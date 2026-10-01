La Policía Nacional proyecta incorporar 10.000 auxiliares al año y profesionalizarlos para ampliar su presencia territorial

La Policía Nacional de Colombia proyecta la incorporación anual de 10.000 auxiliares para reducir el déficit de personal - crédito @PoliciaColombia / X

Guardar

La Policía Nacional de Colombia proyecta incorporar 10.000 auxiliares cada año y convertir esa modalidad de servicio en un esquema de formación y vinculación laboral de mayor duración, con contratos de entre dos y cinco años. La iniciativa busca ampliar el pie de fuerza en zonas urbanas y rurales, ante el déficit de personal reconocido por la institución.

El anuncio fue hecho por el director general de la Policía, el mayor general Jesús Alejandro Barrera, quien explicó que la meta supone elevar en forma considerable el número de jóvenes que ingresan anualmente como auxiliares. En la actualidad, la institución incorpora entre 3.000 y 4.000 por año bajo esta modalidad, una cifra que no incluye a los patrulleros ni a los oficiales que ingresan a la carrera policial.

PUBLICIDAD

La propuesta contempla destinar 5.000 nuevos auxiliares a ciudades y otros 5.000 a áreas rurales. El plan aún requiere respaldo presupuestal y ajustes jurídicos para poner en marcha un modelo que, según la Policía, permitiría que los jóvenes permanezcan vinculados por más tiempo y reciban una preparación enfocada en las tareas propias del servicio policial.

El director de la Policía Nacional, mayor general Jesús Alejandro Barrera, anunció el plan para incorporar 10.000 auxiliares cada año y ampliar su permanencia en la institución hasta cinco año - crédito @PoliciaColombia / X

La institución cuenta actualmente con cerca de 180 mil funcionarios, de acuerdo con las cifras expuestas por el director. “Estamos cortos en personal y por eso hemos activado con el nivel directivo la intención de hacer un programa masivo de reclutamiento”, afirmó Barrera durante una intervención difundida en las redes sociales de la Policía Nacional.

PUBLICIDAD

El general sostuvo que el programa aprovecharía el esquema vigente de remuneración para los auxiliares, que desde comienzos de 2026 reciben una bonificación mensual equivalente a un salario mínimo legal vigente. La institución considera que esa condición puede atraer a jóvenes que vean en el servicio una opción laboral temporal y una posibilidad de ingresar posteriormente a la carrera policial.

“Queremos aprovechar que el auxiliar de Policía sea un auxiliar profesional de Policía”, afirmó el director. El propósito, según explicó, es que los nuevos integrantes cumplan estándares de preparación superiores a los de la actual prestación del servicio militar.

La proyección de 10.000 incorporaciones anuales se sumaría a los procesos regulares para patrulleros, que también rondan los 4.000 ingresos por año, y a la vinculación de cerca de 300 oficiales anuales.

PUBLICIDAD

Los auxiliares podrían permanecer entre dos y cinco años en la institución

El plan institucional prevé la distribución de 5.000 auxiliares en ciudades y 5.000 en áreas rurales - crédito @PoliciaColombia / X

Uno de los cambios centrales de la propuesta es la duración de la vinculación. En el esquema vigente, los auxiliares prestan servicio durante periodos que pueden oscilar entre 12 y 18 meses, con la opción de extender la permanencia hasta por 30 meses, según las disposiciones aplicables.

La idea planteada por la dirección de la Policía es que ese tiempo se extienda bajo una modalidad de contratación y formación profesional. Los nuevos auxiliares podrían permanecer vinculados por un mínimo de dos y hasta cinco años, si el proyecto obtiene los respaldos necesarios.

Barrera indicó que la iniciativa busca superar el modelo limitado a la definición de la situación militar. El objetivo sería que quienes se incorporen adquieran experiencia sostenida dentro de la institución y desempeñen funciones de apoyo con una preparación más completa.

PUBLICIDAD

“Vamos a exigirles la máxima calidad para que ganen un sueldo mínimo y para que ganen las bonificaciones que les corresponden”, sostuvo el director de la Policía. Para lograrlo, la entidad adelanta conversaciones con el Ministerio de Hacienda con el fin de establecer la capacidad presupuestal requerida.

El programa de profesionalización contempla capacitaciones en derechos humanos, preparación táctica y atención a la comunidad - crédito @PoliciaColombia / X

La definición de los recursos será determinante para poner en marcha la meta. El aumento de auxiliares implicaría asumir pagos mensuales, atención en salud, bonificaciones de Navidad y de licenciamiento, además de los costos asociados a la capacitación, dotación y despliegue territorial.

La formación incluiría procedimientos, derechos humanos y atención a la comunidad

La profesionalización de los auxiliares de Policía tendría componentes operativos, físicos y de convivencia institucional. Barrera explicó que la capacitación buscaría que los jóvenes conozcan los procedimientos policiales y cuenten con herramientas para responder ante situaciones propias del servicio.

PUBLICIDAD

El plan incluiría preparación física y táctica, disciplina, relacionamiento con superiores y compañeros, respeto por los derechos humanos y acercamiento a la ciudadanía. La institución también plantea fortalecer competencias relacionadas con la atención de casos reportados por las comunidades y las labores de prevención.

“Primero, que conozca bien los procedimientos. Segundo, que tenga la capacidad física y táctica para poder actuar. Y tercero, que tenga un buen relacionamiento con sus compañeros en el servicio y con sus superiores”, explicó Barrera.

Los auxiliares de Policía cumplen actualmente labores de apoyo en seguridad ciudadana, convivencia y servicio comunitario. La convocatoria vigente, abierta desde el 28 de agosto y hasta el 20 de noviembre de 2026, está dirigida a jóvenes de entre 18 y 24 años interesados en prestar servicio en la institución.

PUBLICIDAD

La convocatoria para auxiliares admite a jóvenes de 18 a 24 años sin exigencia previa de título de bachiller - crédito @IncorporacionPC / X

De acuerdo con la información divulgada por la Policía, no es indispensable contar con título de bachiller para participar en el proceso. Los aspirantes que estén terminando sus estudios pueden continuar su formación académica durante el servicio, siempre que cumplan con las condiciones previstas en la convocatoria.

El proyecto requiere acuerdos con Hacienda, Defensa, Interior y el Congreso

La Policía trabaja en el modelo con los ministerios de Hacienda, Defensa e Interior, además del Congreso de la República. Las conversaciones buscan definir tanto la financiación como el marco jurídico para ampliar la duración de los vínculos y aplicar un esquema de profesionalización.

Barrera señaló que el planteamiento podría extenderse a otras instituciones de la fuerza pública. La intención es que quienes prestan servicio militar en el Ejército, la Armada o la Fuerza Aérea también puedan acceder a modalidades de formación y contratación de mayor duración. El Instituto Nacional Penitenciario y Carcelario (Inpec) podría estar incluido entre las alternativas.

PUBLICIDAD

Por ahora, la Policía mantiene abierta la convocatoria nacional para auxiliares. Los interesados deben consultar los requisitos y procedimientos a través de los canales oficiales de la institución, que recuerda que la inscripción no tiene costo.