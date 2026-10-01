Win Sports anunció que transmitirá partidos de la Liga Profesional de Fútbol de Argentina: estos son los detalles

Andrea Guerrero, presidenta de Win Sports, anuncia la transmisión de la Liga Profesional de Fútbol de Argentina a través de Win Sports y Win Play-crédito Imagen Ilustrativa Infobae

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La presidenta de Win Sports, Andrea Guerrero, confirmó que el canal incorporará la Liga Profesional de Fútbol de Argentina y la Copa Argentina a su programación, en una ampliación de contenidos que también alcanzará a la plataforma Win Play.

El anuncio se conoció el 1 de octubre, luego de que Guerrero anticipara que la señal sumará las competencias argentinas desde este mes. La directiva indicó que la transmisión será posible por un acuerdo con TyC Sports.

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“Vamos a vivir también la Liga y la Copa Argentina aquí”, dijo Guerrero al comunicar la novedad.

La programación llegará a Win Sports y Win Play

También se transmitirán a través de la aplicación de Win Play los canales de Dsports y Dsports2-crédito @winsportstv/X

Guerrero precisó que la alianza con TyC Sports no se limitará al servicio digital. Según explicó, los partidos y contenidos vinculados al fútbol argentino estarán disponibles tanto en Win Play como en la señal de Win Sports.

“La verdad es que también lo sumamos a partir de este mes. Tenemos una alianza con TyC que hace parte de nuestro contenido, no solamente en Win Play, sino en Win Sports. Entonces, vamos a tener la Liga y la Copa Argentina también”, afirmó.

La presidenta del canal sostuvo que el objetivo es ampliar el catálogo deportivo para los suscriptores y la audiencia de la compañía en Colombia.

La aplicación digital de Win Play también sumó DSPORTS y DSPORTS 2

La presidenta del canal Andrea Guerrero anunció la llegada de otros productos además del FPC-crédito @winsportstv/X

En la misma intervención, Guerrero celebró la incorporación de DSPORTS y DSPORTS 2 a Win Play. La novedad se dio a conocer durante la transmisión del partido entre Atlético Nacional y Junior de Barranquilla.

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La directiva destacó que esa oferta incluye competencias como LaLiga de España, los torneos de la FIFA, la Copa Sudamericana y la Copa de Francia.

“Es que además es impensable. En algún momento era impensable para nosotros imaginarnos la Liga Española, todos los torneos FIFA, la Copa Sudamericana, la Copa de Francia”, señaló Guerrero.

La ejecutiva afirmó que la apuesta de la empresa apunta a aumentar la cantidad de eventos deportivos disponibles para sus abonados. “Con Win Play buscamos básicamente darle mucho contenido a nuestros suscriptores y mostrarles que lo único que hacemos es seguir creciendo”, concluyó.

Así está la adquisición de los derechos de la televisión: esto dijo el periodista Julián Capera

Mauricio Correa, fundador de Win Sports, encabeza la propuesta por los derechos de transmisión televisiva del fútbol profesional en Colombia. (Imagen Ilustrativa Infobae)

El 21 de septiembre de 2026, Julián Capera, en Blog Deportivo de Blu Radio, afirmó que la propuesta para adquirir los derechos de televisión del fútbol profesional colombiano sería por siete años, hasta diciembre de 2033.

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El planteamiento incluiría un anticipo de un millón de dólares por club, que se descontaría de los ingresos posteriores, además de un esquema de distribución diferenciado entre los equipos del G8, los que puedan integrarse a ese grupo y el resto de las instituciones.

“La información que tengo es que el contrato es un poco más largo. Al menos, la propuesta que hacen ellos es hasta diciembre de 2033. Es decir, siete años inicialmente para quedarse con los derechos del fútbol profesional colombiano”, dijo de entrada.

Además explicó que ofrecieron un dinero importante para los 36 equipos en caso de que acepten la propuesta:

“Le han ofrecido un millón de dólares a cada club de bienvenida, es decir, un bono, una prima, si se quiere, por la firma del contrato para todos los equipos. Es un anticipo. Eso se resta después de lo que le corresponde a cada uno de los equipos de primera y de segunda división, si se firma el contrato con esta empresa”, explicó.

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Y añadió; “Sobre el G8, ellos dicen que este sistema de repartición no puede seguir de la misma manera. No puede ser solo equipos clase A y equipos clase B, sino G8 y los que alcancen a sumarse a ese grupo de equipos que están proponiendo esta nueva dinámica, y que los demás, los pequeños y los medianos del fútbol colombiano, tengan una cantidad de ingresos menor”, cerró.