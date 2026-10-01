Carlos Antonio Vélez sorprendió con elogios a James Rodríguez y aseguró que le ganó el pulso a Teófilo Gutiérrez en el juego entre Nacional y Junior: “Una participación muy activa”

El comentarista Carlos Antonio Vélez opinó sobre el partido de James en el triunfo de Nacional ante Junior y valoró que haya sido el más destacado desde su regreso al FPC (- crédito suministrada a Infobae - @nacionaloficial/X)

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En uno de los partidos más esperados del calendario de la Liga BetPlay Dimayor 2026-2, Atlético Nacional, con James Rodríguez a bordo, le ganó como local (3-1) a Junior de Barranquilla, vigente bicampeón: en la reedición del partido que definió el título del primer semestre y que se disputó en la noche del miércoles 30 de septiembre en Medellín.

Y justamente uno de los que dejó buenas sensaciones en este encuentro fue Rodríguez, que en su primer partido como titular con el ‘Rey de Copas’ disputó un total de 73 minutos; y tuvo participación en jugadas claves del dueño de casa, que se impuso con goles de Andrés Sarmiento (8′) y el doblete del lateral Andrés Román (17′ y 71′).

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Tras esta conquista, uno de los que dedicó algunos elogios hacia el excapitán de la selección Colombia fue, casualmente, uno de sus más férreos críticos: el comentarista Carlos Antonio Vélez, que valoró lo hecho por el mediocampista y lo ubicó en su escalafón como el tercer mejor jugador del partido, al tener “una participación muy activa”.

El conjunto 'Verdolaga' tuvo una buena noche en Medellín y derrotó al bicampeón de Colombia - crédito @nacionaloficial/X

Todo esto en medio de los fuertes roces que tuvo el volante con su excompañero de selección, como el experimentado delantero Teófilo Gutiérrez, con el que protagonizó un intenso choque en el campo de juego; en un enfrentamiento en el que tuvo que intervenir el árbitro vallecaucano Carlos Betancur, y algunos jugadores de ambos clubes.

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¿Qué dijo Carlos Antonio Vélez de James Rodríguez y su participación en el triunfo de Nacional ante Junior?

El periodista sostuvo en su espacio en Palabras Mayores que fue uno de los mejores partidos que le vio al mediocampista en el último tiempo, en un duelo en el que la ventaja se marcó desde el principio, gracias al tanto de Sarmiento; y luego se amplió con una asistencia de James, que dejó habilitado a Román para el 2-0 parcial.

“El mapa de James es parecido al de (Elías) Cabrera. La diferencia es que tiene menos zonas de alta influencia, que son las que se marcan en color naranja, pero tiene una participación muy activa y es de los mejores partidos que yo le he visto a James en el último tiempo”, remarcó el comentarista en el habitual espacio de opinión.

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James Rodríguez es uno de los jugadores que Atlético Nacional trata de llevar de manera tranquila para no desgastar su condición física, por los trayectos y carga de partidos seguidos - crédito @nacionaloficial/X

En su concepto, el analista atribuyó el resultado a la propuesta del conjunto visitante. “Fue muy fácil el triunfo de Nacional y se cuajó en 17 minutos”, señaló Vélez y cuestionó que Junior concediera libertades a jugadores como el argentino Cabrera, el propio James, el delantero Ian Poveda y Sarmiento, “pues te matan” en el contragolpe.

Para Vélez, Román fue determinante por sus movimientos desde la banda derecha. “Cada vez que había una acción de ataque, Román aparecía”, apuntó sobre el defensor, que aprovechó las diagonales. Aunque el visitante descontó por intermedio de Guillermo Paiva (24′), la mala fortuna del ariete Gutiérrez, con dos goles anulados, lo perjudicó.

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“Hasta el gol de Román, minuto 71, hubo partido. Después ya empezaron a pizarrear, porque anímicamente estaba destrozado el rival y Nacional empezó a tocar la pelota, a jugar con la tribuna”, dijo Vélez en su columna Palabras mayores. En cuanto a James, el comentarista de Win Sports añadió que era importante analizar el presente del FPC.

Andrés Román fue uno de los jugadores más destacados de Atlético Nacional en la goleada ante Junior de Barranquilla - crédito @nacionaloficial/X

“Recuerden, una cosa es el contexto local. Aquí se juega con mucho espacio y afuera no”, destacó Vélez, que amplió su concepto en su perfil de X. “El fútbol casero es uno y el internacional es otro… competir aquí es diferente a hacerlo afuera… aquí alcanza con poco por el espacio que hay, se corre poco, se camina mucho, fútbol lento y demás”, dijo.

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En ese orden de ideas, dejó en claro que, si se entiende este tema, se podrá avanzar; de lo contrario, se seguirá en lo mismo. “Con los mismos y sin resultados”, puntualizó el comentarista, que en los últimos años se ha convertido en uno de los más acérrimos críticos del jugador y su aporte a los equipos en los que ha militado.