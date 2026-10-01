Ministro de Hacienda cuestionó a la oposición por pedir más recursos para distintos sectores y reveló billonario déficit: “Nadie habló de corrupción”

Durante su intervención, Miguel Gómez cuestionó que en el debate presupuestal no se hubiera abordado de manera suficiente la corrupción y pidió incluir la pérdida o el uso ineficiente de recursos públicos en la discusión - crédito Cámara de Representantes

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Durante el debate de control político que se desarrolló en la plenaria de la Cámara de Representantes, el ministro de Hacienda, Miguel Gómez, centró parte de su intervención en la situación fiscal que, según expuso, recibió el actual Gobierno y en la necesidad de revisar el destino de los recursos públicos antes de solicitar mayores apropiaciones presupuestales.

El funcionario cuestionó a los sectores de oposición por plantear la necesidad de aumentar la financiación de diferentes áreas sin, según dijo, abordar de manera suficiente el manejo de los recursos durante el Gobierno anterior. En particular, hizo referencia a la corrupción, al funcionamiento del Fondo Nacional de Prestaciones Sociales del Magisterio (Fomag), a la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres (Ungrd) y al gasto en salud.

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En su intervención ante la plenaria, Gómez señaló que esperaba que la discusión incluyera una revisión sobre los recursos que, según su exposición, se han perdido o comprometido de manera ineficiente.

El déficit del Fomag y la discusión sobre el gasto en salud

El ministro sostuvo que el problema de la salud no consiste únicamente en aumentar la financiación, sino en mejorar el uso de los recursos disponibles y revisar la eficiencia del gasto público - crédito Fomag

“Hubiera querido que alguien me hablara de las venas rotas del presupuesto. No escuché en este debate la palabra corrupción. Nadie habló de corrupción. Entonces, sí quisiera contarles que mientras ustedes esta tarde estarán debatiendo aquí, yo tengo que ir al Consejo Directivo del Fomag, el fondo que cubre las prestaciones sociales en salud, en cesantías y en pensiones del magisterio”, señaló el jefe de la cartera en medio del debate.

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De acuerdo con lo expuesto durante el debate, el fondo presenta un déficit significativo que debe ser cubierto. En ese sentido, presentó cifras relacionadas con el costo de la atención en salud de los docentes y las comparó con el valor promedio de atención de un paciente del régimen general de salud.

“El Fomag, señores, lo dejaron con un déficit que hoy tenemos que tapar de $2,7 billones de pesos. La atención de un maestro en nuestro país cuesta en promedio, para el Fomag, $7,7 millones de pesos. ¿Saben cuánto cuesta la atención de un paciente en el régimen general de salud? $2 millones", indicó Gómez.

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A partir de esas cifras, el ministro planteó que el debate sobre la financiación de la salud no debería concentrarse únicamente en aumentar las apropiaciones, sino también en revisar la manera en que se utilizan los recursos disponibles: “Entonces, ustedes me dicen a mí que tenemos que darle más plata a la salud, pues yo les respondo: el problema no es gastar más, es gastar mejor. Y yo no he visto en este debate, lamentablemente, una reflexión sobre la eficiencia del gasto público”.

Gómez señaló que el Fomag tiene un déficit de $2,7 billones que debe ser cubierto y expuso diferencias en los costos promedio de atención en salud entre los maestros afiliados a ese fondo y los pacientes del régimen general - crédito @miguel_gomez_m/X

El funcionario retomó posteriormente este argumento en una serie de mensajes publicados en X, en los que amplió los puntos expuestos durante la discusión presupuestal. En esas publicaciones, sostuvo que en el debate apareció lo que denominó el “síndrome de la cobija”.

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“En el debate del Presupuesto con la oposición apareció el síndrome de la cobija: todos piden más plata, pero nadie dice de dónde debe salir. Perfecto. Pero entonces digan qué recortamos. Los recursos son limitados y las cuentas tienen que cuadrar”, escribió el ministro.

Gómez también insistió en que la discusión presupuestal debía incluir el uso de los recursos existentes y los problemas relacionados con corrupción. “Antes de pedir más recursos hablemos de corrupción y preguntémonos si estamos usando bien los recursos que ya pagan los colombianos”, puntualizó.

