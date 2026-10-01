Roban en Bogotá sistema antidrón entregado al Ejército para operar en Cauca: estaba fuera de servicio

El equipo había sufrido una descarga eléctrica en Corinto y estaba en la empresa comercializadora para gestionar su garantía y reemplazo - crédito Sergio Acerro/Colprensa

Guardar

Un sistema antidrón entregado por la Gobernación del Cauca al Ejército Nacional fue robado de las instalaciones de una empresa en Bogotá, donde permanecía después de haber sufrido un daño que, según fuentes consultadas, lo dejó completamente fuera de servicio.

De acuerdo con la información publicada por Caracol Radio, el equipo había sido utilizado en la zona de Corinto, Cauca, y posteriormente presentó una falla ocasionada por una descarga eléctrica.

PUBLICIDAD

Tras una revisión técnica, el sistema habría sido declarado en pérdida total, por lo que no podía seguir siendo utilizado ni reparado mediante procedimientos convencionales.

Las fuentes explicaron que el equipo se encontraba en las instalaciones de la empresa que originalmente lo había comercializado a la Gobernación del Cauca, y no en un taller destinado a reparar equipos de la Fuerza Pública, como inicialmente se había señalado.

El equipo había sufrido una descarga eléctrica en Corinto y estaba en la empresa comercializadora para gestionar su garantía y reemplazo - crédito Sergio Acerro/Colprensa

Equipo estaba pendiente de garantía y reemplazo

El sistema había sido adquirido por la Gobernación del Cauca y posteriormente entregado al Ejército para fortalecer sus capacidades en una región donde el uso de drones representa una preocupación de seguridad.

PUBLICIDAD

Después de presentar la falla, el dispositivo fue recibido por la compañía comercializadora para tramitar su garantía.

Según las fuentes citadas, el procedimiento previsto consistía en enviar el sistema dañado a Singapur, país donde se encuentra el fabricante, para que fuera sustituido por una nueva unidad.

Ese equipo de reemplazo estaría próximo a llegar a Colombia, aproximadamente dentro de dos semanas.

La nueva unidad no sería enviada inicialmente a Bogotá. El plan es que llegue directamente a Cali, a instalaciones de la Tercera Brigada, y posteriormente sea trasladada nuevamente al Cauca, donde se requiere esta capacidad tecnológica.

PUBLICIDAD

La situación cambió cuando delincuentes ingresaron a las instalaciones de la empresa en Bogotá y sustrajeron varios elementos.

Entre los objetos robados se encontraba el sistema antidrón que permanecía allí a la espera de completar el proceso de garantía.

Las fuentes insistieron en que, para el momento del robo, el sistema no estaba operativo y que ya existía un diagnóstico técnico que lo clasificaba como pérdida total.

Según esa versión, el dispositivo no podría recuperar su funcionamiento simplemente encendiéndolo o mediante una reparación convencional.

El equipo había sufrido una descarga eléctrica en Corinto y estaba en la empresa comercializadora para gestionar su garantía y reemplazo - crédito Colprensa

Aclaran por qué el equipo estaba en la empresa

Tras conocerse el hurto, comenzó a circular una versión según la cual el equipo había sido llevado a un taller donde se reparaban drones y otros elementos pertenecientes al Ejército.

PUBLICIDAD

Las fuentes consultadas por el medio controvirtieron esa explicación.

Según indicaron, cuando personal de la Policía llegó al lugar después del robo, una funcionaria de la empresa entregó información sobre lo ocurrido y posteriormente habría quedado registrada una versión según la cual allí se reparaban drones de la institución.

Sin embargo, explicaron que la compañía no funcionaba como un taller del Ejército, sino como la empresa comercializadora que había suministrado el sistema a la Gobernación del Cauca.

El dispositivo sí aparece dentro de los registros de bienes entregados al Ejército, debido a que había sido transferido por la Gobernación para su utilización en operaciones de seguridad.

PUBLICIDAD

Esto, según las fuentes, no significa que la institución militar lo hubiera llevado directamente a un taller para repararlo.

El equipo estaba bajo responsabilidad de la compañía precisamente porque debía adelantar el procedimiento de garantía y gestionar su sustitución por una unidad nueva.

Una de las principales inquietudes después del robo está relacionada con el destino que los responsables puedan darle al dispositivo, especialmente ante la posibilidad de que termine en poder de organizaciones armadas.

Frente a ese escenario, las fuentes sostienen que el diagnóstico técnico permitiría descartar que el sistema pueda ser utilizado nuevamente en las condiciones en que fue sustraído.

PUBLICIDAD

Aseguran que la descarga eléctrica provocó un daño total y que esa fue precisamente la razón por la que se inició el proceso para reemplazarlo.

Mientras avanzan las investigaciones por el hurto ocurrido en Bogotá, la expectativa está puesta en la llegada del nuevo sistema antidrón, que sería trasladado desde Cali hacia el Cauca para recuperar la capacidad que había sido asignada a esa región.