Colombia

Más de 30.000 compradores de carros eléctricos tienen represada la devolución del IVA por fallas en la DIAN

La entidad registra problemas operativos y congestión en el trámite. El proceso también exige un certificado de la UPME para acceder a los beneficios tributarios

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Más de 30.000 compradores de vehículos eléctricos en Colombia estarían afectados por fallas operativas y congestión en el proceso para solicitar la devolución del IVA, una situación que mantiene represados numerosos trámites ante la Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales, DIAN.

De acuerdo con la información publicada por Caracol Radio, los inconvenientes se presentan dentro del procedimiento utilizado por quienes adquirieron este tipo de vehículos y buscan acceder a los beneficios tributarios establecidos para impulsar tecnologías de movilidad con menores emisiones.

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La situación ha provocado que miles de personas no hayan podido completar el trámite correspondiente.

Además de la gestión ante la DIAN, quienes pretenden acceder a los incentivos deben contar con documentación emitida por la Unidad de Planeación Minero-Energética, UPME, entidad encargada de certificar que el vehículo cumple las condiciones para recibir determinados beneficios fiscales.

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La entidad registra problemas operativos y congestión en el trámite. El proceso también exige un certificado de la UPME para acceder a los beneficios tributarios - crédito Colprensa

Qué beneficios tienen los carros eléctricos

Entre los incentivos mencionados para los vehículos eléctricos se encuentra un tratamiento preferencial en materia de IVA, frente a la tarifa general del 19 % aplicada a numerosos bienes y servicios en Colombia.

También existen beneficios relacionados con el impuesto vehicular. Según la información suministrada, el gravamen aplicable a estos automotores tiene condiciones especiales y algunas ciudades ofrecen descuentos adicionales.

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Los propietarios pueden encontrar igualmente reducciones asociadas al Seguro Obligatorio de Accidentes de Tránsito, SOAT, y a la revisión técnico-mecánica, dependiendo de las condiciones establecidas para este tipo de vehículos.

Uno de los requisitos centrales para gestionar los incentivos es el certificado de la UPME.

Este documento permite acreditar que el vehículo reúne las características previstas para acceder a los tratamientos tributarios correspondientes.

Precisamente, parte del procedimiento para compradores de vehículos eléctricos e híbridos se realiza inicialmente a través de la plataforma de esa entidad.

Mediante este mecanismo se pueden hacer diferentes trámites en la entidad y las personas serán atendidas por Microsoft Teams. Foto: Colprensa
La entidad registra problemas operativos y congestión en el trámite. El proceso también exige un certificado de la UPME para acceder a los beneficios tributarios Foto: Colprensa

Cómo se inicia el trámite para vehículos eléctricos e híbridos

El procedimiento comienza en el portal de la UPME.

Las personas que ingresan por primera vez deben registrarse en la plataforma, suministrar un correo electrónico y completar el proceso de validación de seguridad.

Una vez creada la cuenta, el usuario debe iniciar sesión con las credenciales registradas y dirigirse al apartado denominado “Información cliente”.

Allí deberá diligenciar los formularios con sus datos básicos.

Cuando el trámite corresponda a una persona jurídica, deben registrarse los datos del representante legal.

Posteriormente, el interesado debe ingresar a la opción “Incentivos tributarios vehículos E-H” y autorizar el tratamiento de sus datos personales.

Después de completar esta información, es necesario crear un nuevo caso dentro de la plataforma.

Para ello se debe seleccionar nuevamente la categoría “Incentivos tributarios vehículos E-H” e ingresar la información correspondiente al automotor.

El proceso también contempla la realización de un pago.

Después de efectuarlo, el solicitante debe registrar el Código Único de Seguimiento y guardar la información dentro del sistema.

Este procedimiento permite avanzar en la certificación requerida para obtener los beneficios tributarios.

Sin embargo, según el reporte citado, los problemas actuales se encuentran en el proceso relacionado con la devolución del IVA, donde las fallas operativas y la congestión en la DIAN han generado una acumulación de solicitudes.

La situación afecta especialmente a quienes ya realizaron la compra del vehículo y esperan completar el procedimiento para recuperar los recursos correspondientes al incentivo.

El reporte no precisa cuánto tiempo llevan represadas las solicitudes, cuándo se normalizará el servicio ni cuál será el cronograma de la DIAN para atender a las más de 30.000 personas afectadas.

Tampoco se informa si los beneficiarios deberán realizar nuevamente alguna parte del procedimiento.

Por ahora, quienes buscan acogerse a estos incentivos deben completar los requisitos establecidos, entre ellos el registro ante la UPME y la certificación correspondiente, mientras se resuelven los inconvenientes que están afectando el trámite ante la autoridad tributaria.

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