Corrupción y recaudo tributario

Gómez cuestionó la posibilidad de recurrir nuevamente a reformas tributarias como mecanismo para aumentar los ingresos y afirmó que una mayor carga tributaria sobre determinados sectores no necesariamente produce un incremento del recaudo - crédito Visuales IA

Otro de los asuntos mencionados durante la intervención fue la financiación de la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres. Ante los cuestionamientos sobre la falta de recursos para esa entidad, Gómez respondió haciendo referencia a los hechos de corrupción que han sido objeto de investigaciones y denuncias públicas.

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“Alguien me dijo que cómo era posible que desfinanciáramos la Unidad Nacional de Gestión de Riesgo. ¡Si se la robaron! ¿O es que nadie ha leído la prensa? Vienen aquí a decirnos: ‘Oiga, dejaron la Unidad Nacional de Gestión de Riesgo sin financiación’. ¡Si se la robaron! Entonces, la discusión sobre esto debería ser de muchísima más altura”, dijo Gómez durante el debate.

En sus publicaciones posteriores, el ministro volvió a referirse al asunto y señaló que el análisis presupuestal debía considerar las denominadas “venas rotas” por las que, según su planteamiento, se pierden recursos públicos.

En sus mensajes publicados en X, Gómez utilizó la expresión “síndrome de la cobija” para describir el debate en el que distintos sectores solicitan mayores recursos, pero no precisan qué partidas deberían recortarse para financiar esas nuevas asignaciones - crédito @CamaraColombia/X

Otro punto abordado fue el comportamiento del recaudo tributario durante el gobierno de Gustavo Petro. Gómez afirmó que, durante ese periodo, la Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales (Dian) aumentó su planta de personal, mientras el recaudo no alcanzó las metas previstas.

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“En el gobierno Petro, la Dian pasó de 10.000 a 16.000 empleados y el recaudo no se cumplió”, señaló.

Frente a la posibilidad de incrementar los ingresos mediante nuevas reformas tributarias, el ministro sostuvo que aumentar los impuestos no necesariamente implica un crecimiento proporcional del recaudo.

“Hacer más tributarias no aumenta los ingresos, porque cuando la concentración de los tributos es muy alta en un sector, no se da dicho aumento”, agregó.

En ese contexto, Gómez afirmó que el país enfrenta lo que denominó “fatiga fiscal”. El ministro planteó así que la discusión sobre el presupuesto debe incluir tanto las necesidades de financiación como la revisión del gasto, el recaudo y las condiciones para obtener nuevos ingresos.

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Trámite del presupuesto para 2027

El presidente de la Comisión Cuarta de la Cámara, Alexander Bermúdez, explicó que se trabaja en los últimos ajustes de la ponencia y señaló que las fechas previstas contemplan tener listo el texto final entre el 13 y el 15 de octubre - crédito Cristian Bayona/Colprensa

El debate de control político se desarrolla mientras el Congreso avanza en el trámite del Presupuesto General de la Nación para 2027. La iniciativa tiene como fecha límite el 20 de octubre para completar su aprobación en el Legislativo. El proyecto aprobado en las Comisiones Económicas asciende a $634,9 billones.

El presidente de la Comisión Cuarta de la Cámara de Representantes, Alexander Bermúdez, explicó que actualmente se trabaja en los ajustes de la ponencia que será llevada a las plenarias de Senado y Cámara. “Estamos esperando la ponencia final, la que salió de las Comisiones Económicas, darle los últimos ajustes, que es con la que se va a comenzar a trabajar en Senado y Cámara”, indicó a los medios de comunicación.

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Bermúdez señaló además que el Gobierno y el Congreso se encuentran terminando de ajustar el texto para el último debate y que la intención es que la iniciativa quede aprobada antes del 19 de octubre. “Las fechas que tenemos establecidas son 13, 14 y 15, que ya debe estar listo el texto final del presupuesto y en Senado esperamos que esté sobre las mismas fechas y para conciliar tendríamos entre el 16 y el 19 de octubre para que ya quede en firme el texto final del 2027”.