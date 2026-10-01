En video | Linda Caicedo anotó con el Real Madrid ante Manchester City en la Uefa Champions League 2026

Linda Caicedo abrió el marcador para Real Madrid ante Manchester City, en un partido correspondiente a la segunda jornada de la fase de liga de la UEFA Women’s Champions League 2026/27. El encuentro se disputó en la City Football Academy, donde el equipo inglés ejerce la localía.
La delantera colombiana anotó tras un contragolpe, es decir, una jugada de transición de defensa al ataque con alta rapidez. Recibió el balón en la mitad de la cancha, avanzó con la derecha, ingresó al área y definió al segundo palo de la arquera japonesa Ayaka Yamashita.
PUBLICIDAD
En desarrollo...
PUBLICIDAD
PUBLICIDAD
Más Noticias
Win Sports anunció que transmitirá partidos de la Liga Profesional de Fútbol de Argentina: estos son los detalles
La compañía comunicó nuevos acuerdos para ofrecer encuentros de Argentina, España, torneos de FIFA y otras competencias internacionales a través de sus pantallas
Carlos Antonio Vélez sorprendió con elogios a James Rodríguez y aseguró que le ganó el pulso a Teófilo Gutiérrez en el juego entre Nacional y Junior: “Una participación muy activa”
El comentarista deportivo, que ha sido uno de los más duros críticos de la trayectoria profesional del mediocampista, valoró de manera positiva lo mostrado por el jugador en el triunfo del cuadro 'Verdolaga' ante los 'Tiburones' en suelo antioqueño
Nairo Quintana reveló la razón por la que se retirará del ciclismo profesional: “Ya veíamos que el declive estaba”
La despedida llegará en Bolonia, después de una trayectoria marcada por el título italiano de 2014 y la corona española de 2016, además de su reciente triunfo general en la Vuelta a Asturias
Técnico de Nacional Lucas González respondió a quienes decían que el Verdolaga era un club de viejos: “Es lo contrario”
El entrenador explica que la coincidencia prolongada de James Rodríguez, Edwin Cardona, Elías, Jorman Campuzano y Mateus elevaría la capacidad del conjunto para administrar el balón en los encuentros completos
James Rodríguez y Teo Gutiérrez se agarraron en el Nacional vs. Junior: qué fue lo que se dijeron
El volante del cuadro “Verdolaga” y el ídolo del cuadro “Tiburón” tuvieron un fuerte mano a mano verbal en medio de un tiro libre
MÁS NOTICIAS