Concejal denunció “monopolio” de la selección Colombia en el estadio Pascual Guerrero para amistoso ante Chile

El estadio Pascual Guerrero recibirá después de muchos años a la selección Colombia, en el amistoso contra Chile - crédito Alcaldía de Cali

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Hay emoción en Cali por el encuentro amistoso de la selección Colombia, que eligió la ciudad para su encuentro ante Chile, en la fecha FIFA de noviembre, y cuyo dinero de boletería será donado para las víctimas del terremoto del 10 de agosto de 2026 de 7,4 grados en la escala de Richter.

Sin embargo, se reportó la primera denuncia por el juego de la Tricolor y tiene que ver con el uso del estadio Pascual Guerrero, donde se esperan más de 30.000 espectadores para ver al combinado nacional, pero con el primer problema respecto a los ingresos a los palcos.

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Por lo pronto, la ciudad se prepara para el compromiso del 13 de noviembre, aunque cabe recordar que el escenario deportivo sufrió algunos daños por el terremoto en el Pacífico y el Eje Cafetero, así como a sus alrededores por el colapso de varias viviendas, por lo que algunos sectores se encuentran restringidos al público.

“La Federación Colombiana de Fútbol quiere imponer su monopolio en Cali”

El concejal de Cali Roberto Ortiz habló en el programa Zona Libre de Humo acerca del proceso para la venta de boletería para el amistoso de la Tricolor, en el que mencionó que hay un conflicto con los propietarios de los palcos, específicamente en la tribuna de oriental, debido a que la FCF, al parecer, les pasaría por encima.

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“Hemos conocido que la Federación Colombiana de Fútbol quiere tomar una actitud monopolista en el Pascual Guerrero para el partido de la selección Colombia con los palcos, especies que ya están arrendadas por terceros”, mencionó el cabildante el 30 de septiembre.

Los palcos del estadio Pascual Guerrero fueron inaugurados más de una década después de empezar su construcción para el Mundial Sub-20 de 2011 - crédito Alcaldía de Cali

Ortiz, conocido como “Chontico”, explicó que “los palcos son espacios arrendados y concesionados, pero no se puede permitir que se violen los derechos de esas personas” y señaló a la asociación: “Como saben que el partido de la selección Colombia ante Chile traerá mucha gente a Cali, la Federación Colombiana de Fútbol se quiere aprovechar de eso”.

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“La Federación Colombiana de Fútbol quiere que las personas que ingresen a los palcos del Pascual paguen boleta, pero esos espacios son concesionados, son privados”, dijo el concejal, al defender a las personas que tienen vínculo actual para el uso de los palcos en los respectivos eventos en el Pascual Guerrero.

Los palcos son otro de los ingresos en el estadio Pascual Guerrero por los partidos y conciertos en Cali - crédito Alcaldía de Cali

El cabildante terminó su intervención al mencionar que “la Federación Colombiana de Fútbol quiere imponer su monopolio en Cali y quiere poner a la gente a pagar”, así que se debe esperar el pronunciamiento de la FCF sobre ese tema y la venta de boletería para el partido.

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“Hemos aportado mucho al fútbol colombiano”

Durante el evento del anuncio del amistoso de la selección Colombia en Cali, el alcalde Alejandro Eder agradeció a la FCF por elegir la ciudad: “En nombre de toda Cali y de todos los caleños, muchas gracias a la Federación. Hemos sentido ese apoyo, esa solidaridad, sobre todo en este momento, que es cuando Cali más ha necesitado de todos los colombianos, y la Federación ha estado presente”.

La confirmación oficial de los próximos juegos de la selección Colombia ante Chile en el mes de noviembre de 2026 - crédito FCF

“Cali y el Valle del Cauca hemos aportado mucho al fútbol colombiano y eso va a llenar de mucha alegría a nuestro pueblo”, mencionó el mandatario, que verá por primera vez en 32 años a la Tricolor en la ciudad, ya que la última vez fue el 11 de mayo de 1994, cuando Colombia enfrentó al Parma en un amistoso antes del Mundial de Estados Unidos y con triunfo 3-1.

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Por su parte, el presidente de la Federación Colombiana de Fútbol, Ramón Jesurún, afirmó que “la ciudad de Cali ha sido muy especial realmente con todos los temas que tienen que ver con nuestras selecciones. Si bien todas las selecciones pertenecen a todo el país, en Cali hemos encontrado en los últimos años un gran apego y un gran cariño y, sobre todo, un gran apoyo para todo lo que tiene que ver con las competencias internacionales”.