vigilancia por cuadrantes.

En ese momento, el secretario de Convivencia y Seguridad Ciudadana del Valle del Cauca, Guillermo Londoño, informó que también se había conformado un equipo interdisciplinario para impulsar las investigaciones relacionadas con los homicidios ocurridos en el municipio.

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Además, unidades del Batallón de Alta Montaña del Ejército, con sede en Paila Arriba, tenían previsto reforzar los principales corredores de acceso a Sevilla y sectores de interés turístico.

Las autoridades departamentales habían señalado entonces que una de las preocupaciones de seguridad era la posible circulación y lavado de recursos provenientes de economías ilícitas asociadas a grupos armados ilegales.

Según explicó Londoño en ese momento, las disputas por el control de esas rentas podían estar relacionadas con algunos de los homicidios registrados anteriormente en el municipio.

Sin embargo, las autoridades no han establecido que el ataque ocurrido el 30 de septiembre tenga relación con esas dinámicas.

La investigación se mantiene abierta mientras Policía y Fiscalía buscan determinar si se trató de un ataque dirigido específicamente contra alguna de las víctimas, establecer cómo llegaron y escaparon los responsables y esclarecer la secuencia exacta de los hechos.

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El caso dejó nuevamente bajo revisión las condiciones de seguridad en Sevilla, donde las autoridades ya habían incrementado patrullajes y presencia institucional durante los meses anteriores.

Por ahora, el principal objetivo de los organismos de seguridad es identificar a los autores del triple homicidio y establecer el móvil del ataque.