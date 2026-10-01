En video | Linda Caicedo anotó con el Real Madrid ante Manchester City en la Uefa Champions League 2026

Linda Caicedo celebró su anotación con el Real Madrid, que significó el 1-0 parcial ante Manchester City en la Uefa Champions League femenina 2026 - crédito Jason Cairnduff/Reuters

Guardar

Linda Caicedo abrió el marcador para Real Madrid ante Manchester City, en un partido correspondiente a la segunda jornada de la fase de liga de la UEFA Women’s Champions League 2026/27. El encuentro se disputó en la City Football Academy, donde el equipo inglés ejerce la localía.

La delantera colombiana anotó tras un contragolpe, es decir, una jugada de transición de defensa al ataque con alta rapidez. Recibió el balón en la mitad de la cancha, avanzó con la derecha, ingresó al área y definió al segundo palo de la arquera japonesa Ayaka Yamashita.

PUBLICIDAD

En desarrollo...