Fiscalía pidió condenar al exalcalde de Santa Marta Carlos Caicedo por presuntas irregularidades en contratos para parques de la ciudad

El exgobernador del departamento de Magdalena, Carlos Caicedo, se encuentra en un proceso judicial por presunta corrupción - crédito Carlos Ortega/EFE

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La Fiscalía General de la Nación solicitó a la juez novena penal del circuito con función de conocimiento emitir un sentido de fallo condenatorio contra Carlos Caicedo, exalcalde de Santa Marta y exgobernador del Magdalena, por presuntas irregularidades en contratos para la recuperación y construcción de parques en la ciudad.

“(...) De altísima gravedad, la agencia fiscal se dispone desde ya a solicitar la imposición de sentencia de carácter condenatorio en contra del señor Carlos Eduardo Caicedo Omar, abogado de profesión, exalcalde del distrito de Santa Marta y exgobernador del departamento de Magdalena por los siguientes hechos”, dijo el delegado de la Fiscalía en la audiencia, de acuerdo con el video de la audiencia.

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El ente acusador sostuvo que Caicedo habría incumplido requisitos esenciales de la contratación pública al modificar la licitación 011 de 2014, relacionada con obras de embellecimiento y recuperación urbana en el Distrito Turístico e Histórico de Santa Marta.

Según el ente investigador, el proyecto pasó de contemplar cinco parques a incluir 16, mientras el presupuesto se incrementó de $6.000 millones a más de $19.000 millones.

Los contraton habrían ascendido de presupuesto de manera, presuntamente, irregular - crédito Infobae Colombia

Durante los alegatos de conclusión, el fiscal del caso afirmó que los cambios en los contratos se habrían realizado sin nuevos estudios técnicos, análisis de costos, planos, estudios de geotecnia ni documentos de viabilidad.

La acusación se concentra particularmente en el contrato 390 de 2015 y en el contrato 413 del mismo año, que habría incluido obras en 15 parques adicionales. La Fiscalía señaló que esas actuaciones presuntamente desconocieron los principios de planeación y responsabilidad establecidos en la Ley 80 de 1993.

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El caso se originó en obras ejecutadas en 2015

De acuerdo con la hipótesis de la Fiscalía, los hechos investigados comenzaron durante el periodo de Caicedo como alcalde de Santa Marta, en 2015, y algunas conductas se habrían extendido a su posterior paso por la Gobernación del Magdalena.

“El señor Caicedo desatendió con el presente caso, denominado como la adecuación inadecuada de los parques y centros deportivos del distrito turístico e histórico de Santa Marta para el año 2015, los requisitos legales esenciales de la contratación estatal en cuanto a que en su condición de alcalde y posteriormente gobernador, suscribió y modificó la licitación pública cero once del 2014, la cual buscaba el embellecimiento y recuperación del distrito turístico e histórico de Santa Marta”, fueron los señalamientos de la Fiscalía.

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Uno de los contratos tuvo demoras en la construcción de la Megabiblioteca Distrital en Santa Marta, al gobernador de Magdalena, Carlos Caicedo - crédito Alcaldía de Santa Marta

El fiscal indicó que las pruebas practicadas en juicio permitirían sustentar una condena más allá de duda razonable. La defensa de Caicedo podrá exponer sus argumentos antes de que el juzgado emita la decisión de primera instancia.

La Fiscalía atribuyó al exmandatario la presunta comisión del delito de contrato sin cumplimiento “De requisitos legales en concurso homogéneo, sucesivos”, a título de dolo y en calidad de autor.

El pedido de condena de la Fiscalía no constituye una sentencia. La Juez Novena Penal del Circuito con Función de Conocimiento deberá valorar las pruebas y los argumentos de las partes para definir la responsabilidad penal del exalcalde.

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Los señalamientos contra Carlos Caicedo por presunto abuso sexual

El exfuncionario Carlos Caicedo es señalado públicamente por denuncias por presunta violencia sexual contra una niña y su madre, en hechos que habrían ocurrido en 2023, cuando la menor tenía ocho años.

Otros señalamientos previos de acoso sexual fueron conocidos en los medios de comunicación por los testimonios de varias mujeres. No obstante, la investigación contra el exgobernador del Magdalena se mantiene en etapa de indagación, según informó la Fiscalía General de la Nación en agosto de 2026.

De acuerdo con un oficio de la Fiscalía Quinta Delegada ante la Corte Suprema de Justicia, las mujeres mencionadas públicamente como presuntas víctimas no habían presentado denuncias formales ni rendido declaración ante el ente investigador.

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Las actuaciones conocidas por la Fiscalía fueron radicadas el 21 y 22 de enero de 2026 por los abogados Julián Quintana Torres y Ariel Alberto Quiroga Vides.