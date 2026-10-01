Colombia

Fiscalía pidió condenar al exalcalde de Santa Marta Carlos Caicedo por presuntas irregularidades en contratos para parques de la ciudad

La investigación reveló presuntas anomalías en contratos de parques que pasaron de cinco a 16 obras y elevaron su valor de $6.000 millones a más de $19.000 millones

El exgobernador del departamento de Magdalena, Carlos Caicedo, se encuentra en un proceso judicial por presunta corrupción - crédito Carlos Ortega/EFE
El exgobernador del departamento de Magdalena, Carlos Caicedo, se encuentra en un proceso judicial por presunta corrupción - crédito Carlos Ortega/EFE
Guardar

La Fiscalía General de la Nación solicitó a la juez novena penal del circuito con función de conocimiento emitir un sentido de fallo condenatorio contra Carlos Caicedo, exalcalde de Santa Marta y exgobernador del Magdalena, por presuntas irregularidades en contratos para la recuperación y construcción de parques en la ciudad.

“(...) De altísima gravedad, la agencia fiscal se dispone desde ya a solicitar la imposición de sentencia de carácter condenatorio en contra del señor Carlos Eduardo Caicedo Omar, abogado de profesión, exalcalde del distrito de Santa Marta y exgobernador del departamento de Magdalena por los siguientes hechos”, dijo el delegado de la Fiscalía en la audiencia, de acuerdo con el video de la audiencia.

PUBLICIDAD

El ente acusador sostuvo que Caicedo habría incumplido requisitos esenciales de la contratación pública al modificar la licitación 011 de 2014, relacionada con obras de embellecimiento y recuperación urbana en el Distrito Turístico e Histórico de Santa Marta.

Según el ente investigador, el proyecto pasó de contemplar cinco parques a incluir 16, mientras el presupuesto se incrementó de $6.000 millones a más de $19.000 millones.

- crédito Infobae Colombia
Los contraton habrían ascendido de presupuesto de manera, presuntamente, irregular - crédito Infobae Colombia

Durante los alegatos de conclusión, el fiscal del caso afirmó que los cambios en los contratos se habrían realizado sin nuevos estudios técnicos, análisis de costos, planos, estudios de geotecnia ni documentos de viabilidad.

La acusación se concentra particularmente en el contrato 390 de 2015 y en el contrato 413 del mismo año, que habría incluido obras en 15 parques adicionales. La Fiscalía señaló que esas actuaciones presuntamente desconocieron los principios de planeación y responsabilidad establecidos en la Ley 80 de 1993.

PUBLICIDAD

El caso se originó en obras ejecutadas en 2015

De acuerdo con la hipótesis de la Fiscalía, los hechos investigados comenzaron durante el periodo de Caicedo como alcalde de Santa Marta, en 2015, y algunas conductas se habrían extendido a su posterior paso por la Gobernación del Magdalena.

“El señor Caicedo desatendió con el presente caso, denominado como la adecuación inadecuada de los parques y centros deportivos del distrito turístico e histórico de Santa Marta para el año 2015, los requisitos legales esenciales de la contratación estatal en cuanto a que en su condición de alcalde y posteriormente gobernador, suscribió y modificó la licitación pública cero once del 2014, la cual buscaba el embellecimiento y recuperación del distrito turístico e histórico de Santa Marta”, fueron los señalamientos de la Fiscalía.

Por demoras en la construcción de la Megabiblioteca Distrital en Santa Marta, al gobernador de Magdalena, Carlos Caicedo, le iniciaron un proceso disciplinario en la Procuraduría. No obstante, el Ministerio Público la archivo. Foto: Alcaldía de Santa Marta
Uno de los contratos tuvo demoras en la construcción de la Megabiblioteca Distrital en Santa Marta, al gobernador de Magdalena, Carlos Caicedo - crédito Alcaldía de Santa Marta

El fiscal indicó que las pruebas practicadas en juicio permitirían sustentar una condena más allá de duda razonable. La defensa de Caicedo podrá exponer sus argumentos antes de que el juzgado emita la decisión de primera instancia.

La Fiscalía atribuyó al exmandatario la presunta comisión del delito de contrato sin cumplimiento “De requisitos legales en concurso homogéneo, sucesivos”, a título de dolo y en calidad de autor.

El pedido de condena de la Fiscalía no constituye una sentencia. La Juez Novena Penal del Circuito con Función de Conocimiento deberá valorar las pruebas y los argumentos de las partes para definir la responsabilidad penal del exalcalde.

Los señalamientos contra Carlos Caicedo por presunto abuso sexual

El exfuncionario Carlos Caicedo es señalado públicamente por denuncias por presunta violencia sexual contra una niña y su madre, en hechos que habrían ocurrido en 2023, cuando la menor tenía ocho años.

Otros señalamientos previos de acoso sexual fueron conocidos en los medios de comunicación por los testimonios de varias mujeres. No obstante, la investigación contra el exgobernador del Magdalena se mantiene en etapa de indagación, según informó la Fiscalía General de la Nación en agosto de 2026.

De acuerdo con un oficio de la Fiscalía Quinta Delegada ante la Corte Suprema de Justicia, las mujeres mencionadas públicamente como presuntas víctimas no habían presentado denuncias formales ni rendido declaración ante el ente investigador.

