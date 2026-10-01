Así fue la segunda asistencia de James Rodríguez con Atlético Nacional: Andrés Román fue el anotador del gol

Atlético Nacional gana 2-1 ante Junior de Barranquilla, al término del primer tiempo en el estadio Atanasio Girardot - crédito @nacionaloficial/Instagram

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James Rodríguez firmó una asistencia de más de 30 metros para la victoria parcial 2-1 de Atlético Nacional ante Junior, el miércoles 30 de septiembre de 2026, en el estadio Atanasio Girardot de Medellín.

El pase largo encontró la diagonal de Andrés Felipe Román, quien controló dentro del área y definió con potencia para marcar el segundo gol del equipo dirigido por Lucas González.

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Es el segundo pase gol del volante colombiano vistiendo los colores del verde de Antioquia, la primera fue ante Internacional de Bogotá, cuando participó en la jugada final que terminó con la anotación de Juan Manuel Zapata, el miércoles 16 de septiembre del 2026.

Esta fue la distancia desde la que James Rodríguez le hizo la asistencia a Andrés Felipe Román para el gol de Atlético Nacional - crédito Win Sports

La lectura de James y la definición de Román

La asistencia para Román resumió una de las virtudes que llevó a Atlético Nacional a incorporar a James Rodríguez: la capacidad para detectar movimientos sin balón y acelerar una jugada con un envío preciso. El volante recibió tras una recuperación de su equipo, observó el avance del lateral derecho y esperó el instante en el que Román atacó el espacio entre los defensores de Junior.

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Con su pierna izquierda, Rodríguez lanzó un pase profundo superior a los 30 metros que cayó en el recorrido de Román. El defensor bogotano controló el balón, ingresó al área y remató con la derecha ante la salida de Jefferson Martínez.

La participación de James fue relevante en un equipo que presentó una formación con Franco Armani; Andrés Román, Néider Parra, William Tesillo y Milton Casco; Felipe Marín, Elías Cabrera y Rodríguez; Ian Poveda, Yeicar Perlaza y Sarmiento. La ausencia de Juan Manuel Rengifo, convocado por la selección de Colombia, y la suplencia de Edwin Cardona abrieron espacio para que el exjugador de Real Madrid asumiera un papel central en la creación.

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Este es el momento en el que Andrés Felipe Román recibe el balón de James Rodríguez para hacer su gol ante Junior de Barranquilla - crédito Win Sports TV

La participación de James Rodríguez en el otro gol

Frente al conjunto barranquillero, el volante también intervino en el tanto inicial de Andrés Sarmiento, generado tras un tiro de esquina que cobró él. El balón llegó a Néider Parra, cuyo cabezazo permitió que Andrés Sarmiento apareciera para convertir.

Aunque la acción no quedó registrada como asistencia para Rodríguez, el cobro del volante fue el punto de partida de la jugada que abrió el resultado.

En el primer tiempo del partido, el equipo local registró 57% de posesión, cuatro remates al arco y seis tiros de esquina, según las estadísticas de 365 Score sobre el encuentro.

El encuentro, pendiente de la tercera fecha del torneo Clausura, fue el primero de James como titular y capitán de Atlético Nacional. Hasta ese momento, el mediocampista había ingresado desde el banco ante Internacional de Bogotá, Llaneros y Millonarios, con 106 minutos acumulados en sus tres primeras presentaciones con el cuadro verde.

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Andrés Felipe Román, jugador de Atlético Nacional, después de recibir el pase de James Rodríguez para anotar el segundo gol ante Junior de Barranquilla - crédito @nacionaloficial/Instagram

Así le ha ido a James Rodríguez con Atlético Nacional

En sus tres apariciones previas, James Rodríguez había dejado señales de su influencia ofensiva, aunque todavía sin ser titular. En su debut, ingresó a los 59 minutos, asistió a Juan Manuel Zapata en el 3-2 y completó 19 de 25 pases, con 76% de precisión, dos remates —uno al arco— y dos pases clave.

Luego entró en el segundo tiempo de la derrota 2-0 ante Llaneros, partido en el que Nacional buscó cambiar el desarrollo con su ingreso. Frente a Millonarios, el 24 de septiembre, reemplazó a Juan Manuel Zapata a los 60 minutos, ejecutó un tiro de esquina, probó desde afuera del área y tuvo un tiro libre en el tiempo añadido que fue bloqueado.

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En esos partidos, su producción se concentró en la elaboración: alternó pases entre líneas, ejecuciones de pelota quieta y remates desde media distancia. La asistencia contra Junior, por eso, amplió una tendencia que ya había mostrado desde su debut: convertirse en una opción para acelerar los ataques verdolagas en Medellín.