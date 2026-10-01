Colombia

TransMilenio habilitará rutas especiales por los conciertos de BTS en El Campín de Bogotá, pero habrá suspensiones de servicios regulares

Las operaciones de transporte masivo en el estadio finalizarán temprano en la noche, por lo que las autoridades recomiendan abordar previamente los trazados troncales o utilizar estaciones cercanas como Universidad Nacional

Ilustración en acuarela de siete jóvenes trajeados, un autobús articulado rojo y amarillo, una estación y un estadio con montañas.
La Secretaría Distrital de Movilidad calcula la asistencia de más de 50.000 personas al estadio Nemesio Camacho El Campín - crédito (Imagen Ilustrativa Infobae)
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TransMilenio habilitará ocho rutas especiales de salida para los conciertos de BTS en el estadio El Campín, previstos para el viernes 2 y el sábado 3 de octubre de 2026 en Bogotá. Los servicios partirán desde las estaciones Campín - UAN y Movistar Arena a partir de las 10:00 p. m.

La medida busca facilitar el regreso de los miles de personas que asistirán a las dos presentaciones del grupo surcoreano. La Secretaría Distrital de Movilidad calcula que más de 50.000 personas acudirán al estadio Nemesio Camacho El Campín durante las dos jornadas.

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Las rutas especiales saldrán desde dos estaciones de la NQS

La operación especial de TransMilenio comenzará a las 10:00 p. m. en las estaciones Campín - UAN y Movistar Arena, ubicadas sobre la troncal NQS Central. Los despachos se realizarán de acuerdo con la demanda de usuarios, por lo que la frecuencia dependerá de la cantidad de pasajeros al cierre de cada concierto.

Las ocho rutas tendrán como destinos los portales 80, Sur, Usme, 20 de Julio, Suba, Eldorado, Norte y Américas. La entidad no informó códigos específicos para estos servicios especiales, por lo que los asistentes deberán atender la señalización y las indicaciones del personal en las estaciones.

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Esquema con listas de rutas de transporte público divididas en las avenidas NQS, AK 24, CL 53 y CL 63 con sus respectivos destinos
Los despachos de los buses especiales tendrán como destino ocho portales del sistema de transporte masivo - crédito TransMilenio

No habrá extensión del horario en los alimentadores. Quienes necesiten continuar su recorrido en rutas alimentadoras deberán tener en cuenta que operarán bajo su horario habitual.

Los servicios regulares de las estaciones cierran a las 10:00 p. m.

La operación ordinaria de varias rutas que pasan por las estaciones cercanas al estadio finalizará a las 10:00 p. m. tanto el viernes como el sábado. En Movistar Arena dejarán de operar a esa hora las rutas 4, B72, D21, 630, L25, C25, C30, H21 y H72.

En Campín - UAN concluirán los servicios 4, B11, C25, G11, S42, D21, E42, H21 y L25. Como alternativa para quienes requieran movilizarse fuera de esa franja, TransMilenio recomienda utilizar las estaciones 7 de Agosto y Universidad Nacional.

Para llegar al concierto antes del cierre, las estaciones Movistar Arena y Campín - UAN mantendrán su operación habitual con 13 rutas troncales de la NQS Central: 4, B72, C25, C30, D21, G30, H21, H72, L25, B11, E42, G11 y G42.

Esquema con listas de rutas de transporte público divididas en las avenidas NQS, AK 24, CL 53 y CL 63 con sus respectivos destinos
Las estaciones 7 de Agosto y Universidad Nacional funcionarán como alternativas tras el cierre de las rutas regulares a las 10:00 p. m. - crédito TransMilenio

ABC para planear el viaje al estadio El Campín

A. Llegada en TransMiZonal.

Hay 39 rutas con paraderos cercanos al estadio: 13 sobre la avenida NQS, seis en la calle 63, ocho en la calle 53 y 12 en la avenida Carrera 24.

B. Rutas por sectores cercanos.

Entre las alternativas por la NQS están la 599, entre Bosa y Suba; T163, entre Perdomo y Norte; T26, entre Usme y Usaquén; 191, entre Usaquén y Perdomo; y B947-A947, entre Arrayanes y Campín. Por la calle 63 operan, entre otras, P500, 142, A410-F410, A532-G532, A541-G541 y 599.

C. Otras conexiones.

En la avenida Carrera 24 se encuentran rutas como 91, D214-A214, D218-A218, B900-A900 y H720-A720. En la calle 53 circulan A518-G518, B906-D906, G567-A567, B309-K309, D213-A213, A538-G538, C131-H131 y K303-B303.

Esquema con listas de rutas de transporte público divididas en las avenidas NQS, AK 24, CL 53 y CL 63 con sus respectivos destinos
El componente TransMiZonal ofrece 39 rutas con paraderos en las vías principales adyacentes al estadio - crédito TransMilenio

Los cierres viales estarán vigentes hasta el domingo 4 de octubre

El Plan de Manejo de Tráfico para los conciertos comenzó a aplicarse de manera gradual el 29 de septiembre. Hasta las 6:00 a. m. del domingo 4 de octubre habrá cierre total en la calle 57A, entre la avenida NQS y el acceso al parqueadero norte. El paso entre ese punto y la diagonal 61C será controlado, incluidos los senderos peatonales de ambos costados.

También se restringe la calzada norte de la calle 53B Bis, entre la carrera 28 y la avenida NQS, junto con el sendero peatonal norte. Desde las 10:00 p. m. del jueves 1 de octubre, la transversal 28 permanecerá cerrada en ambos sentidos entre la carrera 28 y la avenida calle 57. Los carriles de la calzada oriental quedarán destinados al acceso controlado de residentes.

A esa misma hora se cerrará la carrera 28 entre las calles 53B Bis y 53, además de ambas calzadas de la calle 53B Bis hasta la avenida NQS. El sendero oriental de la carrera 28 seguirá disponible para peatones.

Mapa con trazados de desvío en líneas punteadas rojas y negras junto al Estadio Nemesio Camacho El Campín
Los cierres viales alrededor del escenario deportivo finalizarán a las 6:00 a. m. del domingo 4 de octubre - crédito Secretaría Distrital de Movilidad

Peatones y ciclistas tendrán desvíos en la calle 53B

La ciclorruta y el sendero norte de la calle 53B, entre la avenida NQS y la carrera 28, no estarán habilitados. El personal logístico orientará a peatones y ciclistas hacia el sendero del costado sur.

Habrá además cierre de un carril en la diagonal 61B, entre la avenida Carrera 24 y la transversal 28, y restricción parcial en el sendero oriental de la NQS, entre la calle 53B Bis y la calle 57A. La ciclorruta de esa avenida no tendrá afectación inicial.

Las autoridades instalarán mallas y barreras en la NQS para evitar ascensos o descensos de pasajeros frente al estadio. Quienes vayan a dejar o recoger asistentes deberán hacerlo únicamente en los paraderos autorizados del Sistema Integrado de Transporte Público y del transporte público.

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