Las actuaciones conocidas por la Fiscalía fueron radicadas el 21 y 22 de enero de 2026 por los abogados Julián Quintana Torres y Ariel Alberto Quiroga Vides.

Temas Relacionados

Carlos CaicedoFallo condenatorioContratosCorrupciónColombia-Noticias

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Más Noticias

TransMilenio habilitará rutas especiales por los conciertos de BTS en El Campín de Bogotá, pero habrá suspensiones de servicios regulares

Las operaciones de transporte masivo en el estadio finalizarán temprano en la noche, por lo que las autoridades recomiendan abordar previamente los trazados troncales o utilizar estaciones cercanas como Universidad Nacional

TransMilenio habilitará rutas especiales por los conciertos de BTS en El Campín de Bogotá, pero habrá suspensiones de servicios regulares

Contraloría de Bogotá destapó lío de $60.178 millones en la empresa de Acueducto de la ciudad: el caso terminó en la Dian

La entidad imputó responsabilidad fiscal a título de culpa grave a dos funcionarios por la aplicación de descuentos tributarios ambientales que, según el organismo de control, no contaban con los soportes técnicos requeridos

Contraloría de Bogotá destapó lío de $60.178 millones en la empresa de Acueducto de la ciudad: el caso terminó en la Dian

Gran Premio de Baréin de la Fórmula 1, hora y dónde ver en Colombia la 16° carrera de la temporada 2026

El Circuito Internacional de Sepang, en Malasia, recibe en forma extraordinaria la máxima categoría del automovilismo tras nueve años de ausencia, con Antonelli y Russell como protagonistas de la pelea por el título

Gran Premio de Baréin de la Fórmula 1, hora y dónde ver en Colombia la 16° carrera de la temporada 2026

Chocó bajo asedio: el sur del departamento completa tres días de hostigamientos con explosivos contra la fuerza pública

La ofensiva, atribuida al ELN por las autoridades, alcanzó instalaciones policiales en Condoto, Nóvita y Río Iró con cargas explosivas transportadas por aeronaves no tripuladas

Chocó bajo asedio: el sur del departamento completa tres días de hostigamientos con explosivos contra la fuerza pública

Jugador de Atlético Nacional se burló del Junior después del triunfo 3-1: “Estamos muy felices porque están eliminados”

Juan Rosa, uno de los juveniles del verde, se despachó en contra de los barranquilleros ante la prensa por la crisis de resultados del Tiburón

Jugador de Atlético Nacional se burló del Junior después del triunfo 3-1: “Estamos muy felices porque están eliminados”
MÁS NOTICIAS

PUBLICIDAD

VIOLENCIA

Chocó bajo asedio: el sur del departamento completa tres días de hostigamientos con explosivos contra la fuerza pública

Chocó bajo asedio: el sur del departamento completa tres días de hostigamientos con explosivos contra la fuerza pública

Disidencias de ‘Calarcá’ le habría declarado la guerra a los distribuidores de cerveza y aguardiente en ocho municipios de Antioquia: “Objetivo militar”

Con un desfile de motos, así fue el recibimiento de los féretros de alias Cholo y los otros seis sujetos abatidos durante operativo contra Los Pachenca en Santa Marta

Alias Pinocho estaría escondido en lo alto de la Sierra Nevada: habría sido herido durante el operativo contra Los Pachenca en que se dio de baja a “Cholo”

En videos quedaron los ataques a bala a tiendas que no acataron orden de Los Pachenca de un paro armado de 48 horas: “Pa’ que empiecen a creer”

ENTRETENIMIENTO

Luisa Fernanda W respondió a las críticas por su despedida de soltera: “No necesito alocarme como la gente quiere”

Luisa Fernanda W respondió a las críticas por su despedida de soltera: “No necesito alocarme como la gente quiere”

Hijo de Cintia Cossio habló de la supuesta “moza” de su padre en un video en redes sociales: la creadora de contenido reaccionó

Imitadora de Selena Quintanilla en ‘Yo me llamo’ recordó a su madre fallecida con un sentido mensaje: “Todavía no logro comprender”

BTS fue declarado Huésped de Honor de Bogotá antes de sus conciertos en El Campín: este es el decreto

Aumentan los rumores de romance entre Bruno Mars y Karol G: la colombiana es protagonista del nuevo video del cantante nacido en Hawái

Deportes

Gran Premio de Baréin de la Fórmula 1, hora y dónde ver en Colombia la 16° carrera de la temporada 2026

Gran Premio de Baréin de la Fórmula 1, hora y dónde ver en Colombia la 16° carrera de la temporada 2026

Jugador de Atlético Nacional se burló del Junior después del triunfo 3-1: “Estamos muy felices porque están eliminados”

En video | Linda Caicedo anotó con el Real Madrid ante Manchester City en la Uefa Champions League 2026

Win Sports anunció que transmitirá partidos de la Liga Profesional de Fútbol de Argentina: estos son los detalles

Carlos Antonio Vélez sorprendió con elogios a James Rodríguez y aseguró que le ganó el pulso a Teófilo Gutiérrez en el juego entre Nacional y Junior: “Una participación muy activa”