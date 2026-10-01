Colombia

Carf proyecta que el déficit fiscal de Colombia será de 7,8% del PIB en 2026 y 9,5% en 2027

El Comité advirtió sobre el aumento del gasto y de los intereses de la deuda, así como sobre la limitada capacidad de ajuste presupuestal. Además, estimó que la deuda neta llegaría a 67,4% del PIB en el siguiente año y reportó mayores desviaciones frente a las metas de la Regla Fiscal

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El CARF redujo sus proyecciones de crecimiento económico y estimó una expansión del PIB de 2,5% en 2026 y 1,8% en 2027. - crédito Imagen Ilustrativa Infobae
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El Comité Autónomo de la Regla Fiscal (Carf) advirtió que el déficit fiscal de Colombia llegará al 7,8% del PIB en 2026, por encima del 7,2% estimado por el Gobierno en el Plan Financiero de agosto. Para 2027, el organismo proyecta un déficit total de 9,5% del PIB, frente al 9,4% previsto en el escenario oficial.

Las cifras hacen parte del Informe de septiembre de 2026 del Carf, presentado al Congreso de la República, en el que el organismo actualizó sus proyecciones sobre las cuentas fiscales, el crecimiento económico, la deuda pública y el cumplimiento de la Regla Fiscal.

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Carf estima mayor gasto y menor capacidad de recorte

Para 2026, el Gobierno revisó al alza el gasto total en 1,8% del PIB frente a lo previsto en el Marco Fiscal de Mediano Plazo (MFMP). De ese aumento, 1,3% del PIB corresponde a mayor gasto primario y 0,6% a un incremento en el gasto de intereses.

La diferencia entre las proyecciones del Gobierno y las del Carf está relacionada principalmente con el ajuste de gasto que cada escenario considera factible. El Gobierno contempla ajustes por 21,7 billones de pesos, frente a los 30,8 billones que había previsto en el MFMP.

El Carf calcula que el recorte factible sería de 9,7 billones de pesos, equivalentes al 0,4% del PIB.

Con estas estimaciones, el organismo proyecta que la deuda neta cerrará 2026 en 60,2% del PIB, mientras el escenario oficial la ubica en 59,7%.

Nueva modalidad de estafa con billetes falsos - crédito Mauricio Alvarado/Colprensa
El gasto total previsto para 2026 aumentó 1,8% del PIB frente a lo contemplado en el Marco Fiscal de Mediano Plazo. - crédito Mauricio Alvarado/Colprensa

La desviación de la Regla Fiscal aumentaría en 2026

El Carf también señaló un aumento en la desviación del balance primario neto estructural (BPNE) frente al nivel requerido para cumplir la Regla Fiscal.

La desviación pasó de 1,4% del PIB cuando se activó la cláusula de escape en junio de 2025, a 2% en el MFMP de 2026 y posteriormente a 3,3% en el Plan Financiero de agosto. Para 2026, el Comité estima que llegará a 3,9% del PIB.

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Según el informe, el deterioro de las estimaciones oficiales se explica por el balance primario, mientras los componentes cíclicos y el BPNE permitido permanecen sin cambios frente al MFMP.

La cláusula de escape, que permite una desviación temporal de las metas fiscales, estará vigente hasta 2027, de acuerdo con el informe del Comité.

Déficit fiscal de 2027 llegaría al 9,5% del PIB

Para el próximo año, el Carf proyecta un déficit total de 9,5% del PIB. El escenario oficial del Plan Financiero contempla 9,4%, después de que la estimación pasara de 4,5% del PIB en el MFMP a ese nuevo nivel.

El Comité señala que la diferencia de 5 puntos del PIB entre los escenarios oficiales está relacionada con 3,1 puntos de mayor gasto y 1,8 puntos de menores ingresos.

De los menores ingresos proyectados, 1,4% del PIB corresponde a recursos que fueron eliminados de las estimaciones porque no contaban con medidas definidas.

Para 2027, el Carf calcula además que la deuda neta llegará al 67,4% del PIB, bajo el supuesto de que se cumple la meta de balance primario.

El CARF estima un recorte factible de 9,7 billones de pesos frente a los ajustes de gasto contemplados por el Gobierno. - crédito EFE/Leonardo Muñoz/Archivo
El CARF estima un recorte factible de 9,7 billones de pesos frente a los ajustes de gasto contemplados por el Gobierno. - crédito EFE/Leonardo Muñoz/Archivo

Carf reduce su proyección de crecimiento económico

El informe también contiene una actualización de las perspectivas macroeconómicas. El Carf estima que el PIB crecerá 2,5% en 2026 y 1,8% en 2027, por debajo de las proyecciones contempladas en el MFMP.

Para 2026, el organismo prevé que la inflación cierre cerca de 6,8%, después de alejarse nuevamente de la meta.

El crecimiento registrado durante el año ha estado sustentado principalmente en el consumo y en el componente público. Según el Carf, sin el consumo público la economía habría crecido cerca de 1% en lo corrido de 2026.

El consumo de los hogares se encuentra en máximos históricos, mientras la inversión permanece rezagada frente a sus niveles históricos. El Comité también señaló que la fortaleza de la demanda interna ha contribuido a ampliar el déficit externo.

En este contexto, la prima de riesgo de Colombia se redujo recientemente, aunque continúa por encima de la de otros países de la región. El peso colombiano, por su parte, ha registrado una apreciación que el Carf califica como excepcional.

Carf advierte sobre la trayectoria de la deuda

El organismo también presentó un escenario de mediano plazo sin nuevas medidas de política. Bajo ese supuesto, el gasto primario pasaría de 20% del PIB en 2027 a 20,8% en 2030, principalmente por presiones asociadas al gasto en salud, pensiones y el Sistema General de Participaciones.

Los ingresos tributarios se mantendrían alrededor del 14% del PIB, mientras el déficit primario se ubicaría cerca del 5% del PIB entre 2028 y 2030.

En ese escenario, la deuda neta alcanzaría 91,2% del PIB en 2030 y los intereses representarían el 51,1% de los ingresos tributarios.

El Carf calcula que el cumplimiento de la Regla Fiscal requeriría un ajuste promedio del balance primario de 6,4% del PIB entre 2028 y 2030, además de una reducción del déficit total de 5 puntos del PIB en 2028.

La reforma tributaria redefine la distribución de ingresos hacia entes territoriales y modifica la planeación financiera de departamentos y municipios - crédito Colprensa
La desviación del balance primario neto estructural llegaría al 3,9% del PIB en 2026, según el Comité. - crédito Colprensa

Carf había advertido sobre medidas fiscales pendientes

Entre mayo y septiembre de 2026, el Comité señaló en diferentes pronunciamientos que los escenarios fiscales oficiales dependían de medidas que no estaban definidas.

En junio emitió un concepto sobre el MFMP 2026 y sus implicaciones para la cláusula de escape. En agosto se pronunció sobre la ampliación de la desviación de las metas fiscales y dio concepto favorable a las transacciones de única vez asociadas a las emergencias.

El Carf también había señalado que el escenario presentado en el MFMP 2026 era improbable de materializarse y que el primer proyecto de Presupuesto General de la Nación de 2027, presentado el 29 de julio, no era consistente con las metas fiscales.

Posteriormente, el proyecto reformulado, presentado el 27 de agosto, reconoció de manera más realista el desequilibrio, según el Comité. El organismo señaló que la situación requiere medidas estructurales y permanentes para estabilizar la deuda y retornar a la Regla Fiscal.

Informe del Comité Autónomo de la Regla Fiscal (Carf)

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